Đại gia Bình Phước tậu siêu xe Ferrari 488 Spider hơn 15 tỷ

So với hơn 12 chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB được đưa về thị trường Việt Nam, phiên bản mui trần Ferrari 488 Spider không phải là cái tên quá nổi tiếng nhưng nó lại khá hiếm khi chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc xuất hiện. Mới đấy, chiếc siêu xe Ferrari 488 Spider mui trần màu trắng được vận chuyển về tỉnh Bình Phước khiến không ít giới đam mê siêu xe tại Việt Nam bất ngờ. Được biết, chiếc Ferrari 488 Spider màu trắng này về nước vào tháng 4/2017 và đã từng qua tay hai đời chủ tại TP HCM. Nhìn tổng thể, 488 Spider không có nhiều khác biệt so với phiên bản Coupe từng về Việt Nam trước đây. Hệ thống khung sườn của 488 Spider được cấu tạo từ 11 loại hợp kim nhôm khác nhau giúp đảm bảo độ cứng vặn xoắn tương đương 488 GTB phiên bản thường và tốt hơn 23% so với đàn anh 458 Spider. Trên mẫu xe này, đặc biệt là 2 bên sườn xe được cấu tạo từ carbon còn được bố trí hốc gió lớn dẫn thẳng tới khoang động cơ. Theo đại diện của hãng siêu xe Ferrari từng cho biết, 488 Spider là chiếc siêu xe mui trần mạnh mẽ nhất, sáng tạo nhất mà họ từng chế tạo từ trước tới nay. Phần đầu của xe cũng được trang bị cụm đèn pha mới, hốc hút gió lớn phía trước được chia làm 3 khoang, hai bên sườn xe còn được bố trí hai hốc gió lớn dẫn thẳng tới khoang động cơ. Đuôi xe nổi bật với cản va sau thiết kể thể thao, đèn phanh dạng LED 12 bóng. Hai ống xả được tách biệt, họng pô cũng lớn hơn so với người tiền nhiệm 488 Italia Do có thêm bộ phận đóng mở mui cứng nên Ferrari 488 Spider 2016 nặng hơn khoảng 45 kg so với 488 GTB. Mui cứng của chiếc xe có thể đóng và hạ trong khoảng 14 giây, đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt đối chống tiếng ồn cho người sử dụng ngay cả khi chạy với tốc độ cao. Nội thất xe với màu đen và da bò kết hợp nhiều chi tiết ốp carbon. Vô-lăng thể thao với nhiều nút bấm quen thuộc trên các "siêu ngựa" nhà Ferrari, trong đó nút khởi động màu đỏ được đặt góc bên trái. Bên phải vô lăng là các chế độ lái của Ferrari 488 GTB Spider được điều khiển thông qua nút gạt, tất nhiên nó sẽ không thế thiếu cụm lẫy chuyễn số phía sau. Điểm nhấn trong nội thất của xe chính là màn hình hiển thị thông tin bên ghế phụ có giá trị hơn 70 triệu đồng. 488 GTB Spider cũng được hãng siêu xe Ferrari trang bị hệ thống giải trí mới Digital Audio Broadcasting (DAB) kết hợp cùng với các ứng dụng mới nhất hiện nay như Apple CarPlay, hệ thống âm thanh cao cấp của JBL-Harman gồm 12 loa có công suất 1.280 Watt... Cùng với đó là ghế ngồi bọc da cao cấp màu da bò có tích hợp chỉnh điện. Ferrari 488 Spider vẫn sở hữu động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực tại và mô-men xoắn cực đại 760 Nm tương tự như bản Coupe. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp, nhờ đó, chiếc siêu xe mui trần này chỉ mất khoảng 3 giây để tăng tốc từ lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa là 325 km/h. Tại Mỹ, Ferrari 488 GTB có giá 242.000 USD. Mức giá của mẫu siêu xe bản mui cứng này tại thị trường Việt Nam sau khi chịu các khoản thuế và phí sẽ lên đến 15 tỷ đồng - tuy nhiên phiên bản mui trần này sẽ có giá đắt hơn một chút. Hiện vẫn chưa có mức giá chính thức của "siêu ngựa" này sau khi đến tay đại gia Bình Phước. Video: Ngắm siêu xe Ferrari 488 tiền tỷ tại Việt Nam.

