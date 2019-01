Dân chơi bán tải Việt thất vọng với Mitsubishi Triton 2019

Việc mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton 2019 mới sẽ được ra mắt trong tháng 1 đầu năm 2019 đã không còn là bí mật. Các đại lý liên tục “nhá hàng” hình ảnh của mẫu xe bán tải này để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Thậm chí, mức giá bán cho mẫu xe này cũng đã được hé lộ. Về Việt Nam qua con đường nhập khẩu từ Thái Lan, Mitsubishi Triton 2019 sẽ thay thế cho 2 phiên bản MIVEC 4x2 và 4x4 sẵn có nhằm cạnh trnh với các đối thủ như Ford Ranger, Chevrolet Colorado hay Toyota Hilux. Tuy nhiên trước thời điểm ra mắt, thông số kỹ thuật lẫn của mẫu xe này đã được nhiều đại lý công bố bằng tờ rơi sản phẩm. Về ngoại thất, mẫu xe bán tải Triton 2019 thừa hưởng những nền tảng của hai “người anh em” khác là Xpander và Pajero Sport. Cụ thể, bộ lưới tản nhiệt mang ngôn ngữ “Dynamic Shield”, cụm đèn pha LED tích hợp đèn định vị ban ngày. Phía sau với cụm đèn đuôi sử dụng bóng LED kiểu giọt nước mắt gợi nhớ đến mẫu xe Pajero Sport và cản sau kiểu mới. Thiết kế phần đuôi xe của Mitsubishi Triton 2019 mới sẽ không thay đổi nhiều như phía trước mà chỉ được bổ sung cụm đèn hậu LED có thiết kế dọc và cản sau mới. Đèn pha và gạt mưa đều có cảm biến tự động. Bên sườn của mẫu Triton 2019 mới xuất hiện chắn bùn và bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế 6 chấu kép mới. Khoảng sáng gầm tăng từ 205 mm lên 220 mm cho khả năng thoáng đáng giúp offroad tốt hơn. Về nội thất, Triton 2019 được trang bị vô lăng bọc da tích hợp nút bấm điều khiển âm thanh, kiểm soát hành trình và lẫy chuyển số, điều hòa tự đông 2 vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Hệ thống giải trí gồm màn hình hiển thị đa thông tin 6,75 inch tích hợp Android Auto, Apple CarPlay hỗ trợ kết nối USB/Bluetooth cùng 6 loa âm thanh. Về khả năng vận hành cả 2 phiên bản 4x2 và 4x4 của mẫu xe bán tải này đầu sử dụng khối động cơ Diesel MIVEC Di-D, Hi-Power dung tích 2,4 lít cho công suất tối đa 181 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại đạt ngưỡng 430 Nm tại 2.500 vòng/phút kết hợp với hộp số tự động 6 cấp mới. Ở phiên bản MIVEC 4x2 AT, xe được trang bị hệ dẫn động cầu sau trong khi đó ở bản MIVEC 4x4 AT, Triton 2019 sở hữu hệ dẫn động 2 cầu có tên gọi “Super Select 4WD-II”. Tương ứng với đó, công nghệ an toàn trên phiên bản MIVEC 4x4 AT hơn bản MIVEC 4x2 AT ở chế độ chọn địa hình offroad, hỗ trợ xuống dốc HDC và gương chống chói tự động. Ngoài ra, 2 phiên bản MIVEC 4x2 và 4x4 của Mitsubishi Triton 2019 còn sở hữu phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo ASTC, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Khối lượng xe là 1.810 kg trên phiên bản 4x2 AT-MIVEC, trong khi bản 4x4 AT-MIVEC nặng 1.925 kg. Tuy nhiên, so với phiên bản ở thị trường Thái Lan, về tới Việt Nam Triton 2019 lại bị cắt khá nhiều trang bị. Cụ thể, xe chỉ có 2 túi khí trong khí ở Thái Lan có tới 7 túi khí. Các công nghệ an toàn như phanh tử động khẩn cấp, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo điểm mù, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau và camera 360 độ cũng không thấy xuất hiện khi về Việt Nam Trên một fanpage những người yêu thích xe Triton, không ít người yêu xe tỏ ra thất vọng vì Triton 2019 ít trang bị hơn bản Thái Lan nhưng giá bán lại tăng 40 đến 45 triệu đồng. "Người đam mê Triton sẵn sàng thêm tiền để có tiện nghi chất lượng hơn, đường này lại bớt đi, buồn quá", một thành viên bình luận trên một fanpage về Mitsubishi Triton. Với những trang bị như thế này, nhiều khách hàng cảm thấy khá thất vọng sau một thời gian dài chờ đợi Mitsubishi Triton 2019. Theo chia sẻ của nhân viên bán hàng, giá xe Mitsubishi Triton 2019 tại Việt Nam là 730,5 triệu đồng cho bản MIVEC 4x2 AT và 818,5 triệu đồng ở bản MIVEC 4x4 AT, tăng khoảng hơn 40 triệu đồng so với thế hệ cũ. Video: Xem bán tải Mitsubishi Triton 2019 phô diễn sức mạnh.

