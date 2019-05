Đức: Mui trần Porsche Speedster giá hơn 7 tỷ đồng

Hãng xe ôtô Porsche đã khiến cả thế giới kinh ngạc với sự ra mắt của mẫu 911 Speedster 2019 vô cùng hấp dẫn tại Triển lãm Ô tô New York 2019 vừa qua. mẫu xe Porsche 911 Speedster mới đóng vai trò như một niềm kiêu hãnh, sự tỏa sáng cuối cùng của dòng 911 thế hệ 991. Từng được xem là chiếc 911 mạnh nhất và nhanh nhất trong lịch sử mà Porsche giới thiệu tới khách hàng. Ra mắt lần đầu tiên ra mắt thế giới tại Lễ hội tốc độ Goodwood (Festival of Speed) diễn ra tại Anh vào cuối năm 2017, nó đã gây sự chú ý lớn nhò vào thiết kế và sức mạnh đáng gờm so với các đối thủ cùng phân khúc. Ẩn sau thiết kế mui trần quyến rũ của chiếc Porsche 911 Speedster 2019 là khung gầm bê nguyên từ 911 GT3 hiện tại, bao gồm cả động cơ 4.0 lít 6 xi-lanh phẳng cho công suất 502 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Theo hãng xe thể thao Đức - Porsche cho hay, xe sở hữu dẫn động cầu sau và các thân bướm ga được tăng cường để mang lại phản ứng tiết lưu tốt hơn. Theo công bố của Porsche, 911 Speedster mới có thể tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 3,8 giây, tốc độ tối đa đạt 309 km/h. Chia sẻ khung gầm với 911 GT3, mui trần Porsche 911 Speedster 2019 được hưởng lợi hàng loạt công nghệ hiện đại, có thể kể đến như giá treo động cơ mới, bền và nhẹ hơn hay hệ thống đánh lái trục sau động cơ mới. Bên cạnh đó, trọng lượng của mẫu xe thể thao này cũng đã được tối ưu một cách ấn tượng, với hàng loạt bộ phận thân xe làm từ sợi carbon siêu nhẹ, từ nắp khoang hành lý phía trước cho tới chắn bùn... Đặc biệt, khách hàng còn có thể chọn lược bỏ hệ thống điều hòa để giảm bớt cân nặng cho xe. Thậm chí, hộp số sàn 6 cấp của 911 Speedster cũng nhẹ hơn so với hộp số sàn 7 cấp và loại ly hợp kép. Trên thế giới chỉ có 1.948 chiếc Porsche 911 Speedster được lên kế hoạch đưa vào sản xuất và tung ra thị trường - để gợi nhắc về chiếc 356 Roadster đầu tiên của thương hiệu được xây dựng vào năm 1948. Hiện tại, các đại lý của Porsche ở châu Âu đã chính thức mở cửa nhận cọc 911 Speedster với giá bán từ 269.274 Euro (khoảng hơn 7 tỷ đồng). Ngoài ra, những khách hàng của 911 Speedster, Porsche còn bán kèm thêm một chiếc đồng hồ bản giới hạn dành riêng cho mỗi xe, đồng hồ này có giá 9.950 Euro (khoảng 259 triệu đồng).Giá xe Porsche 911 Speedster 2019 tại thị trường Mỹ hiện vẫn còn là ẩn số, nhưng khả năng cao hãng xe thể thao Đức sẽ chia thành nhiều mức giá khác nhau cho các cấu hình khác nhau của 911 Speedster ở Mỹ. Video: Xem sức mạnh mui trần Porsche 911 Speedster mới.

