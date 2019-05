Crossover Lexus RX 2020 mới, mạnh mẽ và an toàn hơn

Về thiết kế, mẫu xe Lexus RX 2020 mới được trau chuốt lại ngoại thất nhẹ nhàng nhưng vẫn mang phong cách thiết kế thể thao, sang trọng và tinh tế vốn có. Đáng chú ý RX mới được trang bị đèn pha LED mới mỏng hơn trước, đèn sương mù được sửa đổi lại đặt bên dưới hai hốc gió thể thao. Thương hiệu xe sang Lexus cũng cho biết đã tinh chỉnh lại cụm lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng của thương hiệu trên RX mới với họa tiết nan tạo hình chữ “L” sắc sảo. Cản trước và cản sau tích hợp bộ khuyếch tán và đầu ống xả kép cũng được Lexus được làm mới. Ngoài ra, Lexus còn thêm 2 tùy chọn màu sơn mâm mới bao gồm: Moonbeam Beige Metallic và Nori Green Pearl cho mâm 18 inch (tiêu chuẩn) và 20 inch trên RX 2020. Để thêm tiện ích hơn cho người dùng, cửa cốp sau còn được trang bị bộ cảm biến đá cốp (tùy chọn). Nội thất Lexus được cập nhật hệ thống giải trí đa thông tin, trang bị màn hình cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn và 12,3 inch (tùy chọn) tích hợp tính năng Dynamic Voice Command ra lệnh bằng giọng nói, màn hình cảm ứng trung tâm được kết nối điều khiển với bàn di chuột Remote Touch Pad. Phiên bản nâng cấp RX 2020 là chiếc Lexus đầu tiên hỗ trợ kết nối Android Auto cho phép người dùng có thể dùng Google Maps hay nghe nhạc từ các ứng dụng như: Spotify hay Pandora,... bên cạnh kết nối Apple CarPlay như trước, trang bị 06 cổng USB và khe cắm sạc điện thoại. Tại thị trường Bắc Mỹ, khách hàng mua khi mua Lexus bản nâng cấp RX 2020 sẽ có 03 năm dùng thử hệ thống Lexus Enform Remote bao gồm tính năng khởi động động cơ từ xa qua điện thoại thông minh. Trên RX 2020 phiên bản F Sport, nội thất được trang bị ghế bọc da đỏ phối đen. Ở phiên bản RX 350L và 450hL được trang bị ghế bọc da NuLuxe với nhiều màu sắc. RX 2020 được trang bị tiêu chuẩn lẫy chuyển số đằng sau vô lăng mang lại trải nghiệm năng động và thể thao hơn trước. Lexus cho biết đã cải thiện về mặt động lực nhằm tăng khả năng vận hành thoải mái cho RX 2020. Các thanh ổn định trước sau (stabilizer bars) phía trước và phía sau được làm rỗng bên trong hơn nhằm cắt giảm trọng lượng, nhưng bù lại nó mang đường kính dày hơn. Hệ thống giảm xóc cũng được cải tiến lại, giảm độ rung và tiếng ồn. Gói trang bị thể thao F Sport trên RX 2020 cung cấp hệ thống treo thể thao trước/ sau, tùy chọn trang bị hệ thống treo thích ứng (Adaptive Variable Suspension - AVS) thừa thưởng từ xe thể thao Lexus LC, cold air intake (CAI), kiểm soát âm thanh chủ động và vô lăng có sưởi,... Về mặt an toàn, Lexus trang bị hệ thống an toàn Lexus Safety System+ 2.0 tiêu chuẩn cho RX, bổ sung thêm tính năng phát hiện người đi xe đạp và phát hiện người đi bộ trong điều kiện ánh sáng yếu bằng cách tăng độ nhạy của camera quan sát, thêm hệ thống nhận biết biển báo đường bộ (RSA) và hỗ trợ giữ làn đường (LTA) hoạt động kết hợp với hệ thống điều khiển hành trình radar giúp tăng sự an toàn. Không có thay đổi về hiệu suất động cơ và hệ truyền động trên RX 350 (V6 3.5L) và RX 450h hybrid (V6 3.5L) 2020 tại thị trường Bắc Mỹ (RX200t dùng máy 2.0L tăng áp không bán tại Bắc Mỹ). Dự kiến, RX 2020 sẽ bắt đầu được sản xuất vào quý 3 năm nay, giá xe Lexus RX 2020 vẫn chưa được công bố. Video: Crossover Lexus RX 2020 phiên bản nâng cấp mới.

