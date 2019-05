Dân chơi Hà thành "dát vàng" Maserati GranTurismo giá 12 tỷ

Chiếc xe thể thao hạng sang Maserati GranTurismo MC Sportline đời 2018 đầu tiên cập bến Việt Nam từ cuối tháng 11/2017, nhưng mãi đến nay, chiếc xe này mới tìm thấy chủ nhân. Đáng chú ý hơn, sau khi về với một người yêu xe tại Hà Nội, chiếc xe Maserati GranTurismo MC Sportline đã được làm mới lại ngoại hình. Cụ thể, chiếc xe đã được chủ nhân thay bộ áo crom vàng óng. Lý do chính là vì chủ nhân chiếc xe này từng sống ở Dubai nhiều năm nên đã quen với việc các chiếc siêu xe mạ vàng của giới nhà giàu Trung Đông.

Bằng cách thay đổi màu sơn của chiếc Maserati GranTurismo MC Sportline mới theo phương pháp dán đề-can màu, ngoại thất mới của chiếc xe thể thao hạng sang này trông chẳng khác gì những chiếc xe mạ vàng. Bên cạnh bộ áo "dát vàng", ngoại thất chiếc xe thể thao hạng sang Maserati GranTurismo MC Sportline đời 2018 này còn có nhiều chi tiết bằng sợi carbon, mâm 5 chấu kép sơn màu than mờ 20 inch mang tên gọi "MC Matte Graphite" và kết hợp cùng cùm phanh màu đỏ vô cùng nổi bật. Bên trong khoang lái chiếc Maserati GranTurismo MC Sportline đời 2018 độc nhất vô nhị tại Việt Nam có nội thất bọc da màu kem đi kèm các điểm nhấn với sọc màu xanh dương và cả nhiều chi tiết bên trong khoang lái bằng sợi carbon. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống âm thanh Bose, điều hòa tự động 2 vùng, điều khiển giọng nói, ổ cứng 30 Gb... Dưới nắp capô của Maserati GranTurismo MC Sportline chính là khối động cơ V8, dung tích 4.7 lít do hãng siêu xe lừng danh Ferrari sản xuất. "Trái tim" này mang đến cho mẫu xe thể thao hạng sang công suất tối đa 460 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 520 Nm tại vòng tua máy 4.750 vòng/phút. Nhờ khối động cơ mới kết hợp cùng hộp số tự động ZF 6 cấp, xe có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ mất 4,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Mức giá xe Maserati GranTurismo MC Sportline mới được phân phối chính hãng tại Việt Nam khoảng 12 tỷ đồng. Video: Maserati GranTurismo lăn bánh trên phố Sài Gòn.

Chiếc xe thể thao hạng sang Maserati GranTurismo MC Sportline đời 2018 đầu tiên cập bến Việt Nam từ cuối tháng 11/2017, nhưng mãi đến nay, chiếc xe này mới tìm thấy chủ nhân. Đáng chú ý hơn, sau khi về với một người yêu xe tại Hà Nội, chiếc xe Maserati GranTurismo MC Sportline đã được làm mới lại ngoại hình.

Cụ thể, chiếc xe đã được chủ nhân thay bộ áo crom vàng óng. Lý do chính là vì chủ nhân chiếc xe này từng sống ở Dubai nhiều năm nên đã quen với việc các chiếc siêu xe mạ vàng của giới nhà giàu Trung Đông. Bằng cách thay đổi màu sơn của chiếc Maserati GranTurismo MC Sportline mới theo phương pháp dán đề-can màu, ngoại thất mới của chiếc xe thể thao hạng sang này trông chẳng khác gì những chiếc xe mạ vàng. Bên cạnh bộ áo "dát vàng", ngoại thất chiếc xe thể thao hạng sang Maserati GranTurismo MC Sportline đời 2018 này còn có nhiều chi tiết bằng sợi carbon, mâm 5 chấu kép sơn màu than mờ 20 inch mang tên gọi "MC Matte Graphite" và kết hợp cùng cùm phanh màu đỏ vô cùng nổi bật. Bên trong khoang lái chiếc Maserati GranTurismo MC Sportline đời 2018 độc nhất vô nhị tại Việt Nam có nội thất bọc da màu kem đi kèm các điểm nhấn với sọc màu xanh dương và cả nhiều chi tiết bên trong khoang lái bằng sợi carbon. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống âm thanh Bose, điều hòa tự động 2 vùng, điều khiển giọng nói, ổ cứng 30 Gb... Dưới nắp capô của Maserati GranTurismo MC Sportline chính là khối động cơ V8, dung tích 4.7 lít do hãng siêu xe lừng danh Ferrari sản xuất. "Trái tim" này mang đến cho mẫu xe thể thao hạng sang công suất tối đa 460 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 520 Nm tại vòng tua máy 4.750 vòng/phút. Nhờ khối động cơ mới kết hợp cùng hộp số tự động ZF 6 cấp, xe có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ mất 4,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Mức giá xe Maserati GranTurismo MC Sportline mới được phân phối chính hãng tại Việt Nam khoảng 12 tỷ đồng. Video: Maserati GranTurismo lăn bánh trên phố Sài Gòn.