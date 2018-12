Dân chơi 3 miền rủ nhau ra vịnh Hạ Long phá xe bán tải

Khởi tranh vào sáng ngày 15/12 vừa qua, Giải đua xe ôtô địa hình năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh – King of Pickup (KOP) 2018 sẽ diễn ra liên tục trong hai ngày 15 và 16/12/2018. Đây là giải đua chính quy được câu lạc bộ thể thao xe ôtô bán tải địa hình PVC phối hợp cùng CLB Offroad Hà Nội và sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ninh đứng ra tổ chức. Được biết, tổng giá trị giải thưởng cho 4 hạng mục thi đấu năm nay lên tới gần 250 triệu đồng. Năm nay, KOP sẽ có sự góp mặt của 104 vận động viên với 52 đội đua tranh tài ở 4 hạng: Bán tải 4x4 nguyên bản; Bán tải 4x2 nguyên bản; Bán tải 4x4 cơ bản; Bán tải 4x4 nâng cấp. Các đội đua sẽ tranh tài ở 9 đường thi khác nhau, từ SS1 tới SS9 trong khu vực đảo Tuần Châu – Hạ Long. Về KOP, đây là giải đua dành cho dòng xe bán tải địa hình có quy mô tổ chức chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Khởi điểm từ giải thi kỹ năng lái xe bán tải địa hình được câu lạc bộ PVC tổ chức thường niên, với mong muốn tạo ra một sân chơi chính quy xứng đáng cho cộng đồng yêu thích ôtô bán tải, King of Pickup (KOP) lần đầu diễn ra vào năm 2015. Cũng tương tự như những mùa giải trước, KOP 2018 vẫn sẽ chia ra làm 2 hạng gồm hạng nguyên bản và hạng nâng cao. Các bài thi sẽ có nhiều trường đoạn từ nhẹ nhàng đến thách thức đòi hỏi các vận động viên phải phô diễn toàn bộ kỹ năng điều khiển xe trên các địa hình đa dạng, mùa giải thứ 5 của KOP hứa hẹn sẽ càng kích tính hơn nữa khi được tổ chức trên Đảo Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh. Theo Ban tổ chức, các đường thi của KOP 2018 được thiết kế hoàn toàn khác nhau. Mỗi đường thi sẽ có trọng tâm hướng tới việc thể hiện những thế mạnh khác nhau của những chiếc xe đua như tốc độ, khả năng leo trèo, khả năng lội nước, khả năng vượt qua hố bùn, khả năng phân bố lực kéo, khả năng xoay sở linh hoạt… Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn cũng như kỹ thuật của các đội đua, cùng các đường đua được thiết kế có độ hấp dẫn cao, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của giải ôtô địa hình KOP 2018 đã chứng kiến nhiều màn trình diễn gay cấn và ấn tượng và cực kỳ phấn khích. Cụ thể ở hạng 4x2 Nguyên bản, kết quả cuối cùng đã được xác định ngay trong ngày nhờ chỉ thi đấu 2 đường đua SS1 và SS3. Đội VFRC với xe thi đấu Ford Ranger đã giành chiến thắng chung cuộc, nhờ về đích thứ 3 ở đường SS3 với cách biệt không lớn so với đội nhanh nhất, nhưng về nhất ở đường SS1 với thời gian chỉ bằng một nửa so với đội tiếp theo. Vị trí thứ 2 ở hạng 4x2 Nguyên bản thuộc về đội RVC 04 cũng với xe Ford Ranger. Đội Hà Tĩnh ẵm giải ba cùng Mitsubishi Triton do không tạo đủ khoảng cách thời gian với đội VFRC ở đường SS3. Đáng tiếc cho đội BEUER Việt Nam khi về nhì ở đường SS3 nhưng không hoàn thành được SS1 và từ đó chỉ giành vị trí thứ 4. Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên của hạng xe bán tải 4x4 Nguyên bản cũng chứng kiến những màn ganh đua khắc nghiệt về thời gian ở các đường SS1 và SS5. Đội PAC – Dầu nhờn ENOC 9 liên tiếp giành chiến thắng ở cả 2 bài thi trên xe Ford Ranger, tạm thời dẫn đầu ở hạng đấu này. Tương tự, đội Langbiang 05 và Mitsubishi Triton cũng thi đấu ổn định khi về nhì cả 2 vạch đích, bám sát đội PAC – Dầu nhờn ENOC 9 về điểm số. Đội Sang Nguyễn – Bùi Đạt dù về chót ở đường SS5 nhưng chiếm ngôi đầu ở đường SS1, và tạm thời có được vị trí thứ 3 cùng Ford Ranger. Hạng 4x4 Cơ bản với các đường thi SS1, SS4 và SS5 trong ngày 15/12 tạm thời có vị trí thứ nhất thuộc về PAC – Dầu nhờn ENOC 2 với Mitsubishi Triton. Đứng thứ 2 là BN Enduro 01 với Ford Ranger, theo sau bởi Quảng Ninh 06 cũng với Mitsubishi Triton. Điểm đặc biệt trong ngày thi đấu đầu tiên của hạng 4x4 Cơ bản là việc chỉ có duy nhất 1/23 đội hoàn thành được đường đua SS5. Với các diễn biến hồi hộp vẫn còn chờ đợi trong ngày thi đấu cuối cùng của KOP 2018, các vận động viên chắc chắn sẽ tiếp tục đóng góp các màn trình diễn tốc độ ấn tượng trên các địa hình đa dạng của giải ôtô địa hình KOP 2018 tại Tuần Châu - Hạ Long lần này. Video: Xem màn trình diẽn phá xe bán tải của dân chơi Việt.

