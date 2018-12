Cường Đô la lái siêu xe về Lạng Sơn hỏi vợ?

Sau những hình ảnh Cường Đô la cõng bạn gái Đàm Thu Trang xuất hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng đã "săn lùng" cặp đôi trai tài gái sắc này và đã bắt gặp chiếc siêu xe Cường Đô la là Audi R8 V10 Plus cùng Lamborghini Huracan LP580-2 đỗ trên đường phố của Lạng Sơn. Trong đó, siêu xe Audi R8 V10 PLus thuộc sở hữu của Cường Đô la và chiếc xe còn lại là Lamborghini Huracan LP580-2 màu đỏ của một doanh nhân tại Sài thành, bạn thân của Cường "Đô-la". Hiện chưa rõ trong lễ ăn hỏi sắp diễn ra, còn có những chiếc siêu xe nào đến chung vui với doanh nhân 8X Tây Nguyên này hay không. Những chiếc siêu xe của đại gia Cường Đô la sở hữu khá đa dạng, trong đó, Audi R8 V10 PLus là thành viên mới toanh gia nhập vào đội hình siêu xe của doanh nhân 8X này. Nguyên bản xe có màu đen và đã được anh chàng này dán lại thành 2 màu trắng-xanh ngọc. Đây cũng là lần hiếm hoi Cường Đô la đem siêu xe ra Hà Nội, trước đó, doanh nhân này chỉ bat ra thủ đô và mượn xe bạn để chở Đàm Thu Trang về Lạng Sơn. Lần gần đây nhất Cường Đô la đem siêu xe ra của mình ra Hà Nội nhằm tham dự vào hành trình Car & Passion 2018. Audi R8 V10 Plus được trang bị khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, tương tự như phiên bản tiêu chuẩn, tuy nhiên, hãng Audi đã tinh chỉnh lại động cơ nhằm giúp siêu xe R8 V10 Plus đạt công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp S-Tronic giúp xe chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Còn với chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 màu đỏ, đây là lần trở về Hà Nội đầu tiên sau hơn 7 tháng sinh sống tại Sài thành. Trước đó, "siêu bò" này được em trai của MC Ngọc Trinh mua chính hãng và sau đó bán lại cho một doanh nhân Hà Nội. Người này cũng chính là chủ nhân của chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 mui trần bị cháy tại Đà Nẵng vào tối 2/12/2018 vừa qua. Đến tháng 5/2018, siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 màu đỏ được doanh nhân Hà Nội cho vận chuyển vào Nam để tiện cho việc di chuyển ở thành phố mang tên Bác. 4 tháng sau, người này bán lại chiếc Lamborghini Huracan LP580-2 màu đỏ cho doanh nhân Sài thành. Huracan LP580-2 sở hữu khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh ra công suất tối đa 580 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Động cơ trên kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, Huracan LP580-2 chỉ mất khoảng 3,4 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h. Video: Ngắm siêu xe Audi R8 V10 Plus tại Đà Lạt.

Sau những hình ảnh Cường Đô la cõng bạn gái Đàm Thu Trang xuất hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng đã "săn lùng" cặp đôi trai tài gái sắc này và đã bắt gặp chiếc siêu xe Cường Đô la là Audi R8 V10 Plus cùng Lamborghini Huracan LP580-2 đỗ trên đường phố của Lạng Sơn. Trong đó, siêu xe Audi R8 V10 PLus thuộc sở hữu của Cường Đô la và chiếc xe còn lại là Lamborghini Huracan LP580-2 màu đỏ của một doanh nhân tại Sài thành, bạn thân của Cường "Đô-la". Hiện chưa rõ trong lễ ăn hỏi sắp diễn ra, còn có những chiếc siêu xe nào đến chung vui với doanh nhân 8X Tây Nguyên này hay không. Những chiếc siêu xe của đại gia Cường Đô la sở hữu khá đa dạng, trong đó, Audi R8 V10 PLus là thành viên mới toanh gia nhập vào đội hình siêu xe của doanh nhân 8X này. Nguyên bản xe có màu đen và đã được anh chàng này dán lại thành 2 màu trắng-xanh ngọc. Đây cũng là lần hiếm hoi Cường Đô la đem siêu xe ra Hà Nội, trước đó, doanh nhân này chỉ bat ra thủ đô và mượn xe bạn để chở Đàm Thu Trang về Lạng Sơn. Lần gần đây nhất Cường Đô la đem siêu xe ra của mình ra Hà Nội nhằm tham dự vào hành trình Car & Passion 2018. Audi R8 V10 Plus được trang bị khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, tương tự như phiên bản tiêu chuẩn, tuy nhiên, hãng Audi đã tinh chỉnh lại động cơ nhằm giúp siêu xe R8 V10 Plus đạt công suất tối đa 610 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp S-Tronic giúp xe chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Còn với chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 màu đỏ, đây là lần trở về Hà Nội đầu tiên sau hơn 7 tháng sinh sống tại Sài thành. Trước đó, "siêu bò" này được em trai của MC Ngọc Trinh mua chính hãng và sau đó bán lại cho một doanh nhân Hà Nội. Người này cũng chính là chủ nhân của chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 mui trần bị cháy tại Đà Nẵng vào tối 2/12/2018 vừa qua. Đến tháng 5/2018, siêu xe Lamborghini Huracan LP580-2 màu đỏ được doanh nhân Hà Nội cho vận chuyển vào Nam để tiện cho việc di chuyển ở thành phố mang tên Bác. 4 tháng sau, người này bán lại chiếc Lamborghini Huracan LP580-2 màu đỏ cho doanh nhân Sài thành. Huracan LP580-2 sở hữu khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh ra công suất tối đa 580 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Động cơ trên kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, Huracan LP580-2 chỉ mất khoảng 3,4 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h. Video: Ngắm siêu xe Audi R8 V10 Plus tại Đà Lạt.