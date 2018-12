Điểm mặt 10 siêu xe mạnh nhất trình làng năm 2018

Rimac C_Two đã thực sự thu hút được sự chú ý của tất cả những ai đam mê siêu xe, với hệ truyền động điện mạnh mẽ 1.888 mã lực và 2.299Nm mô-men xoắn cực đại, giúp C_Two có thể xem là siêu xe mạnh nhất năm 2018 khi tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong chỉ 1,85 giây, 0 - 160 km/h trong 4,3 giây và cán tốc độ tối đa 412 km/h. Siêu xe Bugatti Divo sử dụng khối động cơ W16 8,0 lít quad-turbocharged quen thuộc, sản sinh công suất 1.479 mã lực. Không như những người anh em khác, Bugatti Divo bị giới hạn ở vận tốc 380 km/h. Bugatti Divo được định vị như một mẫu xe hiệu suất cao, không chỉ là đi nhanh trên đường thẳng. Như Bugatti giải thích, họ muốn chiếc xe trở nên “sắc nét hơn, nhanh nhẹn hơn và linh hoạt hơn”. Tới từ nhà sản xuất Đan Mạch Zenvo, chiếc hypercar Zenvo TSR-S được ra mắt với tham vọng trở thành một trong những siêu xe đua đường phố "khủng" nhất Thế giới. TSR-S được trang bị khối động cơ 5.8l V8 với 2 bộ siêu nạp, được Zenvo hoàn toàn tự phát triển với công suất 1.177 mã lực và mô-men xoắn hơn 1.100Nm. Với trọng lượng khô chỉ 1.495kg, không ngạc nhiên khi chiếc xe đạt hiệu năng cực cao: thời gian tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 2,8 giây, 0-200km/h trong 6,8 giây và tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 325km/h. McLaren đã từng khẳng định rằng Speedtail sẽ là siêu xe nhanh nhất, mạnh nhất mà hãng từng tạo ra. Trong đó, yếu tố "nhanh nhất" không chỉ đồng nghĩa với việc chiếc xe sẽ có tốc độ tối đa lớn hơn McLaren F1, mà còn là các đặc tính liên quan tới tốc độ khác như khả năng tăng tốc. Xe có công suất 1.050 mã lực, đó là nhờ sự kết hợp giữa khối động cơ xăng và hybrid, Speedtail sẽ chỉ mất 12,8 giây để tăng tốc 0-300 km/h. Bộ đôi siêu phẩm Ferrari Monza SP1 và SP2 sử dụng khối động cơ V12 6.5L nạp khí tự nhiên và được cho là cỗ máy mạnh nhất mà hãng xe Ý từng chế tạo. Được cải tiến từ 812 Superfast, động cơ này cho công suất lên tới 809 mã lực (tăng từ 798 mã lực) tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 719Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp. Nhờ đó, hai siêu phẩm mới này có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,9 giây, và đặt vận tốc 200km/h chỉ trong 7,9 giây. Tốc độ tối đa được cho là sẽ tới hơn 300 km/h. Chỉ 900 phiên bản của siêu bò thương mại nhanh nhất trên trường đua Nurburgring được sản xuất. Điểm nhấn của thành viên mới nhất dòng Aventader không nằm ở thiết kế mà ở sức mạnh động cơ. Nó được giới thiệu là siêu xe sở hữu động cơ V12 mạnh mẽ nhất mà Lamborghini từng sản xuất cho xe thương mại. Động cơ V12 dung tích 6.5 lít hút khí tự nhiên cho công suất tới 770 mã lực, mô men xoắn 720 Nm. Aventador SVJ có thể tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 2,8 giây, tốc độ tối đa 350 km/giờ. Chevrolet Corvette ZR1 2019 là siêu xe hiệu năng mạnh nhất của dòng Corvette, với công suất cao nhất. Chevrolet Corvette ZR1 2019 được hy vọng sẽ trở thành chiếc xe có hiệu suất lớn nhất và công nghệ tiên tiến nhất trong lịch sử sản xuất của hãng xe Mỹ. Theo đó,xe có thể đạt tốc độ tối đa trên 337,9 km/h. Aston Martin DBS Superleggera 2019 có cấu trúc siêu nhẹ, các tấm thân được làm từ sợi carbon, giúp xe nhẹ hơn 72 kg so với DB11, khối lượng 1.800 kg. Dưới nắp capo là khối động cơ V12 tăng áp kép. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây và 0-161km/h trong 6,4 giây. Aston Martin DBS Superleggera là một trong những mẫu siêu xe có gia tốc tốt nhất hiện nay, tốc độ tối đa đạt 339 km/h, ngang với đối thủ Ferrari 812 Superfast công suất 789 mã lực. Nissan GT-R50 là phiên bản đặc biệt, ra mắt nhân kỷ niệm 50 năm hợp tác giữa hãng thiết kế Italdesign và GT-R. Xe trang bị động cơ V6 3.8L, công suất lên tới 710 mã lực. Tốc độ tối đa đạt 321,8 km/h. Ferrari 488 Pista sử dụng động cơ V8 sản sinh công suất 720 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 770 Nm tại 3.000 vòng/phút. Động cơ này mạnh hơn 50 mã lực so với trên 488 GTB tiêu chuẩn. 488 Pista tăng tốc 0-100 km/h mất 2,85 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. So với đối thủ trực tiếp Porsche 911 GT2 RS, Ferrari 488 Pista tương đồng về vận tốc tối đa 340 km/h nhưng lại kém hơn ở gia tốc khi mất đến 2,85 giây để tăng tốc 0-100 km/h (911 GT2 RS chỉ mất 2,8 giây). Video: Những siêu xe mạnh nhất mới trình làng năm 2018.

