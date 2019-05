"Hàng hiếm" Land Rover Defender giá hơn 5 tỷ tại Việt Nam

Hãng độ nổi tiếng Chelsea Truck Company - chi nhánh chuyên nâng cấp xe offroad được thành lập vào năm 2010 và trực thuộc hãng độ Anh Quốc Kahn Design đã tạo ra bản độ Land Rover Defender mang tên "The End Edition" với 25 chiếc trên toàn thế giới. Chiếc xe trong bài viết này nằm trong số 1/25 được một đại lý xe nhập khẩu đưa về Việt Nam. Để tạo ra Defender The End Edition, Chelsea Truck Company đã thay đổi triệt để từ trong ra ngoài chiếc Land Rover Defender 2.2 TDCI XS 90 ba cửa, hoặc XS 110 5 cửa. Chiếc xe ở Việt Nam thuộc phiên bản XS 90, nổi bật không chỉ nhờ kiểu dáng thân xe 3 cửa hiếm gặp mà còn nhờ bộ widebody bắn đinh tán hầm hố do Chelsea Truck Company thiết kế. Những vòm bánh nới rộng mới có thể chứa vừa bộ mâm 5 cánh hình sao Mondial đường kính 90 inch và bản rộng 9 inch, được sơn trong màu đen mờ Volcanic Black. Bọc xung quanh bộ vành 5 chấu đẹp mắt này là những chiếc lốp gai bản 275/55/20 cho cả 4 bánh xe. Nằm phía sau các bánh là những heo phanh được sơn màu nổi bật, chắn bùn cao su và trang bị không thể thiếu với mỗi chiếc xe offroad chuyên nghiệp: hệ thống phuộc độ với giảm xóc được đôn cao để tăng khoảng sáng gầm. Thay vì lưới tản nhiệt truyền thống của Defender, Chelsea Truck Company cũng trang bị cho The End Edition thiết kế lưới mới mang tên X-Lander ấn tượng hơn. Bên trong Chelsea Truck Company xe được độ sang trọng và tiện nghi không thua kém những chiếc G-Class. Đầu tiên phải kể tới đó là các ghế ngồi trong xe nguyên bản đã được thay bằng loại ghế thể thao GTB được bọc trong da cao cấp chần chỉ vân con thoi như xe siêu sang. Ngoài ghế ngồi, gần như mọi bề mặt khác bên trong khoang lái cũng được bọc da chần chỉ như bảng táp-lô, bệ trung tâm, các tay nắm cửa, tấm ốp cửa, tấm chắn nắng và toàn bộ phần trần xe. Đồng hồ báo giờ Churchill trên bảng táp-lô, bộ bàn đạp cùng vô-lăng CNC đánh bóng và bọc da là những điểm nhấn ấn tượng trên Defender "The End Edition". Dựa trên cơ sở Land Rover Defender 2.2TDCi XS 90, mẫu xe độ này còn được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh thẳng hàng. Với gói nâng cấp Kahn Power Upgrade, cỗ máy này sẽ có thể vượt ngoài mức công suất 122 mã lực và mô-men xoắn 360Nm của xe nguyên bản. Sức mạnh của động cơ được truyền tới 4 bánh qua hệ thống dẫn động bán thời gian và hộp số sàn 6 cấp. Hiện hãng độ Chelsea Truck Company không tiết lộ chi tiết thông số cuối cùng của mẫu xe đình đám này. Tại thị trường Anh Quốc, giá xe Land Rover Defender "The End Edition" có giá lên tới 49.999 Bảng (tương đương khoảng 1,47 tỷ đồng). Sau khi về Việt Nam, giá trị ước tính của mẫu xe này sau khi ra các loại thuế phí là khoảng 5 tỷ đồng tại đại lý xe tư nhân ở Hà Nội. Mô tả video

