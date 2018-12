Giải Honda Y-E-S cho kỹ sư, nhà khoa học trẻ Việt Nam 2018

(Kiến Thức) - Ngày 8/12 vừa qua, Honda Việt Nam (HVN) đã trao giải thưởng Honda Y-E-S dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam năm 2018 đến 10 gương mặt xuất sắc nhất với tổng trị giá 30.000 USD và 10 xe máy.

Ngoài giải thưởng tiền mặt và xe máy, những sinh viên này còn có cơ hội nhận tiếp phần thưởng Honda Y-E-S Plus trị giá 10.000 USD nếu du học sau đại học tại Nhật Bản hoặc 7.000 USD nếu thực tập tại các trường đại học, các viện hoặc phòng thí nghiệm tại Nhật Bản với thời gian từ 2,5 tháng đến 1 năm trong vòng 4 năm kể từ khi được nhận giải thưởng.

Đặc biệt, từ năm 2017, sau khi hoàn thành thời gian thực tập, nếu ứng viên tiếp tục trở lại Nhật Bản học lên thạc sĩ, tiến sĩ sẽ được nhận thêm 3.000 USD hỗ trợ cho công tác học tập và nghiên cứu.

Ông Lê Hữu Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam cho biết, giải thưởng Honda Y-E-S năm nay nhận được 103 hồ sơ của các bạn sinh viên có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật thuộc 10 trường đại học liên kết.

Honda Y-E-S năm nay đã được trao cho 10 sinh viên xuất sắc thuộc 7 trường đại học.

Qua vòng đánh giá hồ sơ, 30 thí sinh xuất sắc tiếp tục bước vào 2 vòng thi là viết luận và phỏng vấn. Đề tài viết luận năm nay yêu cầu thí sinh đưa ra đánh giá về những triển vọng và nguy cơ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh hiện nay. Đây được đánh giá là đề tài khó và là thử thách với các thí sinh.

Tuy nhiên, hội đồng tuyển chọn đã bị thuyết phục bởi những lập luận, phân tích và dẫn chứng sát thực của nhiều bài luận, cho thấy logic cũng như kiến thức sâu rộng của các thí sinh năm nay.

Nhiều thí sinh đã nêu lên vấn đề trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng giúp nhân loại giải quyết được những vấn đề toàn cầu, như biến đổi khí hậu... nhưng cũng có nhiều cảnh báo về việc AI trở nên không kiểm soát được và cùng với đó là những nguy cơ không lường trước được...

Qua 13 năm đồng hành, Giải thưởng Honda Y-E-S có tổng số 1.141 hồ sơ ứng tuyển cùng 130 gương mặt xuất sắc được vinh danh.

Sau 3 vòng tuyển chọn, giải thưởng Honda Y-E-S năm nay đã được trao cho 10 sinh viên xuất sắc thuộc 7 trường đại học, gồm 4 sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cùng 6 sinh viên của các trường đại học: Quốc tế - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Giao thông Vận tải, Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Khoa học – Đại học Huế.