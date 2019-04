Giá xe Mazda CX-8 dự kiến từ 1,1 tỷ đồng tại Việt Nam?

Mới đây theo một số tư vấn bán hàng của Mazda Nam cho hay, THACO sẽ lắp ráp luôn mẫu SUV 7 chỗ Mazda CX-8 tại nhà máy Chu Lai thay vì nhập khẩu lô đầu từ Nhật Bản về để phân phối tới tay người tiêu dùng. Hiện các đại lý đã bắt đầu mở cọc cho mẫu xe này với thời gian giao xe dự kiến vào khoảng tháng 6/2019 tới. Đáng chú ý là theo các tư vấn bán hàng này thông tin, mẫu xe SUV Mazda CX-8 mới sẽ có giá dự kiến từ 1,1 đến 1,3 tỷ đồng, đắt hơn hẳn hàng “hot” Honda CR-V nhập khẩu từ Thái Lan và nhỉnh hơn 1 chút so với Hyundai Santa Fe 2019 cũng đang được lắp ráp trong nước. Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, CX-8 là con bài được THACO tung ra nhằm lấp chỗ trống cho Mazda ở phân khúc SUV 7 chỗ vốn đang được người dùng Việt đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Trước đó, Mazda cũng từng phân phối CX-9 tuy nhiên mẫu xe này lại khá kén khách do giá bán tương đối cao. Thiết kế ngoại thất của mẫu xe SUV Mazda CX-8 2019 mới tại Việt Nam được xem là giống với CX-5 nhưng lại có chiều dài cơ sở tương đương với CX-9, hứa hẹn một không gian nội thất 7 chỗ rộng rãi, thoải mái. Bên cạnh hé lộ mức giá bán dự kiến của Mazda CX-8 tại Việt Nam, các tư vấn bán hàng của hãng cũng cho hay CX-8 sẽ có 3 phiên bản tại thị trường Việt Nam, cụ thể là Deluxe, Premium 1 cầu và Premium 2 cầu. Ngoài ra, khác với thị trường nước ngoài có 2 tùy chọn động cơ, cả 3 phiên bản của Mazda CX-8 bán ra tại nước ta đều trang bị động cơ xăng dung tích 2.5L. Nhiều khả năng động cơ này giống với loại dùng cho Mazda CX-5 tại Việt Nam chứ không phải loại tăng áp mới nhất. Các trang bị an toàn trên xe vẫn chưa được hé lộ nhưng nhiều khả năng Mazda CX-8 lắp ráp tại Việt Nam vẫn sẽ có công nghệ điều hướng mô-men xoắn G-Vectoring Control và tự động ngắt máy tạm thời i-Stop. Bên cạnh mức giá xe Mazda CX-8 từ 1,1 đến 1,3 tỷ đồng cho một mẫu xe lắp ráp trong nước ám chỉ việc xe sẽ có nhiều công nghệ hấp dẫn như Hyundai Santa Fe 2019. Vì vậy, người dùng Việt có thể hi vọng CX-8 sẽ có cảnh báo điểm mù, camera 360 hay màn hình hiển thị kính lái HUD. Nếu như mẫu xe SUV 7 chỗ Mazda CX-8 sẽ được THACO Trường Hải lắp ráp tại Việt Nam và dự kiến đến tay khách hàng vào tháng 6 năm nay, nó sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc khi cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V nhập khẩu từ Thái Lan và Hyundai Santa Fe 2019 lắp ráp tại Việt Nam. Video: Chi tiết SUV 7 chỗ Mazda CX-8 ới sắp ra mắt Việt Nam.

