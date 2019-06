Đại gia Sài Gòn mang cặp siêu xe 63 tỷ ra Hà Nội "phượt"

Chỉ còn khoảng chưa đầy một tuần nữa hành trình siêu xe đáng mong chờ nhất Việt Nam, Car & Passion 2019 sẽ diễn ra. Hiện tại, công tác tổ chức đang nóng dần lên khi những chiếc siêu xe tiền tỷ đầu tiên của các dân chơi Sài thành đã lên đường ra Hà Nội để chuẩn bị hành trình mới. Những hình ảnh do trang Car & Passion chia sẻ cho thấy cặp đôi siêu xe 63 tỷ đồng bao gồm hai chiêc là Lamborghini Aventador S LP740-4 và Aston Martin V8 Vantage 2018 của doanh nhân quận 12, TP HCM chính là các siêu xe đầu tiên ra Thủ Đô. Cặp đôi siêu xe hơn 63 tỷ đồng của doanh nhân quận 12 đều đã được lên logo của hành trình siêu xe Car & Passion 2019. Như vậy, trong lần thứ 2 tham dự Car & Passion, doanh nhân quận 12 quyết định mang thêm 1 siêu xe tham dự. Trong lần đầu tiên, doanh nhân này cầm lái là chiếc Lamborghini Aventador S LP740-4 có giá 48 tỷ đồng.Siêu xe Aston Martin V8 Vantage 2018 của doanh nhân quận 12 là chiếc đầu tiên về Việt Nam theo diện nhập khẩu chính hãng. Xe sở hữu ngoại thất sơn màu vàng Lime Essence, đặc trưng của dòng V8 Vantage 2018. Giá xe Aston Martin V8 Vantage 2018 chính hãng tại Việt Nam được chào bán 14,988 tỷ đồng. Xe đeo biển 51G-888.68 tam hoa đẹp mắt và còn có lộc phát ở cuối dãy số. Aston Martin V8 Vantage 2018 được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít do Mercedes-AMG sản xuất. Động cơ tạo ra công suất tối đa 510 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 685 Nm tại dải tua máy 2.000 - 5.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau cho khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 314 km/h. Còn chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S LP740-4 này được xem là độc nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, mẫu xe này chính thức về tay doanh nhân quận 12 vào cuối tháng 7/2017. Nhưng phải 3 tháng sau đó, siêu xe này mới được chủ nhân hoàn tất các thủ tục đăng ký biển số 51F-889.78 cho xe. Siêu xe Lamborghini Aventador S LP740-4 được trang bị động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, sản sinh ra công suất tối đa đến 740 mã lực, cao hơn 40 mã lực so với bản tiêu chuẩn. Mô-men xoắn cực đại của Lamborghini Aventador S vẫn được giữ nguyên ở mức 690 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới cả 2 cầu thông qua hộp số ISR 7 cấp, nhờ đó, siêu xe Lamborghini Aventador S LP740-4 của doanh nhân quận 12 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h. Theo dự kiến, dàn siêu xe tham gia Car & Passion 2019 sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 13/6, sau đó khởi hành đến Quảng Ninh bắt đầu sự kiện vào ngày 14/6. So với năm ngoái, Car & Passion 2019 được cho là hoành tráng hơn gấp nhiều lần khi được tổ chức cùng với Đại hội môtô Việt Nam. Video: Lịch trình của hành trình siêu xe car & passion 2019.

