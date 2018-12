Đại lý rục rịch chào bán Honda Civic 2019 tại VN

Mẫu xe Honda Civic 2019 đã chính thức trình làng tại thị trường Thái Lan vào hồi cuối tháng 11/2018 vừa qua trong triển lãm Thai Motor Expo 2018. Thái Lan đồng thời cũng là thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận Honda Civic nâng cấp, sau khi mẫu sedan cỡ C này ra mắt tại thị trường Mỹ vào hồi tháng 8 năm nay. Theo thông tin từ đại lý, Honda Civic 2019 về Việt Nam vào năm sau sẽ thuộc bản 1.5. Nói cách khác, động cơ của Honda Civic 2019 tại Việt Nam sẽ vẫn là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 220 Nm tại dải tua máy 1.700 - 5.500 vòng/phút. Sức mạnh động cơ cũng được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động CVT. Nếu động cơ vẫn như cũ thì thiết kế ngoại thất của Honda Civic 2019 sắp về Việt Nam lại có một số thay đổi. Điều này được thể hiện rõ nhất ở đầu xe với thanh mạ crôm màu đen dày dặn trên lưới tản nhiệt thay vì mạ crôm sáng bóng như trước, giống xe ở Mỹ. Hai bên lưới tản nhiệt là đèn pha LED và đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, khu vực bên dưới lưới tản nhiệt cũng thay đổi thiết kế, không được chia làm 3 như trước mà hợp lại thành một khối. Viền bao quanh hốc đèn sương mù và bộ chẻ khí trước là những điểm mới còn lại ở đầu xe của Honda Civic 2019. Xe cũng sẽ được nâng cấp bên sườn với bộ la-zăng hợp kim mới với đường kính 17 inch. Đáng tiếc là thiết kế nội thất của Honda Civic 2019 chẳng có gì mới. Xe tiếp tục được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch của hệ thống thông tin giải trí, tương thích Apple CarPlay, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, nút giữ phanh tạm thời, điều hòa tự động, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng và ghế bọc da. Hiện chưa rõ Honda Civic 2019 tại Việt Nam có được trang bị hệ thống an toàn Honda Sensing như xe ở Thái Lan hay không. Hệ thống này bao gồm tính năng phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu chệch làn đường, cảnh báo chệch làn đường và đèn pha tự động. Trong khi đó, các trang bị an toàn tiêu chuẩn của mẫu xe sedan Honda Civic 2019 dự định về Việt Nam sẽ là cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và cảnh báo dừng khẩn cấp.Giá xe Honda Civic 2019 tại Việt Nam vẫn còn là bí ẩn. Trong khi đó, Honda Civic phiên bản hiện tại có giá dao động từ 763 - 903 triệu đồng. Video: Xem chi tiết xe sedan Honda Civic 2019 bản nâng cấp.

Mẫu xe Honda Civic 2019 đã chính thức trình làng tại thị trường Thái Lan vào hồi cuối tháng 11/2018 vừa qua trong triển lãm Thai Motor Expo 2018. Thái Lan đồng thời cũng là thị trường Đông Nam Á đầu tiên đón nhận Honda Civic nâng cấp, sau khi mẫu sedan cỡ C này ra mắt tại thị trường Mỹ vào hồi tháng 8 năm nay. Theo thông tin từ đại lý, Honda Civic 2019 về Việt Nam vào năm sau sẽ thuộc bản 1.5. Nói cách khác, động cơ của Honda Civic 2019 tại Việt Nam sẽ vẫn là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 220 Nm tại dải tua máy 1.700 - 5.500 vòng/phút. Sức mạnh động cơ cũng được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động CVT. Nếu động cơ vẫn như cũ thì thiết kế ngoại thất của Honda Civic 2019 sắp về Việt Nam lại có một số thay đổi. Điều này được thể hiện rõ nhất ở đầu xe với thanh mạ crôm màu đen dày dặn trên lưới tản nhiệt thay vì mạ crôm sáng bóng như trước, giống xe ở Mỹ. Hai bên lưới tản nhiệt là đèn pha LED và đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, khu vực bên dưới lưới tản nhiệt cũng thay đổi thiết kế, không được chia làm 3 như trước mà hợp lại thành một khối. Viền bao quanh hốc đèn sương mù và bộ chẻ khí trước là những điểm mới còn lại ở đầu xe của Honda Civic 2019. Xe cũng sẽ được nâng cấp bên sườn với bộ la-zăng hợp kim mới với đường kính 17 inch. Đáng tiếc là thiết kế nội thất của Honda Civic 2019 chẳng có gì mới. Xe tiếp tục được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch của hệ thống thông tin giải trí, tương thích Apple CarPlay, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, nút giữ phanh tạm thời, điều hòa tự động, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng và ghế bọc da. Hiện chưa rõ Honda Civic 2019 tại Việt Nam có được trang bị hệ thống an toàn Honda Sensing như xe ở Thái Lan hay không. Hệ thống này bao gồm tính năng phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu chệch làn đường, cảnh báo chệch làn đường và đèn pha tự động. Trong khi đó, các trang bị an toàn tiêu chuẩn của mẫu xe sedan Honda Civic 2019 dự định về Việt Nam sẽ là cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và cảnh báo dừng khẩn cấp. Giá xe Honda Civic 2019 tại Việt Nam vẫn còn là bí ẩn. Trong khi đó, Honda Civic phiên bản hiện tại có giá dao động từ 763 - 903 triệu đồng. Video: Xem chi tiết xe sedan Honda Civic 2019 bản nâng cấp.