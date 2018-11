Chi tiết xe sang Audi A6 L 2019 ra mắt tại Trung Quốc

Mẫu xe sang Audi A6 L 2019, phiên bản trục cơ sở dài L của dòng sedan cao cấp hạng E Audi A6 L vừa chính thức được ra mắt tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2018 đang diễn ra. Dù không có nhiều thay đổi về thiết kế so với bản tiêu chuẩn nhưng Audi A6 L 2019 vẫn gây thu hút khi được đánh giá rộng gần ngang ngữ Audi A8. Sỡ dĩ vậy, bởi trục cơ sở của chiếc Audi A6 L kéo dài hơn 100mm so với A6 thường, đạt 3.024mm. Với sự thay đổi kích thước này, chiều dài của chiếc xe cũng tăng thêm 111mm và đạt 5.050mm - tương đương với mẫu sedan cỡ lớn cao cấp nhất của Audi hiện tại là A8 (5.172mm). Các đường nét thiết kế của A6 L phiên bản 2019 vẫn rất tinh tế không khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Audi A6 L được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 2.0l tăng áp hoặc 3.0l V6 tăng áp kép TFSI. Tùy thuộc vào model, A6 L với động cơ 2.0l sẽ có 2 mức hiệu năng là 190PS/320Nm hoặc 221PS/350Nm. Với trục cơ sở lớn hơn, hàng ghế sau của A6 L sẽ có không gian rộng rãi hơn hẳn so với A6 thường, khiến những hành khách ngồi ở vị trí này có thể duỗi chân thoải mái hơn. Bề rộng của A6 L vẫn nhỏ hơn so với bề rộng của A8. Trang bị tiện nghi trong cabin, chiếc A6 L không có sự thay đổi so với A6 tiêu chuẩn. Mức giá xe Audi A6 L 2019 hiện chưa được công bố, tuy nhiên nó sẽ được bán ra ở thị trường đông dân nhất thế giới kể từ đầu năm sau 2019. Video: Chi tiết xe sang Audi A6 phiên bản 2019.

