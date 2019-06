Dàn siêu xe trăm tỷ sắp "đốt cháy" Thủ đô Hà Nội

Hành trình siêu xe trăm tỷ - Car Passion 2019 dự tính quy tụ hơn 30 siêu xe từ khắp mọi miền đất nước chuẩn bị bắt đầu tại Hà Nội. Theo chia sẻ từ các thành viên thuộc ban tổ chức, Car Passion 2019 sẽ có nhiều điểm mới về cách thức di chuyển. Hành trình này sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13/6 - 18/6 tại các địa danh Hà Nội - Hạ Long - Mộc Châu. Đầu tiên, chiếc xe mang trọng trách "Leader" trong đoàn hành trình Car Passion 2019 là siêu phẩm McLaren 720S. Cụ thể, McLaren 720S sẽ được chính trưởng đoàn Car Passion 2019 cầm lái và sử dụng để dẫn đầu hành trình thay vì chiếc Lamborghini Huracan màu xanh lá nổi bật hồi năm 2018. McLaren 720S là siêu phẩm kế nhiệm của mẫu 650S danh tiếng từng "làm mưa làm gió" một thời gian ở Việt Nam. Siêu xe McLaren 720S sử dụng khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 770 Nm. Hiện tại, McLaren 720S của trưởng đoàn Car Passion 2019 đã đặt chân tới thủ đô Hà Nội để chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi hành trình siêu xe 2019 chính thức diễn ra. Ngoài chiếc 720S của trưởng đoàn Car Passion, hành trình siêu xe 2019 còn có sự góp mặt thêm của 1 siêu phẩm 720S nữa thuộc sở hữu của đại gia siêu xe Cường Đô la. Đây là chiếc McLaren 720S thứ 5 tại Việt Nam và mang ngoại thất màu da cam. Xe mới chỉ đi đăng ký biển số cách đây khoảng 1 tuần sau thời gian ngắn về nước. Cái tên tiếp theo góp mặt trong danh sách những siêu phẩm tham dự hành trình siêu xe Car Passion 2019 lần này tiếp tục tới từ Anh Quốc, chiếc Aston Martin V8 Vantage màu xanh chuối độc nhất Việt Nam của đại gia Hoàng Kim Khánh. Bên cạnh màu ngoại thất độc nhất vô nhị, Aston Martin V8 Vantage còn gây chú ý bởi biển số "51G-888.68". Đặc biệt, trong lần tham dự Car Passion 2019 này, đại gia Hoàng Kim Khánh còn mang tới thêm một siêu phẩm khác, đó là chiếc Lamborghini Aventador S cũng thuộc dạng độc nhất tại Việt Nam. Xe thuộc diện phân phối chính hãng với giá trị lên đến 48 tỷ đồng. So với người tiền nhiệm, Aventador S nổi trội hơn hẳn với khối động cơ mạnh 729 mã lực. Siêu xe Lamborghini Huracan màu xám với gói độ đuôi xe độc đáo bậc nhất tại Việt Nam. Nếu như những "người anh em" cùng Team Car Passion 2019 sở hữu ngoại thất kiểu tắc kè hoa hoặc mang màu sắc sặc sỡ, nổi bật thì siêu phẩm này khiêm tốn hơn khi chỉ mang "bộ cánh" màu xám mờ. Tuy nhiên, điểm đặc biệt và độc đáo trên siêu phẩm Huracan này đến từ phần đuôi "trần trụi" bằng Titanium cực kỳ hầm hố của mình. Lamborghini Huracan LP610-4 sở hữu khối động cơ V10 5.2L cho ra công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 7 cấp, hệ thống dẫn động 4 bánh. Siêu bò này tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 3.2s trước khi đạt vận tốc tối đa 320km/h. Mức giá bán xe chính hãng khoảng hơn 20 tỷ đồng. Ferrari 488 GTB độ SVR duy nhất tại Việt Nam sở hữu bộ body-kit SVR danh tiếng. Được biết, chủ xe đã phải cất công đặt hàng từ Nhật Bản về Việt Nam với giá thành lên tới gần 700 triệu đồng. Đó mới chỉ là giá của bộ body-kit "xách tay nguyên đai từ Nhật Bản