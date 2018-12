Dân chơi Nghệ An độ Lexus LX570 cũ thành mới chỉ 450 triệu

Chiếc xe sang Lexus LX570 cũ đời 2008 tại Nghệ An được chủ nhân nâng cấp lên thế hệ mới phiên bản năm 2018. Hiện nay, một chiếc LX570 2018 nhập khẩu chính hãng ở Việt Nam có giá hơn 9 tỷ đồng nên việc lên đời như thế này giúp chủ nhân chiếc xe tiết kiệm đươc chi phí đáng kể. Công việc độ lên đời xe Lexus LX570 2008 thành 2018 do anh Hoàng Lâm chủ cơ sở nâng cấp xe tại Nghj An thực hiện, được biết quá trình làm mới chiếc xe phải mất đến 15 ngày thực hiện. Từ đầu đến đuôi chiếc xe đều được độ mới hoàn toàn. Ngoại thất xe thay đổi toàn diện so với nguyên bản. Bắt đầu từ đầu xe với lưới tản nhiệt thiết kế hình con suốt cỡ lớn. Cụm đèn trước full LED với đèn định vị ban ngày L-Finesse đặc trưng trên phiên bản 2018 đã nhanh chóng được lắp đặt cho chiếc xe. Cản trước, các bộ phận gia cố và giữ định vị cản trước của xe đều là hàng mới nguyên. Được biết, tất cả các linh kiện này đều được nhập từ Thái Lan. Tiếp đến là đuôi xe cũng được độ triệt để nhất có thể. Cửa sau xe, toàn bộ kính phía sau, hệ thống đèn chiếu sáng đều được thay mới. Một trong những công đoạn rất khó khi nâng cấp chiếc xe này đó là phần cắt gọt thân vỏ xe để tạo hình vừa vặn với khuôn đèn của xe kiểu 2018. Một số ít thân xe đời 2008 bị cắt gọt... ... và ngay sau đó được hàn bộ phận tương tự lấy từ chiếc SUV hạng sang Lexus LX570 đời mới để mang lại cho xe diện mạo giống nhất. Nắp capo, ốp hai bên hông, gương chiếu hây, nắp che khoang động cơ... cũng được đầu tư thay mới hoàn toàn. Ngay cả bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch cũng được lắp đặt vào để bản độ y hệt đời 2018 hơn. Đây chính là bộ vỏ xe LX570 đời mới được nhập từ Thái Lan. Chiếc LX570 này vẫn giữ động cơ nguyên bản. Xe sử dụng cỗ máy V8 dung tích 5,7 lít, cho công suất 383 mã lực, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây. Nếu không biết chiếc Lexus LX570 2008 từ trước thì chắc hằn không ít người sẽ nhầm tưởng đây là chiếc LX570 2018 thật sự. Video: Lái thử bản Super Sport của Lexus LX570 tại Việt Nam.

Chiếc xe sang Lexus LX570 cũ đời 2008 tại Nghệ An được chủ nhân nâng cấp lên thế hệ mới phiên bản năm 2018. Hiện nay, một chiếc LX570 2018 nhập khẩu chính hãng ở Việt Nam có giá hơn 9 tỷ đồng nên việc lên đời như thế này giúp chủ nhân chiếc xe tiết kiệm đươc chi phí đáng kể. Công việc độ lên đời xe Lexus LX570 2008 thành 2018 do anh Hoàng Lâm chủ cơ sở nâng cấp xe tại Nghj An thực hiện, được biết quá trình làm mới chiếc xe phải mất đến 15 ngày thực hiện. Từ đầu đến đuôi chiếc xe đều được độ mới hoàn toàn. Ngoại thất xe thay đổi toàn diện so với nguyên bản. Bắt đầu từ đầu xe với lưới tản nhiệt thiết kế hình con suốt cỡ lớn. Cụm đèn trước full LED với đèn định vị ban ngày L-Finesse đặc trưng trên phiên bản 2018 đã nhanh chóng được lắp đặt cho chiếc xe. Cản trước, các bộ phận gia cố và giữ định vị cản trước của xe đều là hàng mới nguyên. Được biết, tất cả các linh kiện này đều được nhập từ Thái Lan. Tiếp đến là đuôi xe cũng được độ triệt để nhất có thể. Cửa sau xe, toàn bộ kính phía sau, hệ thống đèn chiếu sáng đều được thay mới. Một trong những công đoạn rất khó khi nâng cấp chiếc xe này đó là phần cắt gọt thân vỏ xe để tạo hình vừa vặn với khuôn đèn của xe kiểu 2018. Một số ít thân xe đời 2008 bị cắt gọt... ... và ngay sau đó được hàn bộ phận tương tự lấy từ chiếc SUV hạng sang Lexus LX570 đời mới để mang lại cho xe diện mạo giống nhất. Nắp capo, ốp hai bên hông, gương chiếu hây, nắp che khoang động cơ... cũng được đầu tư thay mới hoàn toàn. Ngay cả bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch cũng được lắp đặt vào để bản độ y hệt đời 2018 hơn. Đây chính là bộ vỏ xe LX570 đời mới được nhập từ Thái Lan. Chiếc LX570 này vẫn giữ động cơ nguyên bản. Xe sử dụng cỗ máy V8 dung tích 5,7 lít, cho công suất 383 mã lực, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây. Nếu không biết chiếc Lexus LX570 2008 từ trước thì chắc hằn không ít người sẽ nhầm tưởng đây là chiếc LX570 2018 thật sự. Video: Lái thử bản Super Sport của Lexus LX570 tại Việt Nam.