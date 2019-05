Chọn mua Toyota Camry hay Honda Accord?

Xét trên mặt bằng chung, Honda Accord và Toyota Camry được xếp ngang hàng, tuy vẫn có một số khác biệt nhỏ.

Accord nói riêng và xe Honda nói chung được thiết kế thể thao hơn Camry (và Toyota nói chung). Accord ngốn ít nhiên liệu hơn một chút so với Camry trên động cơ bốn xi-lanh. Với động cơ V6, Accord tiếp tục chiếm ưu thế cả trên cao tốc lẫn thành phố.

Camry được trang bị một số tiện nghi không có trên mẫu xe Honda Accord như ghế chỉnh điện. Đây là tính năng tiêu chuẩn trên Camry nhưng lại là tùy chọn trên Accord.

Nếu cần mẫu xe tin cậy, tiện nghi và vận chuyển tốt, bạn nên chọn xe của Toyota. Nếu muốn xe thể thao hơn, trẻ trung hơn, bạn chọn Honda.

Cả hai đều có hệ thống thông tin giải trí khó sử dụng, rối rắm và phức tạp. Camry phát hiện điểm mù tốt hơn, trong khi Accord có hệ thống theo dõi làn đường Lane Watch System phát trực tiếp video trên màn hình chính. Lane Watch System không phải hệ thống phát hiện điểm mù theo đúng nghĩa.

Đều là xe Nhật, Camry và Accord được trang bị nhiều tùy chọn an toàn, tất nhiên người mua phải rút thêm hầu bao. Cả hai đều đạt chuẩn an toàn 5 sao của Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA).

Nếu nói rộng hơn, xe Toyota Camry tin cậy hơn Honda. Nghiên cứu U.S Vehicle Dependability Study năm 2018 của JD Powers (Mỹ) xếp Toyota ở vị trí tin cậy thứ 9, trước Honda 3 bậc. Kết quả này dựa trên khảo sát khách hàng đã mua xe Honda hoặc Camry trong ba năm, trong đó liệt kê những vấn đề người dùng gặp phải trong 12 tháng cuối.

Camry hơn Accord một chút về tổng chi phí sở hữu, xe ít hỏng hóc và chi phí bảo dưỡng trong 5 năm đầu cũng thấp hơn. Độ tin cậy của Camry nhỉnh hơn nên có thể coi là khoản đầu tư tốt về lâu dài.

Nếu cần mẫu xe tin cậy, tiện nghi và vận chuyển tốt, bạn nên chọn xe của Toyota. Nếu muốn xe thể thao hơn, trẻ trung hơn, bạn chọn Honda. Tuy vậy, cả hai đều là mẫu xe tốt, khác biệt không quá đáng ngại, và chắc chắn chúng sẽ không làm bạn thất vọng.