chưa có công lắp đặt ở Việt Nam. Ngoài vẻ đẹp ấn tượng và hiếm có từ ngoại thất, chủ nhân không có thêm sự can thiệp nào vào động cơ. Car Passion 2019 năm nay có sự tham gia của rất nhiều siêu phẩm độc nhất vô nhị và không chỉ hiếm có ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Theo tìm hiểu, siêu phẩm Lamborghini Aventador Liberty Walk Limited Edition 50 cũng sẽ tham dự hành trình lần này. Đây là siêu phẩm được trang bị gói độ Liberty Walk Limited Edition 50 từ Nhật Bản với số lượng giới hạn đúng 50 chiếc trên toàn thế giới. "Siêu bò" hàng khủng - Lamborghini Aventador Roadster với lớp dán decal cá tính cũng sẽ góp mặt trong Car Passion 2019. Đây được xem là siêu xe "hàng hiếm" tại Việt Nam với số lượng chỉ vài chiếc lăn bánh. Một trong những cái tên được chờ đợi nhất của hành trình siêu xe 2019 lần này chính là mẫu xe Aston Martin DB11 thứ hai tại Việt Nam. Siêu xe này thuộc sở hữu của một đại gia Vũng Tàu. Xe được nhập về nước theo diện chính hãng với giá niêm yết gần 16 tỷ đồng. Aston Martin DB11 sở hữu khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít do Mercedes-AMG sản xuất. Mẫu SUV đời mới Mercedes-Benz-AMG G63 Edition 1 được cho là cũng sẽ tham dự Car Passion 2019 lần này với tư cách xe hậu cần. Tại thị trường Việt Nam, xe hiện có giá khoảng hơn 10 tỷ đồng từ đại lý tư nhân. Thêm vào đó, tham dự sự kiện Car Passion 2019 năm nay còn có sự tham gia của cả các mẫu xe hiệu suất cao trứ danh như Mercedes-Benz CLA45 hay Ford Mustang GT... Ngoài ra, còn có hàng chục siêu xe khác cũng sẽ tham dự hành trình siêu xe lần này. Video: Hành trình Car Passion 2019 tại Việt Nam sắp khởi hành.

Hành trình siêu xe trăm tỷ - Car Passion 2019 dự tính quy tụ hơn 30 siêu xe từ khắp mọi miền đất nước chuẩn bị bắt đầu tại Hà Nội. Theo chia sẻ từ các thành viên thuộc ban tổ chức, Car Passion 2019 sẽ có nhiều điểm mới về cách thức di chuyển. Hành trình này sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13/6 - 18/6 tại các địa danh Hà Nội - Hạ Long - Mộc Châu. Đầu tiên, chiếc xe mang trọng trách "Leader" trong đoàn hành trình Car Passion 2019 là siêu phẩm McLaren 720S. Cụ thể, McLaren 720S sẽ được chính trưởng đoàn Car Passion 2019 cầm lái và sử dụng để dẫn đầu hành trình thay vì chiếc Lamborghini Huracan màu xanh lá nổi bật hồi năm 2018. McLaren 720S là siêu phẩm kế nhiệm của mẫu 650S danh tiếng từng "làm mưa làm gió" một thời gian ở Việt Nam. Siêu xe McLaren 720S sử dụng khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cho ra công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 770 Nm. Hiện tại, McLaren 720S của trưởng đoàn Car Passion 2019 đã đặt chân tới thủ đô Hà Nội để chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi hành trình siêu xe 2019 chính thức diễn ra. Ngoài chiếc 720S của trưởng đoàn Car Passion, hành trình siêu xe 2019 còn có sự góp mặt thêm của 1 siêu phẩm 720S nữa thuộc sở hữu của đại gia siêu xe Cường Đô la. Đây là chiếc McLaren 720S thứ 5 tại Việt Nam và mang ngoại thất màu da cam. Xe mới chỉ đi đăng ký biển số cách đây khoảng 1 tuần sau thời gian ngắn về nước. Cái tên tiếp theo góp mặt trong danh sách những siêu phẩm tham dự hành trình siêu xe Car Passion 2019 lần này