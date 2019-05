Ford Mustang GT 2019 "chào hàng" giá 4,4 tỷ ở Hà Nội

Theo thông tin được biết, chiếc Ford Mustang GT 5.0 mới này thuộc phiên bản 2019 được đưa về nước dưới dạng nhập khẩu tư nhân ở Hà Nôị, chiếc xe sở hữu ngoại thất màu trắng, nội thất bọc da màu đen. Về ngoại hình, Ford Mustang GT 5.0 2019 vẫn mang những nét thể thao đầy cơ bắp đặc trưng và kích thước không thay đổi. Tuy nhiên so với với thế hệ trước, GT phiên bản mới đã được tinh chỉnh lại ở một số điểm. Cụ thể ở phần đầu xe, những chi tiêt phân mảng của Ford Mustang GT 2019 mới góc cạnh hơn, mui xe được hạ thấp thêm 0.8 inch so với các xe trước, hai bên cản trước khe hút gió được thu nhỏ tối đa, tạo hình tam giác đi kèm dải đèn sương mù tích hợp đèn xi-nhan nằm ở ngay phía trên. Hệ thống chiếu sáng với những tia sáng dạng định vị Led xung quanh bóng Bi-Xenon. Đuôi xe vẫn sử dụng cụm đèn hậu mới và 3 dải đèn Led hình chữ C, bộ khuếch tán màu đen cùng những đường nét góc cạnh, mạnh mẽ cũng như hệ thống ống xả kép đặt hai bên. Bộ mâm đa chấu 19 inch và logo GT gắn ở trung tâm đuôi xe khá nổi bật. So với phiên bản tiêu chuẩn, thiết kế nội thất của Ford Mustang GT 2019 không có gì khác biệt khi vẫn đặt cảm giác thoải mái và thể thao lên hàng đầu: vô lăng 3 chấu tích hợp các nút chức năng năng hỗ trợ người lái như đàm thoại rảnh tay, cài đặt ga tự động,lẫy chuyển số thể thao ở phía sau, cần số thiết kế đợn giản, phanh tay cơ... Xe được trang bị hệ thống khởi động bằng nút bấm hoặc khởi động từ xa trên chìa khoá, hệ thống giải trí SYNC, 6 loa tiêu chuẩn, hai cổng sạc USB, tuỳ chọn SYNC 3 hiển thị trên màn hình cảm ứng, màn hình này có khả năng kết nối Wifi, hiển thị camera lùi, ghế ngồi bọc da chỉnh điện kết hợp cơ, hàng nghế trẻ em bọc da. Chiếc Ford Mustang GT 5.0 2019 mới về Việt Nam này mang trên mình khối động cơ V8 5.0L hút khí tự nhiên, công suất tối đa 460 mã lực, mô-men xoắn cực đại 569 Nm, đi kèm hộp số tự động loại 10 cấp. Bên cạnh sở hữu khối động cơ mạnh mẽ, chiếc xe Mỹ này còn sử dụng hệ thống treo trước dạng thanh chống MacPherson hai khớp nối với thanh ổn định, hệ thống treo sau tích hợp liên kết độc lập với lò xo cuộn và thanh ổn định, , hệ thống chống khóa với kiểm soát lực kéo hệ thống phanh là loại đĩa điện tại 4 bánh.... Hiện tại, những chiếc Mustang thế hệ thứ 6 đặc biệt được ưa chuộng tại Việt Nam. Bước sang thế hệ nâng cấp đời mới, mẫu xe thể thao đến từ Mỹ đã xuất hiện khá nhiều bởi các nhà nhập khẩu tư nhân nhưng chủ yếu vẫn là những phiên bản 2.3 EcoBoost. Tại Việt Nam, giá xe Ford Mustang GT 5.0 2019 đang được một đại lý xe ôtô nhập khẩu tại Hà Nội chào bán mức 1.700 USD (tương đương 4.4 tỷ đồng). Đây được xem là một trong số những chiếc Mustang GT 5.0 đời mới ít ỏi về thị trường Việt Nam từ đầu năm 2019. Video: Ford Mustang 5.0 đời 2019 độ ống xả Akrapovik tại Việt Nam.

