Chưa bán tại Việt Nam, "xe siêu rẻ" Honda Brio đã loạn giá

Mẫu xe giá rẻ Honda Brio mặc dù chưa hề có thông tin ra mắt chính thức hay công bố gia bán. Tuy nhiên nó đang được các đại lý Honda mở đặt cọc với nhiều mức giá khác nhau. Nhân viên bán hàng của các đại lý cho biết, Brio có giá tham khảo khoảng 380 - 430 triệu đồng đối với bản số tự động. Một số khác đưa ra mức giá cho bản thấp nhất khoảng 330 triệu đồng. Nếu giá bán như các đại lý Honda chính hãng rao là thật thì Honda Brio 2018 chắc chắn sẽ khiến các đối thủ trong cùng phân khúc hatchback hạng A như Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo phải e dè. Hiện Kia Morning có giá dao động từ 290 - 393 triệu đồng, Hyundai Grand i10 là 315 - 415 triệu đồng và Toyota Wigo là 345 - 405 triệu đồng. Tuy nhiên, trước những thông tin nhiễu loạn này Honda Việt Nam (HVN) đã đưa ra thông báo đầu tiên về giá bán của Brio. Cụ thể, HVN chưa công bố chính thức giá của mẫu xe Honda Brio và không có bất kỳ hướng dẫn nào cho đại lý nhận đặt cọc xe Brio cả. Như vậy, những thông tin về giá bán của Brio hoàn toàn do các đại lý tự đưa ra. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của mẫu sedan cỡ nhỏ Amaze thế hệ thứ hai đã ra mắt tại Ấn Độ vào đầu năm nay, Honda Brio sở hữu chiều dài 3.815 mm, rộng 1.680 mm, cao 1.485 mm và chiều dài cơ sở 2.405 mm. So với Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo có chiều dài cơ sở 2.455 mm, Honda Brio nhỏ hơn. Ngược lại, chiều dài cơ sở của Honda Brio nhỉnh hơn một chút so với con số 2.400 mm của Kia Morning. Bên ngoài, Honda Brio 2018 mới còn được thay đổi mạnh trong thiết kế ngoại thất. Xe sở hữu diện mạo tương tự mẫu xe concept Small RS đã từng ra mắt trong triển lãm IIMS 2018 diễn ra vào tháng 4 năm nay cũng tại Indonesia. Thiết kế mới này giúp Brio 2018 có diện mạo tương đồng với những sản phẩm toàn cầu khác trong gia đình Honda hiện tại. Trên đầu xe xuất hiện cụm đèn pha góc cạnh lấy từ người anh em MPV giá rẻ Mobilio và lưới tản nhiệt mạ crôm dày dặn giống Amaze thế hệ mới. Đằng sau xuất hiện cửa cốp một nửa bằng kính, cụm đèn hậu rộng hơn và ăng-ten nhỏ trên nóc. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ vành hợp kim 15 inch sơn 2 màu theo phong cách thể thao. Bên trong của mẫu xe cỡ nhỏ Honda Brio RS 2018 là không gian nội thất bị đánh giá là không thay đổi nhiều so với trước. Honda Brio 2018 vẫn được trang bị mặt táp-lô theo phong cách Jazz trong khi vô lăng, cửa gió điều hòa, núm chỉnh điều hòa và bảng đồng hồ giống phiên bản cũ. Dù là dòng xe giá rẻ nhưng Honda Brio cũng có khá nhiều trang bị cao cấp trên phiên bản RS thể thao như; màn hình cảm ứng 6.1 inch, điều hòa tự động, ghế da, tay lái trợ lực điện... Vô lăng 3 chấu trợ lực điện. Trang bị an toàn cho xe với 2 túi khí trước, phanh ABS/EBD cho mọi phiên bản, khung xe an toàn G-Con và dây đai an toàn Nguồn cung cấp sức mạnh cho Honda Brio 2018 là động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, dung tích 1,2 lít lấy từ thế hệ cũ. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 90 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 110 Nm tại tua máy 4.800 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT, truyền sức mạnh tới cầu trước. Ngoài thông tin về giá bán Honda Brio tại các địa lý chính hãng tại Việt Nam, mẫu xe này theo HVN vẫn chưa chốt sẽ được nhập khẩu từ quốc gia nào. Được biết mẫu xe nhỏ này đang được sản xuất, lắp ráp tại Indonesia và Thái Lan. Cả 2 quốc gia này đều có thể miễn thuế khi xuất khẩu xe vào nước ta nếu đạt đủ các điều kiện về tỉ lệ nội địa hoá. Video: Chi tiết Honda Brio tại triển lãm VMS 2018.

