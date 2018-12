Điểm mặt xe môtô Trung Quốc "nhái" thương hiệu nổi tiếng

Khi nói về các sản phẩm đạo nhái thì ta lập tức nghĩ ngay đến Trung Quốc, nơi sản sinh ra nhiều sản phẩm đạo nhái cực kỳ chi tiết. Tuy nhiên những chiếc xe môtô nhái của Trung Quốc đến từ thương hiệu nhỏ không đạt được trình độ y như thật. Thay vào đó, chúng khá "thô thiển", nhưng vẫn đủ để người dùng nhận ra sản phẩm nhái bắt nguồn từ đâu. Leike Thunderer là số ít những mẫu xe mà các nhà sản xuất trung quốc bám khá sát so với thiết kế gốc. Ngoại hình của xe "lấy cảm hứng" từ siêu môtô BMW S1000RR của Đức. Mẫu siêu môtô BMW S1000RR nhái này, khiến cho người tiêu dùng liên tưởng đến một chiếc xe môtô đồ chơi rẻ tiền hơn là thật. Nhìn thoáng qua thì khó có thể phân biệt được đâu mới là chiếc Honda Goldwing Touring danh tiếng, thế nhưng nếu đặt hai xe cạnh nhau thì chiếc Gold Wing "authentic" sẽ tỏ ra nổi trội hơn hẳn. Mặt khác, dù Jiangsu đã đăng ký bản quyền thiết kế cho mẫu Xinri nhái Honda Goldwing này, tuy nhiên mẫu xe này chưa bao giờ được đưa vào sản xuất. Honda Gold Wing nhiều năm liền được mệnh danh là mẫu touring xuất sắc nhất với hiệu năng vận hành tuyệt vời, mang đến cho người dùng nhiều tiện ích và sự thoải mái trên những cung đường dài... Thì ở chiều ngược lại, nếu đọc thông số kỹ thuật của chiếc Xinri nhái Honda Goldwing bạn sẽ dễ dàng nhận ra sản phẩm này đến từ đâu. Tính đến thời điểm hiện tại thì Kengo 350 đang là mẫu xe Trung Quốc nhái thiết kế thành công nhất với ngoại hình rất giống với mẫu sport bike Kawasaki Ninja 300, từ dàn áo cho đến các chi tiết nhỏ như đèn pha, xi nhan, đèn hậu cho đến ống xả của xe. Trong khoảng đầu những năm 2000, BMW đã khiến nhiều người bất ngờ khi tung ra mẫu BMW F650CS với ngoại hình bắt mắt theo nghĩa tiêu cực, bất kỳ ai khi nhìn thấy chiếc xe đều ngoái nhìn, nhưng không phải vì xe đẹp mà vì thiết kế khá dị và xấu xí của xe. Chiếc Jonway YY250 được đánh giá lá khá thành công khi nhái được độ "bắt mắt" của chiếc BMW F650CS. Sao chép thiết kế của mẫu naked-bike KTM Duke 200, chiếc Jida JD250S-9 gây thất vọng không chỉ vì những thay đổi khiến chiếc xe trở nên xấu xí mà còn ở động cơ của xe. Mặc dù trang bị động cơ 223cc nhưng JD250S-9 chỉ có công suất 16 mã lực, trong khi đó khối động cơ 199cc của Duke 200 lại có công suất lên đến 25 mã lực. Mặc dù không còn xuất hiện trên trang chủ của Jida nhưng chiếc JD250 được xe mlà chiếc xe nhái thành công nhất khi mô phỏng rất chính xác thiết kế của mẫu sport bike cỡ nhỏ của Yamaha tại Châu Âu là Yamaha YZF-R125 kết hợp với bộ tem của phiên bản kỷ niệm 2012 YZF-R1 WGP 50th Anniversary.Hãng xe máy Trung Quốc Lifan đã chính thức trình làng mẫu xe môtô mang tên Hunter 125 tại thị trường Thái Lan. Điểm nhấn của mẫu xe Ducati Scrambler nhái mang tên Lifan Hunter 125 này đang "gây sốt" chính là thiết kế bên ngoài được làm "nhái" giống hệt như mẫu xe môtô đình đám của hãng xe Ý - Scrambler phiên bản Icon. Tất nhiên, ngoài việc "nhái" ngoại hình thì so với Ducati Scrambler "xịn", Lifan Hunter 125 chỉ dùng động cơ có dung tích xy-lanh nhỏ. "Trái tim" của mẫu môtô "nhái" kiểu dáng này là động cơ xy-lanh đơn, 4 kỳ, phun xăng trực tiếp, làm mát bằng không khí, dung tích 125 cc. Ngoài ra so với Ducati Scrambler chính hãng, mẫu xe nhái có giá rẻ hơn gấp 6 lần, chỉ từ 54.000 Baht (tương đương 35,5 triệu đồng). Mới đây, một loại xe máy điện hoàn toàn mới đang được người dùng quan tâm, tuy nhiên không phải là khen ngợi mà chủ yếu là chê bai. Chiếc xe đó chính là một chiếc xe máy điện xuất xứ từ Trung Quốc mang kiểu dáng hết sức hầm hố được làm nhái xe Kawasaki Z1000. Tổng quan, chiếc xe điện được nhà sản xuất Trung Quốc nhái "sao y bản chính" với bộ vỏ cùng các đường nét cắt xẻ không lẫn vào đâu được. Không chỉ vậy, chiếc xe còn có Logo viết lái thành "Xawasaki" Z1000. Nếu như nhìn trực diện, khó ai có thể nghĩ đây là một chiếc xe nhái bởi thiết kế mang đậm chất Sogomi của hãng xe Nhật Bản. Video: Điểm mặt xe môtô Trung Quốc "nhái" thương hiệu nổi tiếng.

