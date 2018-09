Dân Việt phát thèm với xe Tata Tiago NRG giá 177 triệu

Thương hiệu xe Ấn Độ Tata vừa chính thức bán ra mẫu CUV Tiago NRG 2018 mới. Mẫu xe giá rẻ Tata Tiago NRG này chính là phiên bản nâng cấp của chiếc Tiago nguyên bản, hiện vẫn đang bán ra thị trường nhưng nó sở hữu khả năng offroad tốt hơn và phong cách mạnh mẽ hơn. Mẫu xe Tata Tiago NRG 2018 này sở hữu kích thước dài x rộng x cao, cụ thể ở mức 3.793 x 1.655 x 1.587 mm. So với bản tiêu chuẩn thì bản NRG mới này dài hơn 47mm, rộng hơn 18mm và cao hơn 52mm. Ngoại hình Tata Tiago NRG cũng cứng cáp hơn nhờ nhiều chi tiết phối với màu đen như toàn bộ ốp thân dưới quanh xe, gương chiếu hậu, cản chống va đập, nóc xe, thanh giằng buộc đồ trên nóc xe, bộ vành hợp kim 14 inch 2 tông màu và các chi tiết hoàn thiện ở cửa cốp. Ngoài ra Tiago NRG có khoảng sáng gầm cao hơn so với bản tiêu chuẩn 10mm, đạt mức 180mm... những tính năng này giúp xe có vẻ ngoài cao rao hơn cũng như dễ dàng vượt qua các đoạn đường gồ ghề hay ổ gà. Bên trong xe Tiago NRG có tông màu chủ đạo là màu đen, nổi bật trên đó là các chi tiết điểm nhấn màu cam. Bộ ghế của xe cũng được bọc vải giống vải bò với các đường chỉ thêu màu cam cùng tông với nội thất. Được phát triển dựa trên phiên bản cao nhất của Tiago là XZ, vì vậy bên Tiago NRG sở hữu hệ thống âm thanh 8 loa, ghế lái có thể điều chỉnh độ cao, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hàng ghế trước có hai túi khí, hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn và hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 5 inch. Tata Tiago NRG 2018 sẽ được bán ra với hai bản là bản máy xăng và bản máy dầu. Trong đó máy xăng của xe là động cơ Revotron 1.2L, sản sinh công suất 83,8 mã lực và mômen xoắn cực đại 114 Nm, bản máy dầu 1.05L sản sinh công suất 69 mã lực và mômen xoắn 140 Nm. Về giá thành, mẫu xe siêu rẻ Tiago NRG bản máy xăng sẽ được bán với giá 550.000 Rupee (tương đương 177 triệu đồng), bản máy dầu có giá cao hơn, ở mức 632.000 Rupee, tương đương 204 triệu đồng. Video: Chi tiết xe ôtô giá rẻ Tata Tiago NRG 2018.

