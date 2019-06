Cục Đăng kiểm vào cuộc vụ lỗi phanh xe Honda CR-V

Trong những ngày vừa qua, một số khách hàng sử dụng Honda CR-V 7 chỗ nhập khẩu tại Việt Nam đã phản ánh xe gặp vấn đề với hệ thống chân phanh khi di chuyển ở tốc độ cao trên các diễn đàn về mẫu xe này. Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Chất lượng xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết, phía Honda Việt Nam (HVN) vẫn chưa có bất kỳ văn bản nào báo cáo với Cục Đăng kiểm về lỗi xe Honda CR-V. Tuy nhiên qua phản ánh từ báo chí, Cục đã yêu cầu HVN báo cáo về vụ việc lỗi hệ thống phanh này. Nếu đúng đây là lỗi hệ thống như phản ánh, Cục Đăng kiểm có thể sẽ yêu cầu tiến hành việc triệu hồi xe.

Trước đó anh Nguyễn Chương (Hà Nội) phản ánh, chiếc Honda CR-V của anh trong khi đang sử dụng hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control (ga tự động) ở tốc độ 70 km/h thì thấy màn hình điều khiển hiện thông báo đỏ (VS) và Check System (kiểm tra hệ thống). Thấy vậy, anh “đạp phanh thì thấy cứng, không đạp được, tốc độ xe giảm dần kiểu như xe tự động phanh. Vài giây sau thì hiện báo đỏ ABS, rồi hiện đỏ hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc”. May mắn sau đó anh Chương đã đưa được xe vào làn khẩn cấp, xe gần dừng hẳn thì lại đạp được phanh bình thường và các đèn báo đỏ cũng biến mất. Xe lại trở về trạng thái bình thường. Anh Chương cho hay khi gặp phải tình huống này đã rất sợ và lần đầu tiên kể từ khi lái xe và dùng Cruise Control bị lỗi như vậy.

Một chủ nhân khác là anh Hoàng Đăng Tùng (Quảng Trị) thông báo trên nhóm diễn đàn những người đang sở hữu Honda CR-V tại Việt Nam , chiếc xe của anh đã bất ngờ bị khóa cứng chân phanh khi đang di chuyển ở vận tốc 90 km/h và cũng có kích hoạt hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Sau đó, hàng loạt đèn báo lỗi cũng đã hiển thị trên đồng hồ phía sau vô-lăng như: đèn báo lỗi VS, Check System, đèn báo phanh... Được biết, chiếc Honda CR-V 2019 của anh Tùng mới chạy được khoảng 2.000 km thì sự việc kể trên xảy ra. Rất may, anh Tùng đã kịp xử lý và đưa chiếc xe dừng lại an toàn.

Trao đổi thêm với PV, anh Tùng cho biết thêm sau khi phản ánh, phía Honda Việt Nam vẫn chưa liên hệ, phía đại lý Honda nơi anh mua xe đã cho nhân viên về tận nhà kiểm tra và kết luận lỗi công tắc chân phanh. Liên hệ với Honda Việt Nam, đại diện truyền thông của hãng cho hay đã nắm bắt được thông tin phản ánh về việc một vài xe Honda CR-V 7 chỗ nhập khẩu gặp vấn đề đối với chân phanh khi di chuyển ở tốc độ cao.