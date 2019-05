"Đập thùng" Lexus LX570 Super Sport hơn 9 tỷ ở Hà Nội

Kể từ khi chiếc Lexus LX570 Super Sport mới đầu tiên cập bến vào tháng 2/2018, giới nhà giàu tại Việt Nam đã đưa về nước không dưới 30 chiếc tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, dàn xe SUV hạng sang LX570 Super Sport đang có mặt tại Việt Nam đều thông qua các nhà nhập khẩu tư nhân. Dựa trên chiếc LX570 bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) cách đây 2 năm, mẫu SUV hạng sang Lexus LX570 Super Sport 2019 chủ yếu được nâng cấp ở ngoại thất. So với phiên bản hiện đang được bán ở Việt Nam cùng các thị trường khác, chiếc xe được trang bị phần đầu với lưới tản nhiệt thiết kế nan xéo ấn tượng hơn bản tiêu chuẩn. Cản trước của xe được nâng cấp với kiểu dáng nhô ra cùng các hốc gió ở hai góc dưới cặp đèn sương mù góc cạnh sắc sảo. Ở hai bên thân xe, phiên bản này có ốp gương màu đen cùng bậc lên xuống được tích hợp. Đuôi xe được bổ sung thêm cản sau riêng biệt, thể thao hơn bản thường và thiết kế đèn hậu không có sự thay đổi, mâm xe hợp kim đa chấu cỡ lớn lòng đen mặt ánh kim nổi bật... Không được nâng cấp nhiều như kiểu dáng, nội thất của Lexus LX570 Super Sport 2019 ít thay đổi, chỉ có bộ ghế bọc da nâu kết hợp với các miếng ốp khoang xe nâu - đen và bộ pedal thể thao bằng nhôm mới. Hãng xe sang đến từ Nhật Bản chỉ mang đến sự thay đổi nhẹ cho bản LX570 Super Sport với ghế bọc da màu nâu và bàn đạp bằng nhôm. Xe cũng vẫn sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi như phiên bản truyền thống. Lexus LX570 phiên bản cao cấp Super Sport vẫn được trang bị động cơ V8, dung tích 5,7 lít, sản sinh công suất cực đại 367 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 530 Nm tại vòng tua 3.200 vòng/phút. Hộp số tự động 8 cấp. Xe có 5 chế độ lái bao gồm Normal, Eco, Comfort, Sports hay Sports +... Ngoài ra, xe còn trang bị chế độ lựa chọn địa hình Multi Terrain Select dành riêng cho việc điều khiển xe qua các loại địa hình phức tạp khác nhau. Trang bị an toàn bao gồm; 10 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống cảnh báo điểm mù, ổn định thân xe, hệ thống kiểm soát độ bám đường chủ động, hỗ trợ phanh khẩn cấp... Các mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX570 Super Sport mới được đưa về Việt Nam trong thời gian qua đều thuộc diện nhập khẩu tư nhân và có mức giá chào bán lên tới hơn 10 tỷ đồng vào năm 2018. Hiện tại, giá xe Lexus LX570 Super Sport tại thị trường Việt Nam được các đại lý tư nhân giảm tới khoảng gần 1 tỷ đồng - chỉ còn hơn 9 tỷ. Như vậy, so với giá bán Lexus LX570 bản tiêu chuẩn đang được phân phối chính hãng với mức giá 7,81 tỷ thì phiên bản Super Sport 2018 có giá bán đắt hơn khoảng 2 tỷ đồng. Video: Sự khác biệt của Lexus LX570 thường và Super Sport.

Kể từ khi chiếc Lexus LX570 Super Sport mới đầu tiên cập bến vào tháng 2/2018, giới nhà giàu tại Việt Nam đã đưa về nước không dưới 30 chiếc tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, dàn xe SUV hạng sang LX570 Super Sport đang có mặt tại Việt Nam đều thông qua các nhà nhập khẩu tư nhân. Dựa trên chiếc LX570 bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) cách đây 2 năm, mẫu SUV hạng sang Lexus LX570 Super Sport 2019 chủ yếu được nâng cấp ở ngoại thất. So với phiên bản hiện đang được bán ở Việt Nam cùng các thị trường khác, chiếc xe được trang bị phần đầu với lưới tản nhiệt thiết kế nan xéo ấn tượng hơn bản tiêu chuẩn. Cản trước của xe được nâng cấp với kiểu dáng nhô ra cùng các hốc gió ở hai góc dưới cặp đèn sương mù góc cạnh sắc sảo. Ở hai bên thân xe, phiên bản này có ốp gương màu đen cùng bậc lên xuống được tích hợp. Đuôi xe được bổ sung thêm cản sau riêng biệt, thể thao hơn bản thường và thiết kế đèn hậu không có sự thay đổi, mâm xe hợp kim đa chấu cỡ lớn lòng đen mặt ánh kim nổi bật... Không được nâng cấp nhiều như kiểu dáng, nội thất của Lexus LX570 Super Sport 2019 ít thay đổi, chỉ có bộ ghế bọc da nâu kết hợp với các miếng ốp khoang xe nâu - đen và bộ pedal thể thao bằng nhôm mới. Hãng xe sang đến từ Nhật Bản chỉ mang đến sự thay đổi nhẹ cho bản LX570 Super Sport với ghế bọc da màu nâu và bàn đạp bằng nhôm. Xe cũng vẫn sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi như phiên bản truyền thống. Lexus LX570 phiên bản cao cấp Super Sport vẫn được trang bị động cơ V8, dung tích 5,7 lít, sản sinh công suất cực đại 367 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 530 Nm tại vòng tua 3.200 vòng/phút. Hộp số tự động 8 cấp. Xe có 5 chế độ lái bao gồm Normal, Eco, Comfort, Sports hay Sports +... Ngoài ra, xe còn trang bị chế độ lựa chọn địa hình Multi Terrain Select dành riêng cho việc điều khiển xe qua các loại địa hình phức tạp khác nhau. Trang bị an toàn bao gồm; 10 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống cảnh báo điểm mù, ổn định thân xe, hệ thống kiểm soát độ bám đường chủ động, hỗ trợ phanh khẩn cấp... Các mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX570 Super Sport mới được đưa về Việt Nam trong thời gian qua đều thuộc diện nhập khẩu tư nhân và có mức giá chào bán lên tới hơn 10 tỷ đồng vào năm 2018. Hiện tại, giá xe Lexus LX570 Super Sport tại thị trường Việt Nam được các đại lý tư nhân giảm tới khoảng gần 1 tỷ đồng - chỉ còn hơn 9 tỷ. Như vậy, so với giá bán Lexus LX570 bản tiêu chuẩn đang được phân phối chính hãng với mức giá 7,81 tỷ thì phiên bản Super Sport 2018 có giá bán đắt hơn khoảng 2 tỷ đồng. Video: Sự khác biệt của Lexus LX570 thường và Super Sport.