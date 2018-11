Dân chơi Sài Gòn chi 100 triệu độ "xế nổ" Suzuki Raider

Trước khi mẫu xe máy Suzuki Raider bán ra chính thức tại nước ta, Suzuki Việt Nam cũng đã từng nhập khẩu nguyên chiếc Suzuki Satria F150 từ Thái Lan hoặc Indonesia về. Cho tới nay, những chiếc xe côn tay underbone này vẫn còn tiếp tục được người yêu xe ưa chuộng. Tuy nhiên, không bằng lòng với xe nguyên bản, một số người chơi xe vẫn đã tiếp tục nâng cấp Suzuki Raider F150, giống như chủ nhân của chiếc xe này. Được biết, chiếc xe trong bài viết này được một biker ở Sài Gòn bỏ ra khoản tiền gần 100 triệu đồng để độ lại theo phong cách kiểng đẹp mắt. Ở phần đầu, xe được trang bị cùm tay thắng Brembo Corsa Corta đi kèm cùng bình dầu cùng thương hiệu màu xám khối trong suốt được cố định vào cùm thông qua một đoạn Titan nhỏ vô cùng cứng cáp và chống run lắc khi xe vận hành. Bộ cùm giúp kiểm soát phanh trước ổn định êm ái hơn so với mẫu tay Nissin nguyên bản. Với cùm côn CRG GP người dùng sẽ được tận hưởng khả năng tăng côn bằng tay thông một cần gạt bằng nhôm đỏ - Phần chân kính là chủ xe mua rời đã được mod sẵn giá tầm khoảng 200k đến 250k một chiếc. Dàn chân trước của xe là dây dầu Hel Uk đỏ được kết nối vào heo dầu Brembo Billet màu Niken 2 pis đối xứng đi kèm cùng đĩa Galfer KTM, cả hai món đồ chơi điều được cố định vào xe thông qua một pat heo dầu và thớt lòng được làm bằng chất liệu nhôm CNC nguyên khối. Hình ảnh hệ thống treo sau của xe do sử dụng heo dầu đối xứng nên phần đĩa Galfer phía sau phải làm thớt lòng CNC, nhằm kê đĩa ra ngoài tí xíu để tránh bị cạ heo vào mâm khi xe vận hành gây nguy hiểm cho người điều khiển. Phần pat CNC 90 độ này khá nay có thể xoay lên xoay xuống tùy theo sở thích của chủ xe. Phuộc Ohlins sau đi kèm một bình dầu rời được trang trí bằng nút chỉnh với tạo hình được CNC cùng tông màu xanh rất đẹp và là điểm nhấn rất đẹp cho bộ phận bình dầu của xe - Phần pat treo đã được mod lại bằng chất liệu nhôm được CNC dày hơn và cứng cáp hơn. Dàn chân xế nổ Suzuki Raider độ này sở hữu mâm Racingboy 5 cây làm bằng chất liệu nhôm CNC vô cùng đẹp - dòng mâm này đã được Racingboy Malay cho ngưng sản xuất từ khá lâu và hiện nay những cặp hiếm hoi còn sót lại hoặc bán sang tay điều có giá trên 40 triệu đồng tùy tình trạng hiện mạo bên ngoài. Video: So sánh nhanh Suzuki Raider 2016 Vs Suzuki Raider 2017.

