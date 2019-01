Ford Explorer 2020 nội thất độc đáo, giá từ 759 triệu đồng

Việc hãng xe Mỹ ứng dụng khung gầm mới cho mẫu xe SUV Ford Explorer 2020 giúp giảm trọng lượng xe xuống 1.970 kg – thấp hơn 50 kg so với người tiền nhiệm. Trọng lượng kéo tối đa của chiếc xe đạt 2.540 kg. Bên dưới nắp capo là động cơ EcoBoost 2.3L 4 xy-lanh tiêu chuẩn cho công suất tròn 300 mã lực, 420 Nm mô-men xoắn, đi kèm với đó là hộp số 10 cấp tự động truyền năng lượng tới trục sau. Khách hàng có thể nâng cấp hệ dẫn động lên loại 2 cầu tích hợp thêm 7 chế độ lái. Tại thời điểm ra mắt, Explorer chỉ có thêm một cấu hình động cơ nữa là loại V6 3.0L EcoBoost 365 mã lực, 514 Nm. Phiên bản hybrid Limited đã được xác nhận nhưng chưa được công bố thông số còn bản ST hiệu suất cao chắc sẽ phải chờ đến sang năm. Phiên bản này hứa hẹn sẽ sở hữu không dưới 400 mã lực và 540 Nm mô-men xoắn. Tổng thể thiết kế của Explorer mới không có nhiều thay đổi so với phiên bản hiện hành. Chi tiết thay đổi đáng kể nhất là thiết kế đèn pha trước và cụm lưới tản nhiệt. Có thể thấy Ford Explorer 2020 sở hữu cặp đèn pha thuôn dài dạng lưỡi dao. Lưới tản nhiệt bớt vuông vức hơn mà chuyển qua dạng hình lục giác với mặt lưới họa tiết tổ ong. Phần đuôi xe của mẫu xe Ford Explorer nâng cấp mới này gần như sở hữu thiết kế tương tự phiên bản cũ. Trong khi các cửa sổ ghế phụ được làm dốc hơn khiến xe phần nào bị giảm bớt chất mạnh mẽ nam tính. Ngược lại với những thay đổi của ngoại thất Explorer 2020 ở mức vừa đủ, tạm chấp nhận được thì nội thất chiếc SUV là một sự lột xác toàn diện khi vừa sở hữu thiết kế hoàn toàn mới. Tổng thể cabin mang nét tối giản hóa, vừa đủ những chi tiết cầu kỳ đi kèm độ thực tiễn cao, chất liệu chế tạo táp lô hay ghế ngồi cũng được nâng cấp so với trước. Điểm đặc biệt là sự xuất hiện của màn hình giải trí 10,1 inch có thiết kế giống như đem một chiếc máy tính bảng gắn lên táp lô của xe, đây là cách bố trí mới lạ khi nó không nằm chìm như xe Tesla mà lồi hẳn ra ngoài. Phiên bản cao cấp nhất là Platinum sở hữu táp lô bọc da, ốp gỗ Ash Swirl, ghế bọc da họa tiết kim cương đặc biệt, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng cửa sổ trời cỡ lớn.

Các trang bị tiêu chuẩn là điều hòa 2 vùng độc lập, hotspot 4G LTE Wi-Fi, hệ thống ghế ngồi gập 40/20/40 và hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 tích hợp giao thức kết nối Apple CarPlay/Android Auto trên màn hình trung tâm 8 inch. Phiên bản cao cấp hơn một chút sẽ mang lại thêm ghế chỉnh điện 10 hướng cho người lái, ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng, vô lăng bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số 6,5 inch, cổng sạc USB cho hàng ghế thứ 2 và nút bấm khởi động xe. Phiên bản Limited sở hữu ghế bọc da, đèn nền nội thất, vô lăng bọc da tích hợp tính năng sưởi, ghế sưởi ở hàng 1 và 2, ghế gập chỉnh điện hàng 3, dàn 14 loa Bang & Olufsen cao cấp, sạc điện thoại không dây và tấm chắn nắng cho hàng ghế thứ 2. Các trang bị an toàn bao gồm Cảnh báo người đi bộ qua đường, Cảnh báo tiền va chạm, Phanh khẩn cấp tự động, Camera sau, Hỗ trợ giữ làn chủ động, Đèn pha thích ứng và Cảnh báo điểm mù.

Bỏ thêm một chút tiền nâng cấp sẽ mang lại cho khách hàng mua Explorer 2020 tính năng Cruise Control thông minh, khả năng nhận diện biển báo giao thông và phanh tự động khi cài số lùi. Riêng những ai chọn cấu hình cao cấp nhất là Platinum còn được tiếp cận công nghệ hỗ trợ đỗ xe chủ động phiên bản 2.0 mới cho phép chiếc SUV tự đỗ song song/vuông góc mà không cần người lái thao tác. Mẫu xe SUV mới của hãng ôtô Mỹ này sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường từ quý II/2019 với giá xe Ford Explorer 2020 khởi điểm từ 32.765 USD (tương đương khoảng 759 triệu đồng), nhỉnh hơn so với người tiền nhiệm đang bán ra tại một số thị trường thế giới khoảng 400 USD. Video: Ra mắt chính thức mẫu xe SUV Ford Explorer 2020.

