Dàn ôtô, xe máy điện Vinfast ra mắt với giá... rẻ

Tháng 10/2018, tại triển lãm Paris Motor Show, thương hiệu xe VinFast đã ra mắt 2 mẫu ôtô made in Vietnam đầu tiên thuộc phân khúc cao cấp là Sedan Lux A2.0 và SUV Lux SA2.0, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng, kiểu dáng và đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ tại châu Âu. Sau sự thành công trên vào ngày 20/11, 2 mẫu xe trên cùng với mẫu xe ôtô cỡ nhỏ Fadil và xe máy điện thông minh Klara đã chính thức được ra mắt tại công viên Thống Nhất, Hà Nội. Trong só đó, mẫu xe ôtô giá rẻ Fadil nằm trong phân khúc hatchback của VinFast "chung mâm" với Hyundai Grand i10, Kia Morning, Chevrolet Spark hay Toyota Wigo. Fadil được phát triển từ nền tảng của mẫu Opel Karl Rocks - một bản sao khác của Chevrolet Spark (theo hợp đồng nhượng quyền công nghệ từ GM của VinFast), Fadil hoàn toàn mới - cả 2 bản - có chiều dài 3.876mm, rộng 1.632mm và cao 1.495mm, chiều dài cơ sở của xe là 2.385mm. Nhà sản xuất xe VinFast cho biết Fadil tự hào là mẫu xe hạng A có đầy đủ công nghệ an toàn hiện đại nhất Việt Nam, một vài tính năng nổi trội là hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật, cảm biến sau, camera lùi và 6 túi khí. Lux A2.0 và Lux SA2.0 là hai mẫu sedan và SUV từng được giới thiệu tại Pháp hồi tháng 10. Cả 2 chiếc xe sử dụng động cơ 2.0 nền tảng N20 của BMW, AVL và Magna phát triển thêm. Cỗ máy 4 xi-lanh thẳng hàng, tích hợp bộ tăng áp 2 ống xoắn, phun nhiên liệu trực tiếp, cùng hệ thống van biến thiên VVT. Phiên bản tiêu chuẩn có công suất 174 mã lực tại 4.500-6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 300 Nm tại 1.750-4.000 vòng/phút. Trong khi bản cao cấp là 228 mã lực tại 5.000-6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 350 Nm tại 1.750-4.500 vòng/phút. Cả hai dùng hộp số tự động ZF 8 cấp, dẫn động cầu sau. Công nghệ an toàn trên phiên bản bản cao cấp của Lux A2.0 và Lux SA2.0 được trang bị 6 túi khí, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, chống lật, hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc. Chiếc sedan Lux A2.0 nằm ở phân khúc xe hạng D, cạnh tranh với Toyota Camry, Mazda6 hay Honda Accord khi bán ra thị trường. Còn SUV Lux SA2.0 nhắm đến phân khúc tầm trung, nơi có khá nhiều lựa chọn ăn khách trên thị trường như Toyota Fortuner, Ford Everest. Trong sự kiện ra mắt xe lần này còn có mẫu xe máy điện VinFast Klara. Xe có 2 phiên bản sử dụng pin Lithium-ion và ắc quy acid - chì. Về tổng thể, xe có kiểu dáng tương tự các mẫu tay ga chạy xăng nhưng sở hữu kết nối với điện thoại thông minh của người lái. Xe có hai chế độ lái là Eco và Sport. Klara sử dụng đèn pha dạng LED hai tầng hình lục giác. Hơn thế nữa, để tạo điều kiện cho đông đảo người tiêu dùng Việt được tiếp cận các sản phẩm đẳng cấp cao với giá phù hợp mặt bằng thu nhập hiện nay, hãng xe VinFast của Việt Nam cũng đã quyết định áp dụng các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho người tiêu dùng trong giai đoạn đầu. Cụ thể chính là chính sách giá “3 Không”: không tính chi phí khấu hao, không tính chi phí tài chính (lãi phải trả của các khoản vay để đầu tư xây dựng nhà máy, vốn lưu động…) và không tính lãi cho người dùng ở giai đoạn đầu tiên sau khi mở bán tại thị trường ôtô và xe máy Việt Nam. Theo đó, trong giai đoạn đầu bán hàng, VinFast hỗ trợ khách bằng mức giá ưu đãi như sau: 1,136 tỷ đồng với VinFast Lux SA 2.0 (SUV); 800 triệu đồng với VinFast Lux A 2.0 (sedan) và 336 triệu đồng với VinFast Fadil. Xe máy điện Vinfast Klara bản pin Lithium-ion có mức giá 35 triệu đồng và bản ắc quy acid - chì có giá bán 21 triệu đồng. Các biểu giá trên đều chưa bao gồm VAT. Video: Cận cảnh dàn ôtô và xe máy điện Vinfast tại Hà Nội.

