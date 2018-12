Giá lăn bánh Mitsubishi Triton mới từ 786 triệu tại Việt Nam?

Hiện thời điểm ra mắt tại Việt Nam của mẫu xe bán tải mới này vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, giá Mitsubishi Triton 2019 cũng đã được các đại lý thông báo giá tạm tính giá lăn bánh bao gồm cả bảo hiểm thân vỏ & nắp thùng của Triton 4x2 AT là 786 triệu đồng và 4x4 AT là 877 triệu đồng. Nếu thực mức giá đại lý đưa ra là đúng, Mitsubishi Triton 2019 bản full (4x4 AT) sẽ có mức giá ‘’dễ thở’’ hơn so với các đối thủ trong phân khúc bán tải cỡ trung như: Ford Ranger Widtrak 2018 bản 2.0L Bi-turbo có giá lăn bánh rơi vào khoảng 940 triệu. Hay Toyota Hilux 4x4 AT 2.8G MLM có giá lăn bánh từ 920 – 930 triệu đồng. Tuy nhiên mức giá lăn bánh Mitsubishi Triton 2019 bản đầy đủ nhất có thể sẽ cao hơn một chút so với Chevrolet Colorado High Country 2.5VGT AT 4×4 2018 lăn bánh 839 triệu đồng. Bản full 4x4 AT đời cũ của Triton đang được phân phối mức giá 771 triệu đồng (tháng 12/2018). Về ngoại thất, mẫu xe này thừa hưởng những nền tảng của hai “người anh em” khác là Xpander và Pajero Sport. Cụ thể, bộ lưới tản nhiệt mang ngôn ngữ “Dynamic Shield”, cụm đèn pha LED tích hợp đèn định vị ban ngày. Phía sau với cụm đèn đuôi sử dụng bóng LED kiểu giọt nước mắt gợi nhớ đến mẫu xe Pajero Sport và cản sau kiểu mới Bên trong Triton 2019 là không gian nội thất hiện đại và nhiều công nghệ hơn so với thế hệ trước đây, được bọc da màu đen với những chi tiết kim loại tương phản. Những điểm mới trong thiết kế nội thất của mẫu xe bán tải này bao gồm bảng đồng hồ, các nút bấm và cửa gió điều hòa mới. Ở bệ tì tay, sàn xe và cần phanh tay đều xuất hiện chất liệu nhựa mềm mại hơn trước. Xe cũng được trang bị vô lăng tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao, hệ thống thông tin giải trí tương thích DVD/MP3 với màn hình cảm ứng, hệ thống kết nối Bluetooth, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống khóa thông minh, nút bấm khởi động máy, ghế bọc da màu đen, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, 2 cổng USB ở hàng ghế sau, âm thanh 6 loa. Dự tính mẫu xe Mitsubishi Triton mới tại Việt Nam cũng sẽ tương tự Thái Lan, xe có hai biến thể lựa chọn gồm bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng 2.5 lít 4 xi-lanh turbo có công suất 107 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm và một biến thể có công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 324 Nm. Tiếp đến là bản cao cấp sử dụng động cơ 4N15 2.4 lít MIVEC, có công suất 179 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Thay đổi lớn nhất của Triton 2019 chính là hộp số tự động 6 cấp thay cho loại 5 cấp thế hệ cũ. Về an toàn, xe được trang bị 7 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo... Bán tải Mitsubishi Triton 2019 chính thức được giới thiệu ra thị trường thế giới thông qua triển lãm ôtô Bangkok 2018, Thái Lan vào tháng 11 vừa qua. Sau khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với những mẫu xe bán tải cùng phân khúc khác như; Ford Ranger, Toyota Hilux và Nissan Navara... Video: Chi tiết Mitsubishi Triton 4x4 AT 2019 mới.

Hiện thời điểm ra mắt tại Việt Nam của mẫu xe bán tải mới này vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, giá Mitsubishi Triton 2019 cũng đã được các đại lý thông báo giá tạm tính giá lăn bánh bao gồm cả bảo hiểm thân vỏ & nắp thùng của Triton 4x2 AT là 786 triệu đồng và 4x4 AT là 877 triệu đồng. Nếu thực mức giá đại lý đưa ra là đúng, Mitsubishi Triton 2019 bản full (4x4 AT) sẽ có mức giá ‘’dễ thở’’ hơn so với các đối thủ trong phân khúc bán tải cỡ trung như: Ford Ranger Widtrak 2018 bản 2.0L Bi-turbo có giá lăn bánh rơi vào khoảng 940 triệu. Hay Toyota Hilux 4x4 AT 2.8G MLM có giá lăn bánh từ 920 – 930 triệu đồng. Tuy nhiên mức giá lăn bánh Mitsubishi Triton 2019 bản đầy đủ nhất có thể sẽ cao hơn một chút so với Chevrolet Colorado High Country 2.5VGT AT 4×4 2018 lăn bánh 839 triệu đồng. Bản full 4x4 AT đời cũ của Triton đang được phân phối mức giá 771 triệu đồng (tháng 12/2018). Về ngoại thất, mẫu xe này thừa hưởng những nền tảng của hai “người anh em” khác là Xpander và Pajero Sport. Cụ thể, bộ lưới tản nhiệt mang ngôn ngữ “Dynamic Shield”, cụm đèn pha LED tích hợp đèn định vị ban ngày. Phía sau với cụm đèn đuôi sử dụng bóng LED kiểu giọt nước mắt gợi nhớ đến mẫu xe Pajero Sport và cản sau kiểu mới Bên trong Triton 2019 là không gian nội thất hiện đại và nhiều công nghệ hơn so với thế hệ trước đây, được bọc da màu đen với những chi tiết kim loại tương phản. Những điểm mới trong thiết kế nội thất của mẫu xe bán tải này bao gồm bảng đồng hồ, các nút bấm và cửa gió điều hòa mới. Ở bệ tì tay, sàn xe và cần phanh tay đều xuất hiện chất liệu nhựa mềm mại hơn trước. Xe cũng được trang bị vô lăng tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao, hệ thống thông tin giải trí tương thích DVD/MP3 với màn hình cảm ứng, hệ thống kết nối Bluetooth, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống khóa thông minh, nút bấm khởi động máy, ghế bọc da màu đen, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, 2 cổng USB ở hàng ghế sau, âm thanh 6 loa. Dự tính mẫu xe Mitsubishi Triton mới tại Việt Nam cũng sẽ tương tự Thái Lan, xe có hai biến thể lựa chọn gồm bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng 2.5 lít 4 xi-lanh turbo có công suất 107 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm và một biến thể có công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 324 Nm. Tiếp đến là bản cao cấp sử dụng động cơ 4N15 2.4 lít MIVEC, có công suất 179 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Thay đổi lớn nhất của Triton 2019 chính là hộp số tự động 6 cấp thay cho loại 5 cấp thế hệ cũ. Về an toàn, xe được trang bị 7 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo... Bán tải Mitsubishi Triton 2019 chính thức được giới thiệu ra thị trường thế giới thông qua triển lãm ôtô Bangkok 2018, Thái Lan vào tháng 11 vừa qua. Sau khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với những mẫu xe bán tải cùng phân khúc khác như; Ford Ranger, Toyota Hilux và Nissan Navara... Video: Chi tiết Mitsubishi Triton 4x4 AT 2019 mới.