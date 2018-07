Chọn xe sedan hạng C số sàn giá từ 500 triệu tại VN

Những mẫu xe ôtô sedan số sàn tại Việt Nam dù không mang lại doanh số cao nhưng nhiều hãng xe lớn tại thị trường hiện nay vẫn phân phối nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng từ khách hàng. So với những phiên bản sử dụng số tự động, điểm chung của những bản xe ôtô sử dụng số sàn là mức giá rẻ hơn, tuy nhiên trang bị cũng bị cắt đi khá nhiều. Mẫu xe sedan Kia Cerato hiện đang được Thaco phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm; Cerato 1.6 MT, Cerato 1.6 AT, Cerato 2.0 AT và đáng chú ý nhất hiện nay chính là phiên bản Kia Cerato SMT xe đã có mặt tại các đại lý Kia trong tháng 5/2018 vừa qua. So với các phiên bản khác, Cerato SMT có giá chỉ 499 triệu đồng. Với mức giá này, dễ hiểu khi xe được trang bị chỉ đủ dùng. Cụ thể ngoại thất xe vẫn giữ nguyên thiết kế như những đàn anh Kia Creator khác. Nội thất xe với ghế ngồi bọc da, kính lái tự động 1 chạm, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, CD tích hợp Bluetooth và trang bị âm thanh 6 loa. Ở phiên bản này xe được trang bị an toàn với hỗ trợ phanh ABS, EBD và 2 túi khí. Động cơ xe tương tự phiên bản 1.6 MT, vẫn sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) hút khí tự nhiên dung tích 1.6L (1.591cc) cho công suất tối đa 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 157 Nm, sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số sàn 6 cấp (6 MT). Giống Kia Cerato, mẫu xe sedan Hyundai Elantra đang bán ra tại Việt Nam cũng đang được Hyundai Thành Công phân phối với 3 phiên bản, gồm Elantra 1.6 MT, Elantra 1.6 AT và Elantra 2.0 AT. Trong đó, phiên bản 1.6 MT là bản duy nhất trang bị hộp số sàn 6 cấp. Phiên bản thấp nhất này chỉ được Hyundai trang bị tiện nghi đủ dùng. So với phiên bản cao nhất 2.0 AT, bản Elantra 1.6 MT không có ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời, hệ thống điều khiển hành trình, chế độ Drive Mode. Xe cũng không được trang bị đèn pha HID mà chỉ có đèn pha Halogen. Về khả năng an toàn, Elantra 1.6 MT cũng không có hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát thân xe, khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp. Xe cũng không được trang bị cảm biến trước.Elantra 1.6 MT sử dụng động cơ xăng Gamma 1.6 lít, cho công suất 128 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 155 Nm. Xe hiện có giá khoảng 549 triệu đồng. Chevrolet Cruze là một trong những mẫu sedan hạng C rẻ nhất Việt Nam. Hiện tại, mẫu xe này đang được GM Việt Nam phân phối với 2 phiên bản gồm Cruze LTZ (699 triệu đồng) và Cruze LT (589 triệu đồng). Với mức giá chỉ 589 triệu đồng, Cruze LT được trang bị khá cơ bản và bị cắt khá nhiều tiện ích so với bản cao cấp LTZ. Cụ thể, bản này sẽ không được trang bị đèn pha Halogen dạng thấu kình, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, đàm thoại rảnh tay, cửa sổ trời, gạt mưa tự động… Về an toàn, so với LTZ, bản LT sẽ không được trâng bị camera lùi và chỉ có 2 túi khí trước (bản LTZ có 4 túi khí). Phiên bản LT, xe sử dụng hộp số sàn 5 cấp. Kết hợp cùng động cơ xăng 1.6L MFI, 4 xi-lanh thẳng hàng. Động cơ này cho công suất khá “khiêm tốn” nếu so với những mẫu xe phân khúc C, chỉ 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150Nm. Mẫu xe cuối cùng trong phân khúc sedan phổ thông hạng C có trang bị hộp số sàn tại Việt Nam là Toyota Corolla Altis với bản 1.8E. Xe sử dụng hộp số sàn 6 cấp, kết hợp cùng động cơ xăng 1.8 lít, sản sinh công suất 138 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 173 Nm. Hiện tại, phiên bản này được Toyota Việt Nam phân phối với giá bán 678 triệu đồng. Xe chỉ được trang bị đèn pha Halogen, không có đèn LED chiếu sáng ban ngày, không có hệ thống chỉnh ánh sáng tự động, mâm xe chỉ 15 inch, không tích hợp lẫy chuyển số trên vô-lăng, ghế loại thường bọc nỉ chỉnh tay. Hệ thống thông tin giải trí cũng đơn giản hơn với 1 đầu CD, kết nối USB, AM/FM, AUX, MP3, Bluetooth và âm thanh 4 loa. Về an toàn, phiên bản số sàn duy nhất của Altis không được trang bị camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Ngoài ra, xe vẫn có những tính năng như hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và 7 túi khí an toàn. Xe cũng không có hệ thống khởi động bằng nút bấm. Video: Những mẫu xe sedan gia đình giá từ 600 triệu đồng tại Việt Nam.

