Ford Everest giảm giá sốc tới 130 triệu tại Việt Nam?

Cụ thể, khảo sát tại một số đại lý - giá xe Ford Everest 2019 phiên bản 2.0L AT 4WD có mức ưu đãi thấp nhất - 30 triệu đồng, tiếp theo là phiên bản 2.2L AT 4x2 giảm 50 triệu đồng và cao hơn cả là phiên bản Ambiente MT giảm 100 triệu đồng. Các mức giảm giá này được áp dụng cho các mẫu xe sản xuất năm 2019. Trong khi đó, đáng chú ý nhất là phiên bản Ambiente MT sản xuất năm 2018 có mức giảm giá sốc hơn cả khi giảm tới 130 triệu đồng. Đặc biệt, một nhân viên đại lý tiết lộ, không chỉ giảm giá trực tiếp cho khách hàng thì hầu hết các mẫu xe đều đủ màu, đủ xe để giao nhanh cho khách. Tại thị trường Việt Nam, Ford Everest cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc SUV 7 chỗ với Toyota Fortuner, Chevrolet Trailblazer, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X. Trải qua 4 thế hệ, Everest có những thành công nhất định tại Việt Nam. Tính tổng 4 tháng đầu năm 2019, Everest chỉ xếp sau Fortuner với doanh số 2.162 xe, trong khi Fortuner đạt 3.435 xe. So với các thế hệ trước đó, mẫu xe SUV Ford Everest 2019 được thiết kế và trang bị mới khá nhiều mà nổi bật nhất là động cơ dầu tăng áp 2.0L và hộp số tự động 10 cấp hoàn toàn mới. Đáng chú ý, hộp số tự động 10 cấp không chỉ lần đầu tiên có mặt trên xe Ford tại Việt Nam mà còn là trang bị lần đầu có mặt trong phân khúc xe SUV 7 chỗ. Theo Ford, hộp số tự động 10 cấp này được làm từ thép siêu cứng, có khả năng chuyển số nhanh nhạy hơn và chính xác hơn, mượt mà hơn và giúp góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu tới 12% so với động cơ 2.2L trước đây. Không chỉ có động cơ và hộp số hoàn toàn mới, Everest 2019 còn có thiết kế mới với lưới tản nhiệt dạng tổ ong mới, đèn pha HID, tấm ốp thể thao dạng cánh én. Trong khi bản Titanium 2 cầu sử dụng vành hợp kim 20 inch thì các bản còn lại dùng vành 18 và 17 inch. Nội thất của xe có những điểm nhấn như nội thất da, tông màu đen, khoá thông minh, khởi động nút nhấn, thống giải trí SYNC 3… Đặc biệt, Everest bản nâng cấp 2019 có thêm hàng loạt công nghệ mới như cảnh báo va chạm phía trước (trên bản Titanium), phanh tự động khẩn cấp AEB, cảm biến áp suất lốp và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cửa hậu đóng mở rảnh tay, nghĩa là có thể đá chân mở cốp; … Ngoài ra, Everest 2019 cũng giữ nguyên những trang bị an toàn và tiện nghi như công nghệ chống ồn chủ động; Hệ thống kiểm soát địa hình; cảnh báo làn đường; cảnh báo va chạm phía trước; cảnh báo lái xe; đèn pha tự động; hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động; BLIS – Hệ thống cảnh báo điểm mù và 7 túi khí... Giá lăn bánh tạm tính của Ford Everest từ 1,131- 1,615 tỷ đồng với 5 phiên bản tùy theo từng khu vực đăng ký. Video: Đánh giá Ford Everest 2019 tại Việt Nam.

