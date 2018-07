Dàn siêu xe trăm tỷ của Đặng Lê Nguyên Vũ xuyên Việt

Ngày 30/6/2018 vừa qua, dàn siêu xe trăm tỷ đồng, xe siêu sang và SUV hạng sang của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch cà phê Trung Nguyên tham gia vào hành siêu xe xuyên Việt đã có mặt tại TP HCM. Trong đó, số lượng siêu xe tham dự vào "Hành trình trái tim" ít hơn so với dự kiến ban đầu - nhưng dẫn đầu vẫn là "siêu phẩm" Bugatti Veyron độc nhất Việt Nam. Các siêu xe tham dự vào hành trình xuyên Việt lần này bao gồm Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador LP700-4 độ body kit DMC, Lamborghini Murcielago LP670-4 SV, Aston Martin Vanquish và 5 chiếc Ferrari bao gồm các phiên bản Ferrari 458 Italia, Ferrari 458 Spider, phiên bản hiệu suất cao Ferrari 458 Speciale, Ferrari 488 GTB và siêu xe mui trần Ferrari California T. Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe là xe siêu sang duy nhất tham dự vào hành trình siêu xe xuyên Việt của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Cặp đôi này có bộ áo "tông xuyệt tông" màu trắng ngà cùng nắp capô sơn bạc. Khác biệt duy nhất là mui xe. Các xe đều được gắn logo Trung Nguyên. Không chỉ có siêu xe và xe siêu sang, đoàn xe tham dự "Hành trình vì trái tim" của Chủ tịch Trung Nguyên còn có 16 chiếc SUV hạng sang Range Rover góp mặt. Số xe này đều thuộc phiên bản cũ được độ lại. Ngoài 16 chiếc Range Rover này, còn 10 chiếc Range Rover thuộc đời mới và có ít nhất 4 chiếc thuộc bản SVAutobiography với giá bán dao động từ 12 đến 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có một số mẫu xe khác của những người bạn tham gia cùng dàn xe môtô dẫn đoàn của CLB motor Sài Gòn. Được biết “Hành trình từ Trái Tim” Xuyên Việt do ông chủ cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ khởi sướng, mở đầu cho chuỗi hành trình siêu xe trên khắp dải đất hình chữ S, nhằm trao tặng những cuốn sách của mình đến hàng triệu thanh niên Việt trên mọi miền đất nước. Trong hành trình của ngày đầu tiên, đoàn siêu xe xuyên Việt của đại gia cà phê - Đặng Lê Nguyên Vũ luôn xếp thành cả một hàng dài mỗi khi dừng chân hay xuất phát đều khiến bất cứ ai nhìn qua cũng phải choáng ngợp. Được biết, trong giai đoạn 1, hành trình siêu xe này sẽ khởi hành bắt đầu từ TP HCM và sẽ đi suốt một chặng đường dài từ Sapa (Lào Cai) đến đất mũi Cà Mau trong thời gian khoảng 25 ngày (từ 30/6 đến 25/7/2018). Trong suốt các chặng đường, những chiếc xe đặc biệt – khác biệt – duy nhất của hành trình sẽ chuyên chở tri thức, đem những những cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời đến các cá nhân, gia đình, cộng đồng, thôn xóm…, các trường Đại học – Cao đẳng, Thư viện, Nhà văn hóa, Câu lạc bộ… tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Hành trình cũng sẽ đến những thư viện, Nhà văn hóa, trường học… xa xôi nhất để trao tặng những cuốn sách quý đổi đời và truyền cảm hứng, tinh thần dám thách thức cùng khát vọng thành công đến các bạn trẻ. Đặc biệt, thông qua các hoạt động chia sẻ những câu chuyện thành công, giao lưu truyền cảm hứng, ký tặng sách cùng các diễn giả, người nổi tiếng... Hành trình siêu xe của ông chủ cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ lần này được xem là hành trình thứ hai tại Việt Nam trong năm 2018. Trước đó là hành trình siêu xe Car & Passion do Cường Đô la khởi xướng diễn ra hồi đầu năm đã gây sự chú ý của những tín đồ mê xe Việt.

