Điểm mặt loạt ôtô chống đạn triệu đô tốt nhất thế giới

Điều kiện chính trị và kinh tế bất ổn là yếu tố để ngành công nghiệp sản xuất xe chống đạn tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Riêng tại Mexico, doanh số xe ôtô chống đạn tăng hơn 10% trong năm 2018 do làn sóng tội phạm tăng cao. Với hơn 100.000 phương tiện bọc thép được lưu hành trên thế giới, loại phương tiện này không đơn thuần chỉ là người bảo vệ mà còn là phương tiện để thể hiện sự giàu có, độ chịu chơi. Nếu các yếu nhân muốn một chiếc xe vừa thoải mái, vừa có thể bảo vệ họ khỏi những cuộc tập kích vũ trang, hãng Conquest Vehicles đến từ Canada sẽ làm hài lòng họ với mẫu xe Knight XV. Được xây dựng trên nền tảng bán tải hạng nặng Ford F-550, Conquest Knight XV nặng đến 9 tấn và được đẩy bởi động cơ V10 dung tích 8.8L. Thân xe và bộ lốp có thể chống lại được cuộc tấn công vũ trang bằng súng chống tăng. Paramount là tập đoàn chuyên sản xuất những chiếc xe bọc thép "không thể ngăn cản", một trong số đó có tên Marauder. Được trang bị động cơ diesel tăng áp 6 xy-lanh, xe có thể đạt tốc độ lên đến 120 km/h, an toàn vượt qua 8 kg thuốc nổ TNT hoặc vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, bộ lốp và vành xe có thể chịu được vụ nổ của 14 kg TNT. Mẫu xe này cần 2 người điều khiển và có thể chở thêm 8 người ở phía sau. BMW cung cấp phiên bản xe chống đạn BMW F15 X5 Sercurity Plus, tương tự 7-Series. Theo BMW, mẫu xe này đạt mức độ bảo vệ cấp 3 (hay VR6) và có thể chống chịu được cuộc tấn công bằng súng AK-47 trong cự ly 10 m nhờ kính cường lực nhiều lớp và hệ thống khung thép đặc biệt. Xe còn được trang bị BMW Intelligent Emergency Call, cho phép gửi thông tin chính xác của chiếc xe trong trường hợp khẩn cấp. Terradyne là hãng chuyên cung cấp xe đặc chủng cho các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới, nổi bật nhất là dòng xe Gurkha. Không phải là xe bọc thép hạng nặng nhưng Gurkha vẫn sở hữu đầy đủ các tính năng đặc chủng cơ bản như lốp run-flat, tời kéo, cửa sổ lưới, camera tầm nhiệt và hệ thống chống cháy cho động cơ, khoang nội thất. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ diesel tăng áp V8 6.7L. Một hãng xe đặc chủng khác đến từ Canada - INKAS được biết đến là đơn vị hàng đầu trong phân khúc. Thuộc dòng xe chiến đấu bọc thép, INKAS Huron có ca-bin, sàn xe và khoang động cơ đều được gia cố bằng kim loại chống đạn. Thiết kế này giúp xe có thể chống lại các vụ tấn công trong khi vẫn duy trì đầy đủ hiệu suất do khối lượng nhẹ. INKAS Huron sở hữu động cơ Paccar 8.3L đi kèm hộp số sàn 10 cấp và có thể chuyên chở 16 người cùng lúcHãng xe bọc thép Dartz mang đến mẫu xe Prombron Black Shark được phát triển trên nền tảng Mercedes-Benz GL-Class. Theo Dartz, Black Shark được thiết kế riêng cho giới lãnh đạo Nga và được lấy cảm hứng từ trực thăng quân sự Black Shark. Dành riêng cho giới lãnh đạo nên ngoài chức năng chống đạn thông thường, Black Shark còn được trang bị dụng cụ chống paparazi chụp ảnh lén ở tay nắm cửa, thân xe bằng vật liệu Kevlar-Titanium chống được mìn từ trường. Hãng Armormax đã cho ra lò mẫu xe cơ bắp bọc thép Dodge Charger Hellcat. Ngoài động cơ mạnh 707 mã lực, mẫu xe cơ bắp này còn được khoác lên lớp vỏ chống đạn ở cấp cao nhất B7 - chống được đạn súng trường xuyên giáp, thanh chắn trước cỡ lớn và lốp xe run-flat. Ngoài ra, bình ắc-quy, bộ tản nhiệt, ECU cũng được bảo vệ nhằm giữ hiệu suất cho xe. Range Rover Sentinel là mẫu xe chống đạn dành cho yếu nhân và nguyên thủ quốc gia. Dựa trên nền tảng mẫu xe Autobiography, Sentinel có khả năng chống được đạn súng trường quân sự hay đạn 7,62 ly. Ngoài ra, xe còn có thể chịu được 15 kg thuốc nổ TNT và lựu đạn DM51 ở cả bên dưới gầm lẫn trên mui. Bọc quanh ca-bin xe là 6 lớp thép siêu bền, kính chống đạn đặc biệt, lốp run-flat, bình nhiên liệu tự vá và ắc-quy dự phòng. Texas Armoring sẵn sàng bọc thép tất cả những phương tiện khách hàng mang đến, từ SUV cho đến mẫu xe thể thao như Chevrolet Camaro. Mẫu xe thể thao này tăng thêm khoảng 204 kg do các tấm chống đạn bằng vật liệu polyethylene hạng nhẹ cùng kính composite chống đạn thay thế cho nguyên bản. Để bù cho phần cân nặng thêm vào, Texas Armoring cũng nâng cấp động cơ từ 400 lên 550 mã lực. Với định hướng thực tế hơn Dartz, hãng độ bọc thép Alpha Armouring đến từ Đức sẽ biến mọi chiếc xe bình thường trở thành mẫu xe bọc thép an toàn. Qua tay Alpha Armouring, chiếc Toyota Land Cruiser có thể chịu được cuộc tấn công bằng súng trường từ khoảng cách 9 m. Xe có thể di chuyển quãng đường 600 km chỉ với một bình nhiên liệu đầy, đủ xa để đưa hành khách đến nơi an toàn. Video: Ci tiết xe chống đạn BMW F15 X5 Sercurity Plus.