Rimac C_Two đã thực sự thu hút được sự chú ý của tất cả những ai đam mê siêu xe, với hệ truyền động điện mạnh mẽ 1.888 mã lực và 2.299Nm mô-men xoắn cực đại, giúp C_Two có thể xem là siêu xe mạnh nhất năm 2018 khi tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong chỉ 1,85 giây, 0 - 160 km/h trong 4,3 giây và cán tốc độ tối đa 412 km/h. Siêu xe Bugatti Divo sử dụng khối động cơ W16 8,0 lít quad-turbocharged quen thuộc, sản sinh công suất 1.479 mã lực. Không như những người anh em khác, Bugatti Divo bị giới hạn ở vận tốc 380 km/h. Bugatti Divo được định vị như một mẫu xe hiệu suất cao, không chỉ là đi nhanh trên đường thẳng. Như Bugatti giải thích, họ muốn chiếc xe trở nên “sắc nét hơn, nhanh nhẹn hơn và linh hoạt hơn”. Tới từ nhà sản xuất Đan Mạch Zenvo, chiếc hypercar Zenvo TSR-S được ra mắt với tham vọng trở thành một trong những siêu xe đua đường phố "khủng" nhất Thế giới. TSR-S được trang bị khối động cơ 5.8l V8 với 2 bộ siêu nạp, được Zenvo hoàn toàn tự phát triển với công suất 1.177 mã lực và mô-men xoắn hơn 1.100Nm. Với trọng lượng khô chỉ 1.495kg, không ngạc nhiên khi chiếc xe đạt hiệu năng cực cao: thời gian tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 2,8 giây, 0-200km/h trong 6,8 giây và tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 325km/h. McLaren đã từng khẳng định rằng Speedtail sẽ là siêu xe nhanh nhất , mạnh nhất mà hãng từng tạo ra. Trong đó, yếu tố "nhanh nhất" không chỉ đồng nghĩa với việc chiếc xe sẽ có tốc độ tối đa lớn hơn McLaren F1, mà còn là các đặc tính liên quan tới tốc độ khác như khả năng tăng tốc. Xe có công suất 1.050 mã lực, đó là nhờ sự kết hợp giữa khối động cơ xăng và hybrid, Speedtail sẽ chỉ mất 12,8 giây để tăng tốc 0-300 km/h. Bộ đôi siêu phẩm Ferrari Monza SP1 và SP2 sử dụng khối động cơ V12 6.5L nạp khí tự nhiên và được cho là cỗ máy mạnh nhất mà hãng xe Ý từng chế tạo. Được cải tiến từ 812 Superfast, động cơ này cho công suất lên tới 809 mã lực (tăng từ 798 mã lực) tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 719Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp. Nhờ đó, hai siêu phẩm mới này có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 2,9 giây, và đặt vận tốc 200km/h chỉ trong 7,9 giây. Tốc độ tối đa được cho là sẽ tới hơn 300 km/h. Chỉ 900 phiên bản của siêu bò thương mại nhanh nhất trên trường đua Nurburgring được sản xuất. Điểm nhấn của thành viên mới nhất dòng Aventader không nằm ở thiết kế mà ở sức mạnh động cơ. Nó được giới thiệu là siêu xe sở hữu động cơ V12 mạnh mẽ nhất mà Lamborghini từng sản xuất cho xe thương mại. Động cơ V12 dung tích 6.5 lít hút khí tự nhiên cho công suất tới 770 mã lực, mô men xoắn 720 Nm. Aventador SVJ có thể tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 2,8 giây, tốc độ tối đa 350 km/giờ. Chevrolet Corvette ZR1 2019 là siêu xe hiệu năng mạnh nhất của dòng Corvette, với công suất cao nhất. Chevrolet Corvette ZR1 2019 được hy vọng sẽ trở thành chiếc xe có hiệu suất lớn nhất và công nghệ tiên tiến nhất trong lịch sử sản xuất của hãng xe Mỹ. Theo đó,xe có thể đạt tốc độ tối đa trên 337,9 km/h. Aston Martin DBS Superleggera 2019 có cấu trúc siêu nhẹ, các tấm thân được làm từ sợi carbon, giúp xe nhẹ hơn 72 kg so với DB11, khối lượng 1.800 kg. Dưới nắp capo là khối động cơ V12 tăng áp kép. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây và 0-161km/h trong 6,4 giây. Aston Martin DBS Superleggera là một trong những mẫu siêu xe có gia tốc tốt nhất hiện nay, tốc độ tối đa đạt 339 km/h, ngang với đối thủ Ferrari 812 Superfast công suất 789 mã lực. Nissan GT-R50 là phiên bản đặc biệt, ra mắt nhân kỷ niệm 50 năm hợp tác giữa hãng thiết kế Italdesign và GT-R. Xe trang bị động cơ V6 3.8L, công suất lên tới 710 mã lực. Tốc độ tối đa đạt 321,8 km/h. Ferrari 488 Pista sử dụng động cơ V8 sản sinh công suất 720 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 770 Nm tại 3.000 vòng/phút. Động cơ này mạnh hơn 50 mã lực so với trên 488 GTB tiêu chuẩn. 488 Pista tăng tốc 0-100 km/h mất 2,85 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. So với đối thủ trực tiếp Porsche 911 GT2 RS, Ferrari 488 Pista tương đồng về vận tốc tối đa 340 km/h nhưng lại kém hơn ở gia tốc khi mất đến 2,85 giây để tăng tốc 0-100 km/h (911 GT2 RS chỉ mất 2,8 giây). Video: Những siêu xe mạnh nhất mới trình làng năm 2018.