Ford Việt Nam đưa đường thử mới cho ôtô vào hoạt động

Nhà sản xuất và lắp ráp xe ôtô Ford Việt Nam vừa chính thức khánh thành đường thử xe mới với nhiều cải tiến, đạt tiêu chuẩn của Ford trên toàn cầu. Bên cạnh đó, thiết kế và thông số của đường thử này cũng đáp ứng các tiêu chí mà Chính phủ đã đề ra về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô. Theo các nghiên cứu của hãng xe ôtô Ford, bên cạnh độ ổn định của các hệ thống truyền động, các tính năng thông minh, an toàn thì việc giảm thiểu các tiếng ồn khó chịu phát sinh trong quá trình vận hành (như tiếng rít do bề mặt vật liệu cọ sát hay tiếng va đập của các chi tiết trên xe - Squeak & Rattle) là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định đến chỉ số hài lòng của khách hàng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm tra xe ôtô để đảm bảo khả năng vận hành ổn định cũng như phát hiện và khắc phục các vấn đề dù nhỏ nhất trước khi đến tay người tiêu dùng và lăn bánh chính thức trên đường. Với đường thử mới, ngoài kiểm tra được khả năng vận hành, các tính năng an toàn của xe, các kỹ thuật viên còn có thể phát hiện các tiếng ồn (Squeak and Rattle) phát ra trong quá trình xe vận hành, đặc biệt là khi chạy qua các đoạn đường gây vặn xoắn thân xe, khiến các vật liệu và chi tiết trên xe ma sát với nhau. Ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ: "Tất cả các dòng xe được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Ford Hải Dương trước khi xuất xưởng sẽ được chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt trên đường chạy thử mới để thẩm định và đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật trước khi tới tay người tiêu dùng". "Với đường thử ôtô Ford mới, đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa hoạt động chế tạo, và là minh chứng cho cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm có chất lượng toàn cầu.”, ông Dũng cho biết thêm. Đường thử mới đi vào hoạt động chính thức sẽ giúp Ford Việt Nam mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng ngày càng tốt hơn, trên cả 4 yếu tố Chất lượng, An Toàn, Thông Minh và Thân thiện với môi trường. Điều này cũng thể hiện cam kết đầu tư và phát triển lâu dài của Ford tại thị trường Việt Nam. Được xây dựng ngay trong nhà máy Ford Việt Nam ở Hải Dương, đường thử mới có độ dài 1.080m bao gồm các điều kiện địa hình được thiết kế bám sát với thực tế mà ô tô phải đi qua như đường bằng phẳng, đường gồ ghề, đường gợn sóng, đường dốc, đường trơn ướt, đường cua. Cùng với đó là nhiều loại bề mặt đường đa dạng như đường nhựa, đường sỏi đá, đường lát đá xẻ, lát đá Bỉ, đường dây thừng và góc sắt. Mỗi đoạn đường thử đều có mục đích riêng và sử dụng nhiều loại bề mặt đường khác nhau, nhằm đánh giá tổng thể các tiêu chí kỹ thuật của xe. Nếu như đường bằng phẳng và đường dốc được sử dụng để kiểm tra tính năng tăng tốc, khả năng chuyển số, hệ thống phanh, hệ thống lái thì đường sỏi đá sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra hệ thống treo, rung động thân xe và giảm sóc. Độ bền các mối hàn trên khung và thân sẽ sẽ được đẩy đến giới hạn trên các đoạn đường vặn xoắn thẳng và đường vặn xoắn khi vào cua để đảm bảo độ vững chắc, toàn vẹn cấu trúc và khả năng vận hành trơn chu của chi tiết nội/ngoại thất của xe khi phải vận hành trên những đia hình khắc nghiệt này. Đặc biệt, các tiêu chí về độ ồn và tiếng động lạ của xe thì sẽ được đánh giá trên địa hình thử gồ ghề như đường gợn sóng, và các đoạn đường có bề mặt dây thừng hay góc sắt. Các tính năng an toàn như Hệ thống Cân bằng Điện tử và Chống Bó cứng Phanh cũng sẽ được thử nghiệm trên các đoạn trơn trượt và trên 400m đường thẳng. Video: Ford Việt Nam chính thức đưa đường thử mới vào hoạt động.