Theo thông tin được biết, chiếc Ford Mustang GT 5.0 mới này thuộc phiên bản 2019 được đưa về nước dưới dạng nhập khẩu tư nhân ở Hà Nôị, chiếc xe sở hữu ngoại thất màu trắng, nội thất bọc da màu đen. Về ngoại hình, Ford Mustang GT 5.0 2019 vẫn mang những nét thể thao đầy cơ bắp đặc trưng và kích thước không thay đổi. Tuy nhiên so với với thế hệ trước, GT phiên bản mới đã được tinh chỉnh lại ở một số điểm. Cụ thể ở phần đầu xe, những chi tiêt phân mảng của Ford Mustang GT 2019 mới góc cạnh hơn, mui xe được hạ thấp thêm 0.8 inch so với các xe trước, hai bên cản trước khe hút gió được thu nhỏ tối đa, tạo hình tam giác đi kèm dải đèn sương mù tích hợp đèn xi-nhan nằm ở ngay phía trên. Hệ thống chiếu sáng với những tia sáng dạng định vị Led xung quanh bóng Bi-Xenon. Đuôi xe vẫn sử dụng cụm đèn hậu mới và 3 dải đèn Led hình chữ C, bộ khuếch tán màu đen cùng những đường nét góc cạnh, mạnh mẽ cũng như hệ thống ống xả kép đặt hai bên. Bộ mâm đa chấu 19 inch và logo GT gắn ở trung tâm đuôi xe khá nổi bật. So với phiên bản tiêu chuẩn, thiết kế nội thất của Ford Mustang GT 2019 không có gì khác biệt khi vẫn đặt cảm giác thoải mái và thể thao lên hàng đầu: vô lăng 3 chấu tích hợp các nút chức năng năng hỗ trợ người lái như đàm thoại rảnh tay, cài đặt ga tự động,lẫy chuyển số thể thao ở phía sau, cần số thiết kế đợn giản, phanh tay cơ... Xe được trang bị hệ thống khởi động bằng nút bấm hoặc khởi động từ xa trên chìa khoá, hệ thống giải trí SYNC, 6 loa tiêu chuẩn, hai cổng sạc USB, tuỳ chọn SYNC 3 hiển thị trên màn hình cảm ứng, màn hình này có khả năng kết nối Wifi, hiển thị camera lùi, ghế ngồi bọc da chỉnh điện kết hợp cơ, hàng nghế trẻ em bọc da. Chiếc Ford Mustang GT 5.0 2019 mới về Việt Nam này mang trên mình khối động cơ V8 5.0L hút khí tự nhiên, công suất tối đa 460 mã lực, mô-men xoắn cực đại 569 Nm, đi kèm hộp số tự động loại 10 cấp. Bên cạnh sở hữu khối động cơ mạnh mẽ, chiếc xe Mỹ này còn sử dụng hệ thống treo trước dạng thanh chống MacPherson hai khớp nối với thanh ổn định, hệ thống treo sau tích hợp liên kết độc lập với lò xo cuộn và thanh ổn định, , hệ thống chống khóa với kiểm soát lực kéo hệ thống phanh là loại đĩa điện tại 4 bánh.... Hiện tại, những chiếc Mustang thế hệ thứ 6 đặc biệt được ưa chuộng tại Việt Nam. Bước sang thế hệ nâng cấp đời mới, mẫu xe thể thao đến từ Mỹ đã xuất hiện khá nhiều bởi các nhà nhập khẩu tư nhân nhưng chủ yếu vẫn là những phiên bản 2.3 EcoBoost. Tại Việt Nam, giá xe Ford Mustang GT 5.0 2019 đang được một đại lý xe ôtô nhập khẩu tại Hà Nội chào bán mức 1.700 USD (tương đương 4.4 tỷ đồng). Đây được xem là một trong số những chiếc Mustang GT 5.0 đời mới ít ỏi về thị trường Việt Nam từ đầu năm 2019. Video: Ford Mustang 5.0 đời 2019 độ ống xả Akrapovik tại Việt Nam.