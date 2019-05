Đại gia Hồng Kông sở hữu Ferrari 812 Superfast 21 tỷ đồng

Vì quá được lòng giới nhà giàu trên thế giới nên siêu xe Ferrari 812 Superfast xuất hiện khá phổ biến trên đường phố, chính vì vậy, một đại gia đến từ Hồng Kông đã quyết định tự tạo ra chiếc 812 Superfast thông qua việc cấu hình trực tuyến từ máy tính bảng, phần việc còn lại do đội ngũ Tailor Made lo liệu. Ở ngoại thất, đại gia Hồng Kông lựa chọn màu sơn đỏ Rosso Corsa Metallic cho chiếc siêu xe Ferrari 812 Superfast này. Nhìn màu sắc này không khác gì mấy so với những chiếc Ferrari 812 Superfast tiêu chuẩn. Tuy nhiên, điểm nhấn chính là màu sơn đỏ của chiếc Ferrari 812 Superfast này óng ánh theo kim loại rất nổi bật. Ngoài ra, các nghệ nhân tại chương trình cá nhân hoá Tailor Made đã mang đến cho chiếc siêu xe Ferrari 812 Superfast của đại gia Hồng Kông 1 đường sọc phối 3 màu là xanh lá cây Verde Bandiera, trắng Bianco Avus và đỏ Rosso Bandiera tượng trưng cho Quốc kỳ Ý kéo dài từ nắp capô, lên trần và kết thúc ở đuôi xe. Điểm thú vị cuối cùng trên chiếc siêu xe Ferrari 812 Superfast của đại gia Hồng Kông chính là "dàn chân" siêu nhẹ 5 chấu kép lấy từ mẫu siêu xe hàng hiếm Ferrari F12tdf. La-zăng này sơn màu đen mờ kết hợp cùng kẹp phanh màu vàng nổi bật. Phần đuôi xe không có gì thay đổi so với Ferrari 812 Superfast tiêu chuẩn. Bước vào bên trong khoang lái, nội thất chiếc siêu xe Ferrari 812 Superfast theo chương trình cá nhân hoá Tailor Made của một đại gia Hồng Kông chào đón khách hàng với ghế ngồi xe đua bọc da cao cấp với đường viền sọc 3 màu xanh lá cây, trắng và đỏ tạo điểm nhấn. Chưa hết, các chi tiết như viền vô-lăng, cửa gió điều hoà, bệ trung tâm điều khiển hay bệ cần số đều được sơn đen bóng Piano Black rất cá tính và nổi bật. 2 chi tiết này chính là do bộ phận cá nhân hoá Tailor Made thực hiện cho khoang lái siêu xe Ferrari 812 Superfast của đại gia Hồng Kông. Là mẫu xe kế nhiệm của F12 Berlinetta, Ferrari 812 Superfast được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V12, dung tích 6.5 lít, cho ra 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 718Nm, động cơ này được ghép nối với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp cải tiến, giúp siêu xe Ý chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h trước khi cán tốc độc tối đa 340 km/h. Được biết, giá siêu xe Ferrari 812 Superfast sở hữu các thiết bị tùy chọn với Tailor Made được bán ra khoảng 5,318 triệu đô la Hồng Kông (tương đương khoảng 15,71 tỷ đồng). Nếu tính luôn cả thuế và chi phí lăn bánh, chiếc Ferrari 812 Superfast Tailor Made này có giá gần 7 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 21 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết siêu xe Ferrari 812 Superfast.

Vì quá được lòng giới nhà giàu trên thế giới nên siêu xe Ferrari 812 Superfast xuất hiện khá phổ biến trên đường phố, chính vì vậy, một đại gia đến từ Hồng Kông đã quyết định tự tạo ra chiếc 812 Superfast thông qua việc cấu hình trực tuyến từ máy tính bảng, phần việc còn lại do đội ngũ Tailor Made lo liệu. Ở ngoại thất, đại gia Hồng Kông lựa chọn màu sơn đỏ Rosso Corsa Metallic cho chiếc siêu xe Ferrari 812 Superfast này. Nhìn màu sắc này không khác gì mấy so với những chiếc Ferrari 812 Superfast tiêu chuẩn. Tuy nhiên, điểm nhấn chính là màu sơn đỏ của chiếc Ferrari 812 Superfast này óng ánh theo kim loại rất nổi bật. Ngoài ra, các nghệ nhân tại chương trình cá nhân hoá Tailor Made đã mang đến cho chiếc siêu xe Ferrari 812 Superfast của đại gia Hồng Kông 1 đường sọc phối 3 màu là xanh lá cây Verde Bandiera, trắng Bianco Avus và đỏ Rosso Bandiera tượng trưng cho Quốc kỳ Ý kéo dài từ nắp capô, lên trần và kết thúc ở đuôi xe. Điểm thú vị cuối cùng trên chiếc siêu xe Ferrari 812 Superfast của đại gia Hồng Kông chính là "dàn chân" siêu nhẹ 5 chấu kép lấy từ mẫu siêu xe hàng hiếm Ferrari F12tdf. La-zăng này sơn màu đen mờ kết hợp cùng kẹp phanh màu vàng nổi bật. Phần đuôi xe không có gì thay đổi so với Ferrari 812 Superfast tiêu chuẩn. Bước vào bên trong khoang lái, nội thất chiếc siêu xe Ferrari 812 Superfast theo chương trình cá nhân hoá Tailor Made của một đại gia Hồng Kông chào đón khách hàng với ghế ngồi xe đua bọc da cao cấp với đường viền sọc 3 màu xanh lá cây, trắng và đỏ tạo điểm nhấn. Chưa hết, các chi tiết như viền vô-lăng, cửa gió điều hoà, bệ trung tâm điều khiển hay bệ cần số đều được sơn đen bóng Piano Black rất cá tính và nổi bật. 2 chi tiết này chính là do bộ phận cá nhân hoá Tailor Made thực hiện cho khoang lái siêu xe Ferrari 812 Superfast của đại gia Hồng Kông. Là mẫu xe kế nhiệm của F12 Berlinetta, Ferrari 812 Superfast được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V12, dung tích 6.5 lít, cho ra 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 718Nm, động cơ này được ghép nối với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp cải tiến, giúp siêu xe Ý chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h trước khi cán tốc độc tối đa 340 km/h. Được biết, giá siêu xe Ferrari 812 Superfast sở hữu các thiết bị tùy chọn với Tailor Made được bán ra khoảng 5,318 triệu đô la Hồng Kông (tương đương khoảng 15,71 tỷ đồng). Nếu tính luôn cả thuế và chi phí lăn bánh, chiếc Ferrari 812 Superfast Tailor Made này có giá gần 7 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 21 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết siêu xe Ferrari 812 Superfast.