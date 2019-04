Chủ tịch FLC tậu xe Mercedes-Maybach S600 Pullman hơn 30 tỷ?

Xe siêu sang Mercedes-Maybach S600 Pullman là chiếc sedan cao cấp nhất của hãng xe Đức. Tại Việt Nam, S600 Pullman thế hệ mới nhất W222 chỉ có hai chiếc, bao gồm một chiếc màu trắng từng được nhập khẩu về TP HCM đầu năm 2018, và một chiếc màu đen mới xuất hiện tại Hà Nội. Theo một số nguồn tin, chiếc Mercedes-Maybach S600 Pullman mới thứ 2 tại Việt Nam này là của Chủ tịch của tập đoàn FLC Group. Điều này không quá ngạc nhiên bởi vị đại gia còn sở hữu trong tay nhiều mẫu xe siêu sang khác như Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng độc nhất vô nhị, Maybach 62S và Rolls-Royce Ghost,... Mercedes-Maybach S600 Pullman của chủ tịch FLC sở hữu hiều dài tổng thể dài, rộng và cao lần lượt là 6.499 x 1.899 x 1.598mm. Trục cơ sở dài 4.418mm. So với phiên bản Maybach S600 tiêu chuẩn, xe dài hơn gần 1 mét. Ngoại thất của chiếc xe sang mới này tại Hà Nội sở hữu màu đen bòng, với các chi tiết đầy vẻ sang trọng. Nhìn từ bên sườn, Mercedes-Maybach S600 Pullman có thiết kế không thực sự đẹp mắt, mà nó gợi sự liên tưởng đến những chiếc Cadillac kéo dài của người Mỹ trong thập niên '80. Đầu và đuôi xe cùng những chi tiết ngoại thất không khác gì so với phiên bản thường đang bán ra tại Việt Nam, thân xe và một số chi tiết được gắn logo Maybach... Sự khác biệt lớn nhất của Mercedes-Maybach S600 Pullman so với Maybach S600 tiêu chuẩn chính là việc được thiết kế tới 4 cửa sổ trong đó cửa sổ thứ 3 từ trên xuống được kéo dài và trang bị thêm rèm che. ngoài ra, bộ mâm xe và lốp cũng có thiết kế khác biệt so với bản thường. Bên ngoài vào khoang lái, có thể thấy nội thất của siêu xe sang Maybach S600 xa xỉ bậc nhất nhà Mercedes-Benz với chất liệu da Nappa cùng gỗ Desino trong xe. Vô lăng xe khá lớn được bọc gỗ cao cấp với những phím điều khiển cơ bản tích hợp ngay trên vị trí lái cùng ảng điều khiển trung tâm được tô điểm với đồng hồ cơ học phong cách cổ điển. Xe được trang bị hệ thống âm thanh vòm Burmester high-end 3D với 24 loa, công suất 1540 watt. Trên bảng táp lô của xe cũng được trang bị màn hình giải trí cỡ lớn đa tính năng kết nối với điện thoại thông minh. Hàng ghế sau của có khoảng duỗi chân khá thoải mái như khoang máy bay hạng sang nhờ trục cơ sở kéo dài, đi kèm chế độ massage. Các trang bị khác khách hàng có thể đặt tùy chọn theo sở thích. Mercedes-Maybach S600 Pullman vẫn sẽ sở hữu khối động cơ V12, dung tích 6.0 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 830 Nm tương tự như Mercedes-Maybach S600. Maybach S600 Pullman có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong vòng 6,4 giây. Tốc độ tối đa giới hạn 250 km/h. Tại thị trường nước ngoài, giá xe Mercedes-Maybach S600 Pullman được một số đại lý thét giá lên tới 697.480 euro (tương đương 830.000 USD - khoảng 18,8 tỷ đồng). Hiện chưa rõ Chủ tịch tập đoàn FLC bỏ ra số tiền bao nhiêu để có thể đưa được S600 Pullman về nước, tuy nhiên nhiều người ước tính con số có thể không dưới 30 tỷ đồng.

