Dàn ôtô Trung Quốc “nhái” chính hãng đổ bộ Sài Gòn

Được biết, Max Motor nhà phân phối chính thức hai thương hiệu ôtô Trung Quốc là Zotye và BAIC tại Việt Nam. Đây được xem là ai thương hiẹu xe ôtô có thiết kế mang phong cách sang trọng, khá giống với các mẫu xe nổi tiếng thế giới được nhièu người tiêu dùng hiện nay ưa chuộng như; Audi, Maseratti, Porsche và đặc biệt là Range Rover... Hiện showroom đang trưng bày hai chiếc xe SUV 5 chỗ có tên gọi Zotye Z8 và BAIC Q7. Cả hai mẫu xe này từng xuất hiện tại Việt Nam, cụ thể là Hải Phòng. Cả hai mẫu xe đều mang phong cách khá giống với những chiếc xe hạng sang của thương hiệu Anh quốc - Land Rover. Xe SUV Zotye Z8 mới xuất hiện tại thị trường Việt. Xe có kích thước tương đương với mẫu xe SUV hạng sang Porsche Cayenne và to hơn cả Hyundai SantaFe hay Sorento. Cụ thể xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.748 x 1.933 x 1.697 mm, chiều dài trục cơ sở 1.850 mm, tuy nhiên xe lại chỉ có thiết kế 5 chỗ ngồi. Ngoại hình của mẫu xe Trung Quốc Zoyte Z8 được thiết kế khá nổi bật với cụm đèn pha LED, bậc lên xuống đóng mở bằng điện, mâm đúc 19 inch, cốp xe đóng mở bằng điện, đèn hậu LED có đồ họa giống xe Jaguar. Nhìn chung ngoại hình của xe khá ổn nhờ kích thước bề thế và sang trọng. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng có kích thước 10 inch được đặt dọc giống như trên Volvo hay Tesla. Hệ thống âm thanh có thiết kế gần giống với loại Burmester sử dụng trên xe Mercedes-Benz. Ngoài ra, xe còn sở hữu phanh tay điện tử, công nghệ ngắt động cơ tạm thời và núm xoay chuyển chế độ hiện đại như SUV hạng sang Range Rover. Ưu điểm của mẫu xe Zoyte Z8 mới này ngoài kích thước lớn, nội thất rộng còn đến từ cụm động cơ 2.0L Turbo sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 5.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 250Nm tại 2.400 – 4.400 vòng/phút. Hộp số là loại tự động 8 cấp. Mức công suất khá khiêm tốn so với phân khúc xe Crossover 5 chỗ hiện nay. Trong khi đó, BAIC Changhe Q7 lần đầu tiên có mặt chính hãng tại Việt Nam. Xe sở hữu chiều dài 4.655 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. Tuy nhiên, điều khiến chiếc xe này gây sự chú ý chính là nó mang đậm phong cách xe SUV hạng sang Range Rover Sport đình đám của thương hiệu Anh quốc. Thiết kế xe BAIC Q7 Trung Quốc cũng tương tự những "người anh em" đồng hương khác, khá giống với Range Rover, từ cách bố trí lưới tản nhiệt, kiểu dáng vuông vức cho đến dải kinh hông kéo dài đặc trưng. Cụm đèn hậu của của mẫu xe nhái Range Rover này bị đánh giá là xấu hơn so với những phiên bản từng bị "đạo" phong cách xe sang tại Trung Quốc. Trong khi đó, bố trí nội thất của BAIC Q7 lại là sự pha trộn giữa Range Rover (vô lăng) với Tesla (màn hình giải trí trung tâm 12 inch đặt dọc). Một vài tiện nghi khác có trên Q7 là bọc da, ghế lái chỉnh điện, có tích hợp sưởi và làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn pha tự động, cần gạt mưa, điều hoà… Xe còn được trang bị cốp mở điện... Về khả năng vận hành, trái tim của BAIC Q7 là khối động cơ MIVEC tăng áp 1.5L đến từ Mitsubishi, cho công suất tối đa đạt 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm và hộp số vô cấp CVT. Thông số này không quá ấn tượng so với một mẫu xe có thân hình đồ sộ đi kèm trọng lượng toàn tải 1.900 kg như BAIC Q7. Cả hai mẫu xe mới này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, hai mẫu xe có mức giá bán lần lượt là 728 triệu đồng cho chiếc Zotye Z8 và 658 triệu cho chiếc Baic Q7, đi kèm khuyến mãi tặng ngay 100% thuế trước bạ và gói bảo hành 3 năm hoặc 100.000km tuỳ điều kiện nào đến trước. Dù giá rẻ, thiết kế bắt mắt nhưng sự trở lại của các mẫu xe ôtô Trung Quốc vẫn đầy trắc trở. Theo một chuyên gia về ôtô tại việt Nam cho hay, " Với chiến lược thâm nhập thị trường bền bỉ kiểu “mưa dầm thấm lâu”, giá rẻ , khuyến mãi… thì xe hơi Trung Quốc vẫn có thể khai thác được thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, về chất lượng và độ bền thì chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của người dùng dù bề ngoài trông hào nhoáng, long lanh". Video: Đánh giá "Range Rover Evoque" Trung Quốc tại Việt Nam.