Tháng 10/2018, tại triển lãm Paris Motor Show, thương hiệu xe VinFast đã ra mắt 2 mẫu ôtô made in Vietnam đầu tiên thuộc phân khúc cao cấp là Sedan Lux A2.0 và SUV Lux SA2.0, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng, kiểu dáng và đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ tại châu Âu. Sau sự thành công trên vào ngày 20/11, 2 mẫu xe trên cùng với mẫu xe ôtô cỡ nhỏ Fadil và xe máy điện thông minh Klara đã chính thức được ra mắt tại công viên Thống Nhất, Hà Nội. Trong só đó, mẫu xe ôtô giá rẻ Fadil nằm trong phân khúc hatchback của VinFast "chung mâm" với Hyundai Grand i10, Kia Morning, Chevrolet Spark hay Toyota Wigo. Fadil được phát triển từ nền tảng của mẫu Opel Karl Rocks - một bản sao khác của Chevrolet Spark (theo hợp đồng nhượng quyền công nghệ từ GM của VinFast), Fadil hoàn toàn mới - cả 2 bản - có chiều dài 3.876mm, rộng 1.632mm và cao 1.495mm, chiều dài cơ sở của xe là 2.385mm. Nhà sản xuất xe VinFast cho biết Fadil tự hào là mẫu xe hạng A có đầy đủ công nghệ an toàn hiện đại nhất Việt Nam, một vài tính năng nổi trội là hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật, cảm biến sau, camera lùi và 6 túi khí. Lux A2.0 và Lux SA2.0 là hai mẫu sedan và SUV từng được giới thiệu tại Pháp hồi tháng 10. Cả 2 chiếc xe sử dụng động cơ 2.0 nền tảng N20 của BMW, AVL và Magna phát triển thêm. Cỗ máy 4 xi-lanh thẳng hàng, tích hợp bộ tăng áp 2 ống xoắn, phun nhiên liệu trực tiếp, cùng hệ thống van biến thiên VVT. Phiên bản tiêu chuẩn có công suất 174 mã lực tại 4.500-6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 300 Nm tại 1.750-4.000 vòng/phút. Trong khi bản cao cấp là 228 mã lực tại 5.000-6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 350 Nm tại 1.750-4.500 vòng/phút. Cả hai dùng hộp số tự động ZF 8 cấp, dẫn động cầu sau. Công nghệ an toàn trên phiên bản bản cao cấp của Lux A2.0 và Lux SA2.0 được trang bị 6 túi khí, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, chống lật, hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc. Chiếc sedan Lux A2.0 nằm ở phân khúc xe hạng D, cạnh tranh với Toyota Camry, Mazda6 hay Honda Accord khi bán ra thị trường. Còn SUV Lux SA2.0 nhắm đến phân khúc tầm trung, nơi có khá nhiều lựa chọn ăn khách trên thị trường như Toyota Fortuner, Ford Everest. Trong sự kiện ra mắt xe lần này còn có mẫu xe máy điện VinFast Klara. Xe có 2 phiên bản sử dụng pin Lithium-ion và ắc quy acid - chì. Về tổng thể, xe có kiểu dáng tương tự các mẫu tay ga chạy xăng nhưng sở hữu kết nối với điện thoại thông minh của người lái. Xe có hai chế độ lái là Eco và Sport. Klara sử dụng đèn pha dạng LED hai tầng hình lục giác. Hơn thế nữa, để tạo điều kiện cho đông đảo người tiêu dùng Việt được tiếp cận các sản phẩm đẳng cấp cao với giá phù hợp mặt bằng thu nhập hiện nay, hãng xe VinFast của Việt Nam cũng đã quyết định áp dụng các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho người tiêu dùng trong giai đoạn đầu. Cụ thể chính là chính sách giá “3 Không”: không tính chi phí khấu hao, không tính chi phí tài chính (lãi phải trả của các khoản vay để đầu tư xây dựng nhà máy, vốn lưu động…) và không tính lãi cho người dùng ở giai đoạn đầu tiên sau khi mở bán tại thị trường ôtô và xe máy Việt Nam. Theo đó, trong giai đoạn đầu bán hàng, VinFast hỗ trợ khách bằng mức giá ưu đãi như sau: 1,136 tỷ đồng với VinFast Lux SA 2.0 (SUV); 800 triệu đồng với VinFast Lux A 2.0 (sedan) và 336 triệu đồng với VinFast Fadil. Xe máy điện Vinfast Klara bản pin Lithium-ion có mức giá 35 triệu đồng và bản ắc quy acid - chì có giá bán 21 triệu đồng. Các biểu giá trên đều chưa bao gồm VAT. Video: Cận cảnh dàn ôtô và xe máy điện Vinfast tại Hà Nội.