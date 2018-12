Dàn "xe nhái" Trung Quốc khiến người dùng khóc thét

Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các nhà sản xuất xe ôtô Trung Quốc bước sang thị trường xe Mỹ đầy màu mỡ. Trước đây đã có không ít cái tên thử sức và thất bại, nhưng giờ đây Zotye đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt một mẫu SUV cho người Mỹ trong năm 2020. Vì vậy, đây là lúc thích hợp nhất để chúng ta nhìn lại những mẫu xe chế tạo bởi Trung Quốc mà đã “mặt dày” nhái lại mẫu mã nhãn hiệu phương Tây như Mercedes-Benz, Jeep, Bentley, Ferrari, và Porsche. Bắt đầu với mẫu xe được coi là tệ nhất - được dịch nôm na sang tiếng Anh là “Eagle Came”, mẫu xe này ra mắt lần đầu năm 2015 với một mục tiêu bất khả thi: dung hợp một chiếc Ferrari và một chiếc Porsche. Đèn pha và lưới tản nhiệt của nó rất giống Ferrari California T, trong khi phần còn lại giống với một chiếc Porsche 718 Cayman. Thậm chí ngay đến logo trên nắp capô cũng bắt chước thương hiệu của nhà sản xuất Porsche. Được chế tạo ở tỉnh Tô Châu, Eagle Came là một chiếc xe điện hoàn toàn, có thể gia tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,8 giây, nhưng điều không ai ngờ là tốc độ tối đa của nó chỉ là 120 km/h. Liệu đây có phải một mẫu Mercedes-Benz CLK-Class mui trần gắn lại nhãn hiệu khác? Không, nó là một chiếc BYD S8. S8 lần đâu tiên ra măt ở dạng concept tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2006 và rồi đi vào sản xuất thương mại trong năm 2009. Không may (thực ra là may mắn), nó chỉ tồn tại có một năm vì chỉ có 7 chiếc được bán. Không giống như mẫu xe của Mercedes, BYD S8 sử dụng hệ dẫn động cầu trước và trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít sản sinh 140 mã lực thay vì một máy V6 mạnh mẽ. Thậm chí nó cũng có một phần mui kim loại có thể gập vào giống như SLK-Class. Đây là chiếc BAIC BJ80, một mẫu SUV hạng sang dẫn động 2 cầu có vẻ ngoài giống G-Class đến ngạc nhiên. Thế nhưng ưu điểm của nó là rẻ hơn G-Classs nhiều với giá khởi điểm chỉ khoảng 43.000 USD. Được ra mắt thị trường nội địa Trung Quốc năm 2016, BJ80 có thể trang bị động cơ dầu tăng áp I4 kết nối với hoặc hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Tương tự như G-Class nguyên gốc, BJ80 ban đầu cũng được phát triển cho quân đội nhưng sau đó nó cũng được ra bản thương mại mới. SUV cỡ lớn BAIC BJ90 với diện mạo làm người ta lập tức nghĩ tới một mẫu Jeep Grand Cherokee. Chưa hết, nó còn là một mẫu Mercedes-Benz GL-Class nữa. Lý do là bởi BJ90 được chế tạo dựa trên GL-Class theo một phần thỏa thuận với Mercedes mà công ty mẹ Daimler của nó đang nắm giữ 12% cổ phần ở BAIC. Hệ dẫn động của BJ90 cũng đều là của Mercedes nên người mua có hai lựa chọn động cơ gồm V6 tăng áp kép dung tích 3.0 lít với 333 mã lực hoặc V8 tăng áp kép dung tích 4.0 lít với 421 mã lực. Động cơ có thể ghép cặp với hộp số tự động 7 cấp và hệ thống 4Matic AWD đều của Mercedes. Thậm chí, nội thất của mẫu xe này cũng là từ Mercedes. Hawtai B35 có nguồn gốc là một mẫu xe nhái Porsche Cayenne ra mắt năm 2011. Ngày nay, nó là một mẫu xe nhái Bentley Bentayga, ít nhất là ở phía trước. Bên dưới lớp vỏ xấu xí cả nó là khung gầm cơ sở của mãu xe thương hiệu Hàn Quốc - Hyundai Santa Fe thế hệ đầu tiên. Công suất xe đến từ một động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.4 lít với 184 mã lực hoặc một động cơ tăng áp dung tích 1.8 lít với 180 mã lực. Người mua có hai tùy chọn hộp số là hoặc hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Đây là siêu xe sang Geely GE, một phiên bản sao chép của Rolls-Royce Phantom. Được hé lộ từ năm 2010, Geely GE ban đầu chỉ là một mẫu concept và rồi được đưa vào sản xuất thương mại trong năm 2014. Tuy nhiên, quá trình sản xuất đã ngừng lại vào hồi đầu năm nay. GE là bằng chứng cho thấy Geely có khả năng chế tạo một chiếc xe hạng sang, mặc dù không phải dựa theo một thiết kế của riêng họ. Nhìn kỹ, bạn sẽ thấy ngay đến biểu tượng “Spirit of Ecstasy” trên nắp capô cũng gần như được nhái y hệt. Tất nhiên, GE có giá rẻ hơn Phantom nhiều, chỉ khoảng 45.000 USD một chiếc mà thôi. Jinma JMW 2200 đã vô cùng cố gắng để trở thành một mẫu BMW i3. Hãy cứ nhìn lưới tản nhiệt hình hai viên thận và các tấm ốp thân vỏ cong cong của nó mà xem. Quả là một mẫu xe Trung Quốc nhái xấu tệ. JMW 2200 là một mẫu xe điện tốc độ chậm dùng trong thành thị ở Trung Quốc, hoạt động bằng một mô-tơ điện 3 kWh được cung cấp năng lượng bằng cụm pin axit-chì. Tốc độ tối đa của nó chỉ là 50 km/h, chạy được khoảng 120 km một lần sạc. Một lần sạc đầy cần 7 giờ đồng hồ. SUV Land Wind X7 khẳng định danh tiếng của nó thông qua việc nhái giống Land Rover Range Rover Evoque đến như thế nào. Thậm chí, Jaguar Land Rover đã kiện nhà sản xuất Jiangling Motor cho mẫu xe có thiết kế y chang này, nhưng đương nhiên chỉ là công cốc mà thôi. Có thể nói rằng tất cả những gì Jiangling Motor cần làm ở đây là tái tạo một chiếc Evoque, thực hiện một vài thay đổi nhỏ và xuất xưởng ra thị trường. Hài hước hơn, Jaguar Land Rover chế tạo Evoque ở Trung Quốc, làm mẫu SUV chế tạo tại Trung Quốc đầu tiên của nó. Video: Top 10 mẫu xe Trung Quốc nhái thương hiệu nổi tiếng.

