Doanh số ôtô nhập khẩu tăng mạnh tại Việt Nam

(Kiến Thức) - Trong quý 1/2019 vừa qua, khi tổng doanh số bán xe lắp ráp trong nước giảm 8% thì xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc tại thị trường Việt Nam lại bất ngờ tăng tới 234% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo bán hàng trong quý đầu năm 2019 của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong khi tổng doanh số bán xe lắp ráp trong nước giảm 8% thì xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc lại tăng tới 234% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, VAMA công bố doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong tháng 3/2019 đạt 32.308 xe, tăng 160% so với tháng 2/2019 và tăng 54% so với tháng 3/2018.

Trong tổng doanh số xe tiêu thụ trên có 22.528 xe du lịch, tăng 151%; 8.917 xe thương mại, tăng 170% và 863 xe chuyên dụng, tăng 390% so với tháng trước. Xét về xuất xứ xe, trong khi doanh số của xe lắp ráp trong nước tiêu thụ trong tháng qua đạt 19.769 xe, tăng 157% thì doanh số xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc là 12.539 xe, tăng 164% so với tháng trước.

Sức tiêu thụ ôtô nhập khẩu nguyên chiếc tăng mạnh trong quý 1.

Tính chung quý đầu năm 2019, tổng doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên VAMA đạt 78.252 xe các loại và tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, xe du lịch tăng 48%; xe thương mại tăng 1% và xe chuyên dụng giảm 32%. Cũng xét theo xuất xứ xe, trong quý 1 vừa qua, tổng doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 46.253 xe, giảm 8% thì xe nhập khẩu nguyên chiếc tiêu thụ được 31.999 xe và tăng tới 234% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, doanh số bán hàng trên của VAMA công bố chưa thể hiện hết toàn cảnh của thị trường ôtô Việt Nam bởi còn có 6.061 xe được tiêu thụ trong tháng Ba vừa qua của Hyundai Thành Công. Cả 3 tháng đầu năm, Hyundai Thành Công có tổng doanh số bán hàng đạt 16.792 xe các loại. Vì Hyundai Thành Công không phải là đơn vị thành viên nên không có số liệu trong báo cáo bán hàng của VAMA. Nếu tính chung toàn thị trường ôtô Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm cả nước tiêu thụ được 95.042 xe các loại.

Xét về các thương hiệu đang lắp ráp và phân phối xe tại Việt Nam, dẫn dắt doanh số bán hàng trong 3 tháng đầu năm 2019 vẫn là thương hiệu Toyota khi tiêu thụ được 18.967 xe; tiếp đến là Hyundai Thành Công 16.792 xe; Mazda 9.497 xe; Honda 8.687 xe; Kia 7.489 xe được khách hàng trong cả nước đón nhận.