Điểm mặt ôtô mới ra mắt tại Việt Nam tháng 6/2019

Thị trường trong tháng 6/2019 chuẩn bị ra mắt hàng loạt mẫu xe ôtô mới tại Việt Nam, đáng chú ý phiên bản mới MPV giá rẻ Suzuki Ertiga dù chưa ra mắt nhưng đã có mặt tại một số đại lý. Dòng xe với hai phiên bản là GL 5MT và GLX 4AT, giá bán tạm tính từ 499 đến 549 triệu đồng. So với thế hệ cũ, mẫu xe MPV giá rẻ Suzuki Ertiga 2019 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.395 x 1.735 x 1.690 (mm). Ertiga 2019 dài hơn 130mm, rộng hơn 40mm và trục cơ sở giữ nguyên ở mức 2.740 (mm). Phiên bản nâng cấp Suzuki Ertiga 2019 sử dụng khối động cơ xăng K15B 1.5L 4 xi-lanh, sản sinh ra công suất 108 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại dải vòng tua 4.400 vòng/phút. Sẽ có hai tùy chọn là hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Theo thông tin chính thức của Volvo Car Vietnam, mẫu SUV cao cấp cỡ nhỏ Volvo XC40 2019 mới sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào đầu tháng tới. Đây được xem đối thủ với những cái tên quen thuộc như BMW X1/X2, Mercedes-Benz GLA, Audi Q3/Q2, Jaguar E-PACE. Bên trong, XC40 sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch đặt dọc cho hệ thống thông tin giải trí và màn hình 12,3 inch cho bảng đồng hồ. Xe trang bị tính năng sạc không dây cho điện thoại, kết nối với hệ thống thông tin giải trí thông qua Apple CarPlay, Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, ghế bọc da, chỉnh điện, hệ thống âm thanh cao cấp, ứng dụng dịch vụ di động Volvo On Call. Volvo XC40 sở hữu 3 động cơ xăng. Bản thấp nhất T3 dẫn động cầu trước dùng động cơ xăng 2.0 lít công suất 154 mã lực, tùy chọn số sàn hoặc tự động. Bản T4 và T5 được nâng công suất lên thành 187 và 247 mã lực, đều trang bị hệ dẫn động 2 cầu và hộp số tự động. Các tính năng an toàn như hệ thống lái tự động Pro Pilot, an toàn trong phố City Safety, cảnh báo giao thông với hỗ trợ phanh khẩn cấp, camera 360 độ... Honda Brio là mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ nhập khẩu sẽ được Honda Việt Nam (HVN) chính thức bán ra tại Việt Nam vào tháng 6/2019 tới đây. Theo HVN, Honda Brio được bán tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản gồm: G, RS và RS Two-Tone. Hiện tại, Honda Brio chưa có thông tin chính thức về giá bán nhưng nó được dự đoán từ khoảng 327 triệu đồng. Mẫu xe giá rẻ Honda Brio hoàn toàn mới tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng cơ 4 xi lanh, dung tích 1.2 lít có công suất 89 mã lực và mô men xoắn 110 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp trên bản tiêu chuẩn hoặc hộp số vô cấp CVT trên các phiên bản cao cấp hơn. Mặc dù chưa được tiết lộ, nhưng dự đoán bên trong nội thất bản cao cấp sử dụng màn hình cảm ứng 6,1 inch, điều hòa tự động, ghế da, vô-lăng 3 chấu trợ lực điện tích hợp các phím bấm chức năng (trên phiên bản RS). Mô tả video

