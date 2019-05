DJ Mi-A hở bạo bên Honda CBR500R giá 187 triệu đồng

Nữ DJ trẻ tuổi với nghệ danh Mi-A, tên thật là Phạm Thủy sinh ra và lớn lên tại Nghệ An và học tập tại Hà Nội. Cô được xem là một trong số những DJ nữa trẻ có tiếng tại Thủ đô. Mới đây, cô đã có buổi chụp hình và cầm lái bên chiếc xe môtô thể thao Honda CBR500R 2019 mới. Với phong cách trẻ, năng động và cá tính - DJ trẻ tuổi Mi-A Phạm Thủy đã tạo sức hút nóng bỏng, nhung cũng không làm giảm đi sức hút của chiếc sportbike hạng trung CBR500 mới của thương hiệu Honda. Về chiếc xe môtô Honda CBR500R mới - nó sở hữu thiết kế với chiều dài 2.081 mm, chiều rộng 758 mm và chiều cao 1.145 mm. Chiều dài cơ sở ở mức 1.410 mm và khoảng sáng gầm 130 mm. Trọng lượng ướt là 192 kg. Thiết kế khung sườn của xe dạng kim cương với đường kính ống 35 mm tương tự đời trước. Vị trí kết nối với động cơ kết hợp với hình dáng tạo nên độ linh hoạt của khung xe, qua đó giúp tối ưu hoá khả năng hấp thụ độ rung của xe, giảm tải áp lực trực tiếp lên khung. Thiết kế đầu xe mang nhiều nét chung với nhiều mẫu sportbike "đàn anh" nhà Honda, gồm CBR650R và CBR1000R. Đèn pha dạng mắt đôi, xi nhan của xe được xem là điểm cộng của nhiều mẫu xe Honda khi mang thiết kế lục giác đẹp mắt. Bước sang thế hệ mới, tất cả đèn chiếu sáng của CBR500R đều sử dụng công nghệ LED. Bước sang thế hệ mới, Honda CBR500R có tay lái đặt thấp hơn, hướng tới kiểu dáng sport-bike đúng nghĩa hơn là một mẫu sport-city. Điểm mới tiếp theo là cụm đồng hồ lấy từ "đàn anh" CBR650R, cung cấp cho người lái nhiều thông tin cùng giao diện đẹp mắt hơn. Sự thể thao của CBR500R 2019 được thể hiện qua tư thế lái chồm về trước hơn. Để có tư thế lái thể thao, Honda đã thay ghi-đông clip on cao bằng ghi-đông mới đặt thấp phía dưới chảng ba. Bình xăng được nâng thể tích từ 16,6L lên 17,1L, giúp chiếc xe di chuyển được quãng đường dài hơn với mỗi lần đổ đầy bình. Phần đuôi của Honda CBR500R 2019 mới vẫn mang thiết kế vuốt nhọn nhưng đã được sửa đổi phần hốc để dắt xe. Phần yên được thu nhỏ lại và chiều cao yên chỉ 789 mm, phù hợp với cả vóc dáng người châu Á. Cặp mâm 6 chấu kép được giữ nguyên từ đời trước với kích thước 17 inch, đi kèm là bộ lốp 120/70/17 và 160/60/17. Hệ thống treo được thay đổi đôi chút. Giảm xóc trước vẫn là dạng ống lồng với phần trụ có đường kính 41 mm có khả năng điều chỉnh tải trọng, trong khi giảm xóc sau có thể chỉnh được 5 cấp độ tải. Hệ thống phanh trên CBR500R phiên bản mới này cũng không có sự thay đổi với đĩa phanh trước đường kính 320 mm kết hợp kẹp phanh Nissin 2 piston và đĩa sau 240 mm kèm kẹp phanh 1 piston. Hệ thống ABS 2 kênh là trang bị tiêu chuẩn trên Honda CBR500R 2019. Cung cấp sức mạnh cho CBR500R vẫn là khối động cơ 2 xy-lanh DOHC 8 van làm mát bằng chất lỏng, dung tích 471 cc tương tự trên CB500X và CB500F. Động cơ này sản sinh công suất 48 mã lực và mô-men xoắn 43 Nm. Xe được trang bị hộp số 6 cấp với ly hợp chống khóa bánh khi dồn số gấp slipper clutch. Động cơ này đã được Honda tinh chỉnh đôi chút nhằm phát huy tối đa công suất và mô-men xoắn. Nhờ vậy, mô-men xoắn đạt hiệu quả hơn 4% so với động cơ trên CB500X và CB500F ở dải tua máy từ 3.000 đến 7.000 vòng/phút. Giá xe Honda CBR500R chính hãng là 186,9 triệu đồng, nó được xem là không có đối thủ trong phân khúc sportbike tại Việt Nam. Video: Mua xe môtô phân khối lớn Honda CBR500R để đi chợ.

