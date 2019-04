Chi tiết xiêu xe McLaren 600LT Spider giá bán 12,1 tỷ đồng

Siêu xe McLaren 600LT Spider mui trần đã được giới thiệu vào hồi tháng 1 đầu năm nay. Mãi đến nay, mẫu xe tốc độ này mới ra mắt tại Hồng Kông. Trong đó, chỉ có một số khách hàng đặc biệt cùng các thành viên của McLaren Hồng Kông được mời đến xem mắt trước mẫu siêu xe mui trần nóng bỏng này. Buổi giới thiệu siêu xe mui trần McLaren 600LT Spider tại Hương Cảng diễn ra vào tối ngày 25/4/2019 ở đại lý McLaren Hồng Kông toạ lạc tại toà nhà Hopewell Center. Theo chia sẻ của đại diện McLaren Hồng Kông, chỉ có 10 chiếc siêu xe McLaren 600LT Spider dành cho giới nhà giàu Hương Cảng và ít nhất 3 chiếc đã được đặt hàng. Siêu xe mui trần McLaren 600LT Spider đầu tiên ra mắt giới nhà giàu tại Hồng Kông khoác bộ áo vàng Sicilian Yellow rất nổi bật đi kèm nhiều chi tiết bằng sợi carbon bóng. Bộ mâm đa chấu kép kết hợp cùm phanh xanh dương cũng là điểm nhấn ở ngoại hình siêu xe mui trần này. So với McLaren 600LT Coupe, phiên bản mui trần McLaren 600LT Spider chỉ có sự khác biệt cơ bản ở kết cấu mui xe. Theo đó, mui xe của McLaren 600LT Spider sẽ là loại mui xếp cứng có thể dễ dàng đóng hoặc mở chỉ trong thời gian dao động 14 đến 16 giây. Ngay cả khi xe đang chạy, hệ thống mui xếp cứng này có thể vận hành hoàn hảo. Tuy nhiên, hãng siêu xe Anh quốc khuyên các chủ nhân của McLaren 600LT Spider nên thực hiện việc mở hoặc đóng mui khi xe chạy dưới vận tốc 40 km/h. Tốc độ này vừa đủ để chiếc mui hoạt động tốt. Nội thất siêu xe McLaren 600LT Spider ở Hồng Kông bao trùm với tông màu đen ở chất liệu da bọc khoang lái cho đến các chi tiết bằng sợi carbon bóng. Điểm nhấn phải kể đến dây đai an toàn màu vàng Sicilian Yellow "tông xuyệt tông" với màu sơn ngoại thất. Siêu xe mui trần McLaren 600LT Spider vẫn được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 3.8 lít, sản sinh công suất tối đa 592 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số Seamless Shift 7 cấp. Các thông số này không thay đổi so với McLaren 600LT Coupe. Tuy nhiên, McLaren 600LT Spider chỉ có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 200 km/h trong thời gian 8,4 giây, chậm hơn 0,2 giây so với McLaren 600LT Coupe. Riêng thời gian đua nước rút từ 0-100 km/h của 2 phiên bản McLaren 600LT này vẫn là 2,9 giây. Khi đóng chiếc mui xếp cứng lại, siêu xe McLaren 600LT Spider có thể đạt vận tốc tối đa 324 km/h, không thua kém gì McLaren 600LT Coupe. Nhưng nếu biến thành 1 chiếc siêu xe mui trần, McLaren 600LT Spider chỉ có thể đạt tốc độ cao nhất là 315 km/h. Với siêu xe mui trần McLaren 600LT Spider, giới nhà giàu tại Hồng Kông chỉ được phép mua khoảng 10 chiếc, thấp hơn con số 24 chiếc của McLaren 600LT Coupe vào năm ngoái. Giá bán McLaren 600LT Spider tại Hồng Kông là 4.097.100 đô la Hồng Kông, tương đương 12,1 tỷ đồng. Video: Chi tiết siêu xe McLaren 600LT Spider mới.

