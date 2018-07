Ford Everest 2018 "chốt giá" từ 850 triệu đồng tại VIệt Nam

Thông tin về mẫu xe Ford Everest 2018 phiên bản nâng cấp mới đã được hé lộ từ một sự kiện nội bộ dành cho các đại lý chính hãng. Mặc dù không phải thế hệ hoàn toàn mới, Ford Everest phiên bản 2018 bán tại Việt Nam năm nay sẽ có thay đổi đáng kể, nhất là về động cơ và hộp số. Trong đó, đáng chú là phiên bản cao cấp sử dụng động cơ tương tự mẫu Ranger Raptor vừa mới ra mắt. Động cơ tăng áp đôi (Twin Turbo) 4 xy-lanh thẳng hàng mới có tên gọi EcoBlue 2.0L, sản sinh công suất lên đến 213 mã lực và mô-men xoắn 500Nm. Tức mạnh hơn hơn 21 mã lực và 30 Nm so với động cơ 3.2L Duratorq 5 xy-lanh ở bản Everest 3.2L. Hiệu năng mới đến từ hệ thống nạp biturbo mới của Ford với hai cụm tăng áp (turbocharger), 1 nhỏ và 1 lớn. Ở dải vòng tua thấp, cả hai bộ tăng áp đều hoạt động để tăng mô-men xoắn và khả năng phản hồi của động cơ, giảm thiểu tối đa độ trễ chân ga. Còn ở dải vòng tua cao, cụm tăng áp nhỏ sẽ được ngắt và chỉ còn cụm tăng áp lớn hơn hoạt động. Ngoài ra, mẫu xe Ford Everest phiên bản 2.0 Bi-Turbo cũng sẽ sử dụng hộp số tự động 10 cấp Getrag 10R80 chia sẻ cùng "người anh em" Ford F-150. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía hãng xe ôtô Ford cho biết các tỷ số truyền đã được tinh chỉnh lại để phù hợp hơn với động cơ 2.0L Bên trong nội thất xe cũng có một số điều chỉnh. Hệ thống SYNC bị loại bỏ, chỉ còn đầu CD thông thường và hệ thống SYNC 3 cho bản cao cấp. Điểm mới nữa là khoá thông minh và hệ thống đề nổ bằng nút bấm. Ngoài phiên bản động cơ Bi-Turbo giống Ranger Raptor, các phiên bản còn lại của Ford Everest cũng sẽ có động cơ dầu 2.0 mới, sử dụng Turbo đơn, công suất 180 mã lực và momen xoắn tối đa là 420 Nm. Ngoài phiên bản thấp cấp nhất sử dụng hộp số sàn, tất cả các phiên bản khác của Ford Everest đều sử dụng hộp số 10 cấp tự động.Everest 2018 tại Việt Nam sẽ có 5 phiên bản khác nhau, bao gồm Trend 2.0 MT, Trend 2.0 AT, Titanium 2.0 AT, Titanium+ 2.0AT và Titanium 2.0 AT Turbo kép. Bản cao cấp nhất sẽ có đầy đủ các trang bị an toàn như kiểm soát áp suất lốp, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, góc cua, kiểm soát địa hình, tiếng ồn chủ động, khóa vi sai cầu sau, 4WD dẫn động 2 cầu. Theo dự kiến từ phía đại lý, Ford Everest mới sẽ được bán ra với 5 phiên bản, gồm 2 bản Trend và 3 bản Titanium. Xe được dự đoán sẽ mở bán trong tháng 9 với giá tạm tính từ khoảng 900 triệu đến 1,2 tỷ đồng. Như vậy, nếu giá bán này được áp dụng thì phiên bản Everest Titanium 2.0 AT Bi-Turbo cao cấp nhất vẫn rẻ hơn đáng kể so với mẫu Toyota Fortuner 2.8V 4×4 cũng sắp được nhập về Việt Nam Video: Xem chi tiết Ford Everest bản nâng cấp 2018.

