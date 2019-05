Dân chơi Nghệ An "lột xác" Lexus LS 2007 trẻ ra 10 tuổi

Mới đây, một showroom chuyên kinh doanh xe sang ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã cho “ra lò” sản phẩm độ xe sang Lexus LS cũ đời 2007 thành phiên bản 2017 nhìn long lanh như xe mới. Điều đáng nói là bản độ này có tỉ lệ giống xe nguyên bản đời 2017 rất cao, nếu không mục sở thị mà chỉ nhìn lướt qua sẽ khó nhận ra. Theo tìm hiểu, để độ lại chiếc Lexus LS 2007 lên đời 2017 này, chủ nhân đã mất khoảng hơn hai tuần với đa số các linh kiện được nhập khẩu từ nước ngoài. Đặc biệt, showroom xe sang xứ Nghệ này cách đây một thời gian cũng đã từng "cải lão hoàn đồng" thành công cho chiếc Lexus LX570 đời 2008 lên đời 2018 ấn tượng. Ban đầu, chiếc Lexus LS460 đời 2007 này sở hữu ngoại thất màu đen truyền thống. Chủ nhân đã lựa chọn biện pháp thay mới gần như toàn bộ các chi tiết từ ngoại thất tới nội thất để mang đến một sự "lột xác" cho mẫu sedan hạng sang full-size đầu bảng của thương hiệu Lexus. Nắp cốp của chiếc xe Lexus LS 460 đời cũ cũng đã được các tay thợ Việt thay bằng loại mới để phù hợp với việc thay cụm đèn hậu LED mới. Toàn bộ thân vỏ bên ngoài và nắp ca-pô được bóc tách khỏi thân xe để sơn lại. Cụm đèn chiếu sáng trước và cụm đèn hậu, các thanh chrome đều được xưởng độ xe tại Nghệ An tháo bỏ khỏi xe và để lộ ra phần khung bụi bặm và xuống cấp theo thời gian - sau đó chúng được làm mới và sơn lại. Sau khi sơn xong, các chi tiết như mặt ca-lăng hình "đồng hồ cát" đặc trưng của Lexus mới được gắn vào trung tâm đầu xe. Được biết, quá trình độ lại chiếc Lexus LS460 2007 lên đời 2017 này của showroom xe sang Nghệ An không có sự can thiệp nào vào kết cấu động cơ. Sau khi hoàn thiện quá trình sơn ngoại thất, khoang động cơ được đánh bóng lại như mới. Từng chi tiết nhỏ được hoàn thiện một cách cẩn thận, việc này giúp bản độ giống với mẫu xe 2017 gần như là tuyệt đối. Phần nội thất cũng được hoàn thiện với ghế da, táp-lô, vô-lăng đều là loại mới của phiên bản 2017. Ngoài ra, một số chi tiết cũng được chủ nhân thêm vào sao cho chiếc xe đẳng cấp hơn, xứng tầm phiên bản mới. Sau khi hoàn thiện 100% quá trình "cải lão hoàn đồng" cho chiếc Lexus LS460 đời 2007 đã biến hình như xe mới, nó cũng khiến bất cứ ai ngắm nhìn đều phải ngỡ ngàng bởi sự hào nhoáng và long lanh của mình. Cụm đèn hậu dạng Led hình chữ L và bộ mâm hợp kim đa chấu sắc nét của đời 2017 không thể nhầm lẫn. Rõ ràng, sau khi được "lên đời", chiếc xe sedan hạng sang sang Lexus LS 460 đời cũ đã trông sang trọng và trẻ trung, thể thao hơn rất nhiều so với nguyên bản cũ trước đây. Tất nhiên xe vẫn sử dụng động cơ xăng V8 4.6 lít sản sinh công suất 380 mã lực và 497Nm mô-men xoắn cực đại. Chiếc sedan trục cơ sở dài được ghép nối với hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 8 cấp. Nếu lăn bánh trên đường, chắc chắn sẽ ít người có thể nhận ra đây là một chiếc xe sedan hạng sang Lexus LS đời 2007. Video: Xem chi tiết Lexus ES350 2007 "biến hình" đời mới 2017.

