Đại gia Hà Tĩnh tậu Mercedes-Maybach S650 2019 giá 14,9 tỷ

Bản nâng cấp mới nhất của dòng xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class mới đã có mặt tại thị trường Việt vào tháng 4/2019 vừa qua với phiên bản Mercedes-Maybach S650 4 Matic 2019. Đến nay, siêu phẩm này cũng đã lộ diện tại các đại lý chính hãng của Mercedes-Benz Việt Nam. Mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 2019 là phiên bản đỉnh cao nhất trong dòng xe Mercedes-Maybach S-Class 2019. Thông tin ban đầu cho biết, chiếc Mercedes-Maybach S650 2019 đầu tiên về Việt Nam đã có chủ nhân đặt mua từ trước. Người sở hữu là một doanh nhân đến từ Hà Tĩnh chứ không phải Nghệ An như tin đồn. Chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 2019 mới đầu tiên về Việt Nam thuộc bản nâng cấp với sự thay đổi dễ nhận ra nhất chính là lưới tản nhiệt với các thanh nan dọc thay vì nằm ngang như những chiếc Mercedes-Maybach S650 2017 đang lăn bánh tại Việt Nam. Hãng xe sang đến từ Đức đã sử dụng đến 25 thanh nan dọc mạ crôm để tạo ra cho chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 2019 bộ lưới tản nhiệt được cho lấy cảm hứng từ thương hiệu xe siêu sang Maybach đã bị "khai tử" vào năm 2013. Ngoài ra còn có logo Maybach dập nổi rất cá tính và khác biệt so với những chiếc Mercedes-Maybach S650 đời cũ. Một chi tiết cũng khá thú vị trên chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 2019 đầu tiên về Việt Nam chính là logo "ngôi sao ba cánh" trước và sau xe quen thuộc đã được thay thế bằng logo 2 chữ M lồng vào nhau của thương hiệu xe Maybach. Đây là cách độ khá quen thuộc trên các dòng xe Mercedes-Maybach S-Class tại Việt Nam. Chiều dài cơ sở của mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 2019 cũng được cải thiện hơn so với bản tiêu chuẩn nhằm mang đến không gian nội thất rộng rãi và đẳng cấp hơn so với trước. Nội thất của Mercedes-Maybach S650 2019 sẽ được ốp gỗ Designo màu nâu bóng hoặc đen bóng tương tự như loại gỗ dùng tạo ra đàn Piano. Các trang bị trên chiếc xe gồm màn hình màu TFT 12,3 inch, cửa sổ rộng với kính đổi màu Magic Sky Control và hệ thống kiểm soát Energizing Comfort Control bao gồm ghế massage cùng các loại nước hoa. Hệ thống giải trí tương thích với Apple PlayCar, Android Auto và đi kèm dàn âm thanh Burmester High-end 3D 26 loa,... Hàng ghế sau của Mercedes-Maybach S650 mới dạng thương gia với các trang bị cao cấp nhất như giữa 2 ghế ngồi có tủ lạnh mini dung tích 8.5 lít, 2 ly Champagne chế tác từ bạc, khoang sau độc lập với 2 bàn làm việc có thể gấp, tựa tay trung tâm có khay để đồ và ngăn để cốc... Mercedes-Maybach S650 2019 đầu tiên tại Việt Nam sở hữu động cơ "khủng", V12, tăng áp kép, dung tích 6.0 lít, tạo ra công suất tối đa 630 mã lực tại vòng tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm tại dải vòng tua máy 2.300 đến 4.200 vòng/phút. Động cơ kết hợp cùng hộp số 7 cấp 7G-Tronic Plus và hệ dẫn động cầu sau. Xe chỉ mất khoảng thời gian 4,7 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Giá xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 2019 đầu tiên tại Việt Nam được đại gia Hà Tĩnh mua ở mức 14,9 tỷ đồng. Nếu ra biển trắng lăn bánh trên đường phố, ước tính doanh nhân Hà Tĩnh phải bỏ ra số tiền không dưới 16,5 tỷ đồng. Video: Ngắm siêu xe sang Mercedes-Maybach S650.