tiếp tục tới từ Anh Quốc, chiếc Aston Martin V8 Vantage màu xanh chuối độc nhất Việt Nam của đại gia Hoàng Kim Khánh. Bên cạnh màu ngoại thất độc nhất vô nhị, Aston Martin V8 Vantage còn gây chú ý bởi biển số "51G-888.68". Đặc biệt, trong lần tham dự Car Passion 2019 này, đại gia Hoàng Kim Khánh còn mang tới thêm một siêu phẩm khác, đó là chiếc Lamborghini Aventador S cũng thuộc dạng độc nhất tại Việt Nam. Xe thuộc diện phân phối chính hãng với giá trị lên đến 48 tỷ đồng. So với người tiền nhiệm, Aventador S nổi trội hơn hẳn với khối động cơ mạnh 729 mã lực. Siêu xe Lamborghini Huracan màu xám với gói độ đuôi xe độc đáo bậc nhất tại Việt Nam. Nếu như những "người anh em" cùng Team Car Passion 2019 sở hữu ngoại thất kiểu tắc kè hoa hoặc mang màu sắc sặc sỡ, nổi bật thì siêu phẩm này khiêm tốn hơn khi chỉ mang "bộ cánh" màu xám mờ. Tuy nhiên, điểm đặc biệt và độc đáo trên siêu phẩm Huracan này đến từ phần đuôi "trần trụi" bằng Titanium cực kỳ hầm hố của mình. Lamborghini Huracan LP610-4 sở hữu khối động cơ V10 5.2L cho ra công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 7 cấp, hệ thống dẫn động 4 bánh. Siêu bò này tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 3.2s trước khi đạt vận tốc tối đa 320km/h. Mức giá bán xe chính hãng khoảng hơn 20 tỷ đồng. Ferrari 488 GTB độ SVR duy nhất tại Việt Nam sở hữu bộ body-kit SVR danh tiếng. Được biết, chủ xe đã phải cất công đặt hàng từ Nhật Bản về Việt Nam với giá thành lên tới gần 700 triệu đồng. Đó mới chỉ là giá của bộ body-kit "xách tay nguyên đai từ Nhật Bản chưa có công lắp đặt ở Việt Nam. Ngoài vẻ đẹp ấn tượng và hiếm có từ ngoại thất, chủ nhân không có thêm sự can thiệp nào vào động cơ. Car Passion 2019 năm nay có sự tham gia của rất nhiều siêu phẩm độc nhất vô nhị và không chỉ hiếm có ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Theo tìm hiểu, siêu phẩm Lamborghini Aventador Liberty Walk Limited Edition 50 cũng sẽ tham dự hành trình lần này. Đây là siêu phẩm được trang bị gói độ Liberty Walk Limited Edition 50 từ Nhật Bản với số lượng giới hạn đúng 50 chiếc trên toàn thế giới. "Siêu bò" hàng khủng - Lamborghini Aventador Roadster với lớp dán decal cá tính cũng sẽ góp mặt trong Car Passion 2019. Đây được xem là siêu xe "hàng hiếm" tại Việt Nam với số lượng chỉ vài chiếc lăn bánh. Một trong những cái tên được chờ đợi nhất của hành trình siêu xe 2019 lần này chính là mẫu xe Aston Martin DB11 thứ hai tại Việt Nam. Siêu xe này thuộc sở hữu của một đại gia Vũng Tàu. Xe được nhập về nước theo diện chính hãng với giá niêm yết gần 16 tỷ đồng. Aston Martin DB11 sở hữu khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít do Mercedes-AMG sản xuất. Mẫu SUV đời mới Mercedes-Benz-AMG G63 Edition 1 được cho là cũng sẽ tham dự Car Passion 2019 lần này với tư cách xe hậu cần. Tại thị trường Việt Nam, xe hiện có giá khoảng hơn 10 tỷ đồng từ đại lý tư nhân. Thêm vào đó, tham dự sự kiện Car Passion 2019 năm nay còn có sự tham gia của cả các mẫu xe hiệu suất cao trứ danh như Mercedes-Benz CLA45 hay Ford Mustang GT... Ngoài ra, còn có hàng chục siêu xe khác cũng sẽ tham dự hành trình siêu xe lần này. Video: Hành trình Car Passion 2019 tại Việt Nam sắp khởi hành.