Nhà sản xuất và lắp ráp xe ôtô Ford Việt Nam vừa chính thức khánh thành đường thử xe mới với nhiều cải tiến, đạt tiêu chuẩn của Ford trên toàn cầu. Bên cạnh đó, thiết kế và thông số của đường thử này cũng đáp ứng các tiêu chí mà Chính phủ đã đề ra về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô. Theo các nghiên cứu của hãng xe ôtô Ford, bên cạnh độ ổn định của các hệ thống truyền động, các tính năng thông minh, an toàn thì việc giảm thiểu các tiếng ồn khó chịu phát sinh trong quá trình vận hành (như tiếng rít do bề mặt vật liệu cọ sát hay tiếng va đập của các chi tiết trên xe - Squeak & Rattle) là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định đến chỉ số hài lòng của khách hàng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm tra xe ôtô để đảm bảo khả năng vận hành ổn định cũng như phát hiện và khắc phục các vấn đề dù nhỏ nhất trước khi đến tay người tiêu dùng và lăn bánh chính thức trên đường. Với đường thử mới, ngoài kiểm tra được khả năng vận hành, các tính năng an toàn của xe, các kỹ thuật viên còn có thể phát hiện các tiếng ồn (Squeak and Rattle) phát ra trong quá trình xe vận hành, đặc biệt là khi chạy qua các đoạn đường gây vặn xoắn thân xe, khiến các vật liệu và chi tiết trên xe ma sát với nhau. Ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ: "Tất cả các dòng xe được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Ford Hải Dương trước khi xuất xưởng sẽ được chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt trên đường chạy thử mới để thẩm định và đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật trước khi tới tay người tiêu dùng". "Với đường thử ôtô Ford mới , đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa hoạt động chế tạo, và là minh chứng cho cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm có chất lượng toàn cầu.”, ông Dũng cho biết thêm. Đường thử mới đi vào hoạt động chính thức sẽ giúp Ford Việt Nam mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng ngày càng tốt hơn, trên cả 4 yếu tố Chất lượng, An Toàn, Thông Minh và Thân thiện với môi trường. Điều này cũng thể hiện cam kết đầu tư và phát triển lâu dài của Ford tại thị trường Việt Nam. Được xây dựng ngay trong nhà máy Ford Việt Nam ở Hải Dương, đường thử mới có độ dài 1.080m bao gồm các điều kiện địa hình được thiết kế bám sát với thực tế mà ô tô phải đi qua như đường bằng phẳng, đường gồ ghề, đường gợn sóng, đường dốc, đường trơn ướt, đường cua. Cùng với đó là nhiều loại bề mặt đường đa dạng như đường nhựa, đường sỏi đá, đường lát đá xẻ, lát đá Bỉ, đường dây thừng và góc sắt. Mỗi đoạn đường thử đều có mục đích riêng và sử dụng nhiều loại bề mặt đường khác nhau, nhằm đánh giá tổng thể các tiêu chí kỹ thuật của xe. Nếu như đường bằng phẳng và đường dốc được sử dụng để kiểm tra tính năng tăng tốc, khả năng chuyển số, hệ thống phanh, hệ thống lái thì đường sỏi đá sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra hệ thống treo, rung động thân xe và giảm sóc. Độ bền các mối hàn trên khung và thân sẽ sẽ được đẩy đến giới hạn trên các đoạn đường vặn xoắn thẳng và đường vặn xoắn khi vào cua để đảm bảo độ vững chắc, toàn vẹn cấu trúc và khả năng vận hành trơn chu của chi tiết nội/ngoại thất của xe khi phải vận hành trên những đia hình khắc nghiệt này. Đặc biệt, các tiêu chí về độ ồn và tiếng động lạ của xe thì sẽ được đánh giá trên địa hình thử gồ ghề như đường gợn sóng, và các đoạn đường có bề mặt dây thừng hay góc sắt. Các tính năng an toàn như Hệ thống Cân bằng Điện tử và Chống Bó cứng Phanh cũng sẽ được thử nghiệm trên các đoạn trơn trượt và trên 400m đường thẳng. Video: Ford Việt Nam chính thức đưa đường thử mới vào hoạt động.