Ngày 30/6/2018 vừa qua, dàn siêu xe trăm tỷ đồng, xe siêu sang và SUV hạng sang của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch cà phê Trung Nguyên tham gia vào hành siêu xe xuyên Việt đã có mặt tại TP HCM. Trong đó, số lượng siêu xe tham dự vào "Hành trình trái tim" ít hơn so với dự kiến ban đầu - nhưng dẫn đầu vẫn là "siêu phẩm" Bugatti Veyron độc nhất Việt Nam. Các siêu xe tham dự vào hành trình xuyên Việt lần này bao gồm Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador LP700-4 độ body kit DMC, Lamborghini Murcielago LP670-4 SV, Aston Martin Vanquish và 5 chiếc Ferrari bao gồm các phiên bản Ferrari 458 Italia, Ferrari 458 Spider, phiên bản hiệu suất cao Ferrari 458 Speciale, Ferrari 488 GTB và siêu xe mui trần Ferrari California T. Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe là xe siêu sang duy nhất tham dự vào hành trình siêu xe xuyên Việt của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Cặp đôi này có bộ áo "tông xuyệt tông" màu trắng ngà cùng nắp capô sơn bạc. Khác biệt duy nhất là mui xe. Các xe đều được gắn logo Trung Nguyên. Không chỉ có siêu xe và xe siêu sang, đoàn xe tham dự "Hành trình vì trái tim" của Chủ tịch Trung Nguyên còn có 16 chiếc SUV hạng sang Range Rover góp mặt. Số xe này đều thuộc phiên bản cũ được độ lại. Ngoài 16 chiếc Range Rover này, còn 10 chiếc Range Rover thuộc đời mới và có ít nhất 4 chiếc thuộc bản SVAutobiography với giá bán dao động từ 12 đến 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có một số mẫu xe khác của những người bạn tham gia cùng dàn xe môtô dẫn đoàn của CLB motor Sài Gòn. Được biết “Hành trình từ Trái Tim” Xuyên Việt do ông chủ cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ khởi sướng, mở đầu cho chuỗi hành trình siêu xe trên khắp dải đất hình chữ S, nhằm trao tặng những cuốn sách của mình đến hàng triệu thanh niên Việt trên mọi miền đất nước. Trong hành trình của ngày đầu tiên, đoàn siêu xe xuyên Việt của đại gia cà phê - Đặng Lê Nguyên Vũ luôn xếp thành cả một hàng dài mỗi khi dừng chân hay xuất phát đều khiến bất cứ ai nhìn qua cũng phải choáng ngợp. Được biết, trong giai đoạn 1, hành trình siêu xe này sẽ khởi hành bắt đầu từ TP HCM và sẽ đi suốt một chặng đường dài từ Sapa (Lào Cai) đến đất mũi Cà Mau trong thời gian khoảng 25 ngày (từ 30/6 đến 25/7/2018). Trong suốt các chặng đường, những chiếc xe đặc biệt – khác biệt – duy nhất của hành trình sẽ chuyên chở tri thức, đem những những cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời đến các cá nhân, gia đình, cộng đồng, thôn xóm…, các trường Đại học – Cao đẳng, Thư viện, Nhà văn hóa, Câu lạc bộ… tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. Hành trình cũng sẽ đến những thư viện, Nhà văn hóa, trường học… xa xôi nhất để trao tặng những cuốn sách quý đổi đời và truyền cảm hứng, tinh thần dám thách thức cùng khát vọng thành công đến các bạn trẻ. Đặc biệt, thông qua các hoạt động chia sẻ những câu chuyện thành công, giao lưu truyền cảm hứng, ký tặng sách cùng các diễn giả, người nổi tiếng... Hành trình siêu xe của ông chủ cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ lần này được xem là hành trình thứ hai tại Việt Nam trong năm 2018. Trước đó là hành trình siêu xe Car & Passion do Cường Đô la khởi xướng diễn ra hồi đầu năm đã gây sự chú ý của những tín đồ mê xe Việt.