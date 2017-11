Dàn ôtô khủng hộ tống Tổng thống Trump sắp đến VN

Mới đây, Cơ quan Mật vụ Mỹ bất ngờ chia sẻ hình ảnh về dàn xe hộ tống Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du sang Châu Á trong đó có Việt Nam được xếp rất ngay ngắn trên máy bay vận tải C-17 Globemaster. Hai hình ảnh khá hot này nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Twitter và nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi hơn. Mật vụ Mỹ thường sử dụng máy bay vận tải C-17 để vận chuyển xe limousine tới những nơi mà tổng thống Mỹ sẽ đến. Bên cạnh limousine là những chiếc Chevrolet Suburban với biệt danh Roadrunner với nhiều nhiệm vụ như liên lạc, hậu cần, bảo vệ. Dàn xe gồm khoảng hơn 10 chiếc xe làm nhiệm vụ hộ tống Tổng thống Trump trong chuyến công du lần này được xếp khá ngay ngắn trên máy bay riêng của Mật vụ Mỹ. Chú thích cho hai hình ảnh đăng trên Twitter của mình, cơ quan Mật vụ Mỹ tiết lộ: "Tổng thống công du châu Á, tất nhiên chúng tôi không thể để xe Quái thú ở lại". Tuy nhiên, trong số những chiếc xe khá giống nhau này rất khó có thể nhận diện được chiếc siêu xe Cadillac One mang tên The Beast (Quái thú) chở Tổng thống trong mỗi chuyến đi. Bởi luôn có phiên bản giống hệt The Beast trong số này nhằm mục đích đánh lạc hướng quân địch và phục vụ luân phiên. Đây chính là chiếc máy bay vận tải C-17 Globemaster có thể mang đoàn xe đi bất cứ đâu trên thế giới để phục vụ các chuyến công du của người đứng đầu chính phủ Mỹ. Chuyên cơ riêng hộ tống Tổng thống Donald Trump và phu nhân trong chuyến công du lần này. Trong chuyến công du này, ông Donald Trump sẽ thăm 5 nước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Ở những nơi này ông đều di chuyển bằng chiếc Cadillac One mang cái tên The Beats (quái thú) có khả năng chống đạn tối đa. Nguồn ảnh: Dailymail, Getty.

Mới đây, Cơ quan Mật vụ Mỹ bất ngờ chia sẻ hình ảnh về dàn xe hộ tống Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du sang Châu Á trong đó có Việt Nam được xếp rất ngay ngắn trên máy bay vận tải C-17 Globemaster. Hai hình ảnh khá hot này nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Twitter và nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi hơn. Mật vụ Mỹ thường sử dụng máy bay vận tải C-17 để vận chuyển xe limousine tới những nơi mà tổng thống Mỹ sẽ đến. Bên cạnh limousine là những chiếc Chevrolet Suburban với biệt danh Roadrunner với nhiều nhiệm vụ như liên lạc, hậu cần, bảo vệ. Dàn xe gồm khoảng hơn 10 chiếc xe làm nhiệm vụ hộ tống Tổng thống Trump trong chuyến công du lần này được xếp khá ngay ngắn trên máy bay riêng của Mật vụ Mỹ. Chú thích cho hai hình ảnh đăng trên Twitter của mình, cơ quan Mật vụ Mỹ tiết lộ: "Tổng thống công du châu Á, tất nhiên chúng tôi không thể để xe Quái thú ở lại". Tuy nhiên, trong số những chiếc xe khá giống nhau này rất khó có thể nhận diện được chiếc siêu xe Cadillac One mang tên The Beast (Quái thú) chở Tổng thống trong mỗi chuyến đi. Bởi luôn có phiên bản giống hệt The Beast trong số này nhằm mục đích đánh lạc hướng quân địch và phục vụ luân phiên. Đây chính là chiếc máy bay vận tải C-17 Globemaster có thể mang đoàn xe đi bất cứ đâu trên thế giới để phục vụ các chuyến công du của người đứng đầu chính phủ Mỹ. Chuyên cơ riêng hộ tống Tổng thống Donald Trump và phu nhân trong chuyến công du lần này. Trong chuyến công du này, ông Donald Trump sẽ thăm 5 nước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Ở những nơi này ông đều di chuyển bằng chiếc Cadillac One mang cái tên The Beats (quái thú) có khả năng chống đạn tối đa. Nguồn ảnh: Dailymail, Getty.