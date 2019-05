Ford Escape mới rẻ hơn Toyota RAV4 tại thị trường Mỹ

Ford Escape luôn luôn là một lựa chọn có mức giá tương đối phải chăng trong phân khúc compact crossover SUV 5 chỗ. Với giá bán khởi điểm 24.105 USD, Ford Escape 2020 mới sở hữu giá bán dễ tiếp cận hơn so với Toyota RAV4 (25.500 USD) hay Nissan Rogue (25.020 USD) và nhiều mẫu xe khác trong phân khúc. So với thế hệ cũ, giá xe Ford Escape 2020 tăng nhẹ chỉ 780 USD - theo CarsDirect. Trong khi đó, người mua sẽ nhận được một Escape hoàn toàn mới được nâng cấp toàn tiện từ nền tảng khung gầm, kiểu dáng và trang bị công nghệ an toàn cao hơn dáng kể. Mặc dù Ford Escape 2020 không phải là một lựa chọn hàng đầu trong phân khúc, nhưng nó là lựa chọn có mức giá rất phải chăng và cực kỳ cạnh tranh. Ford Escape 2020 sử dụng nền tảng khung gầm hoàn toàn mới được chia sẻ với chiếc Lincoln Corsair mới với trọng lượng giảm tới 90 kg so với phiên bản trước. Đồng thời xe cũng dài hơn, rộng hơn và thấp hơn. Phần đầu xe được thiết kế tương tự như mẫu xe Mustang thế hệ thứ 6 và cản dưới lấy cảm hứng từ siêu xe Ford GT. Cùng với đó, hệ thống treo và khí động học đã được cải thiện trên mẫu xe mới, giúp tăng trải nghiệm lái. Ford Escape cũng được có nhiều thay đổi từ trang bị với FordPass Connect giúp chủ xe có thể định vị, khởi động, khoá/ mở khoá xe thông qua điện thoại thông minh. Truy cập 4G LTE cũng là trang bị tiêu chuẩn và hỗ trợ tới 10 thiết bị. Hầu hết các mẫu Escape đi kèm màn hình cảm ứng 8 inch và màn hình hiển thị 12 inch kĩ thuật số. Công nghệ an toàn Ford Co-Pilot 360 được trang bị trên Escape thế hệ thứ 4 này cũng là trang bị tiêu chuẩn ho xe, nó bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo điểm mù... Ngoài ra xe còn được trang bị vô lăng đa chức năng phong cách mới, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió, cửa sổ trời toàn cảnh Paronama, nút bấm khởi động... Tại Mỹ, Ford Escape mới sẽ được bán ra với nhiều phiên bản như: S, SE, SE Sport, SEL và Titanium. Hiện tại, Escape 2020 có các tùy chọn động cơ xăng Ecoboost gồm: 3 xy-lanh 1.5L tăng áp và 4 xy-lanh 2.0L tăng áp cho công suất tối đa lần lượt: 180 mã lực và 250 mã lực. Cả hai phiên bản này đều sử dụng chung hộp số tự động 8 cấp (8 AT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD), bên cạnh đó hệ dẫn động bốn bánh (AWD) sẽ là tùy chọn trên các phiên bản cao như Titanium. Bên cạnh đó, Escape 2020 hybrid có trên bản SE Sport và Titanium sử dụng động cơ 2.5L (Atkinson) kết hợp với mô tơ điện để tạo nên hệ truyền động hybrid sử dụng kết hợp với hộp số tự động vô cấp (CVT). Tại thời điểm ra mắt, hãng xe ôtô Ford cho biết - phiên bản Escape hybrid mới cho công suất kết hợp khoảng 198 mã lực và có thể chạy ở vận tốc tối đa 136 km/h ở chế độ chạy hoàn toàn bằng điện. Tại thị trường Mỹ, giá xe Ford Escape 2020 hybrid có giá khởi điểm từ 28.255 USD. Video: Đánh giá Ford Escape thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới.

