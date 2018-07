Chi tiết xe ôtô giá rẻ Kia Morning bản World Cup 2018

Mẫu xe Kia Morning X-Line mới (hay Kia Picanto) lần đầu tiên trình làng trong triển lãm ôtô Frankfurt 2017, sau gần 1 năm, mẫu xe này mới đặt chân đến Đông Nam Á nói chung và Malaysia nói riêng. Biến thể được lấy cảm hứng từ các mẫu crossover và SUV của hãng, sở hữu thiết kế cứng cáp và nam tính hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Biến thể Kia Morning bản World Cup 2018 tại Malaysia còn đi kèm những họa tiết "ăn theo" ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hiện đang diễn ra tại Nga. Các chi tiết này được sơn màu bạc Titanium Silver, những họa tiết World Cup 2018 màu vàng chanh trên nắp capô và cửa cốp sau... Phần đầu của xe nhận được tấm cản mới, đèn sương mù được bó vào trong cùng với đó là các họa tiết màu xanh tương phản. Lưới tản nhiệt thiết kế dạng “mũi hổ” quen thuộc, nối liền cụm đèn pha hai bên. Ngoài ra, cửa hút gió được mở rộng thêm một khe nhỏ bên dưới lưới tản nhiệt. Sự bổ sung độc đáo ở phiên bản lần này là đường kẻ xanh chạy dọc trên nắp ca-pô. Dễ dàng nhận thấy trên sọc màu là các hình vẽ đặc trưng của World Cup 2018, giải đấu mà Kia Motors là nhà tài trợ chính thức. Tương tự nhiều mẫu xe hatchback lai crossover khác, Kia Morning bản World Cup 2018 mới này cũng được hãng xe Hàn bổ sung tấm bảo vệ gầm màu bạc ở dưới đầu và đuôi xe cùng nẹp sườn bằng nhựa màu đen. Kia Morning bản World Cup 2018 cũng khác với bản thường khi được trang bị ốp nhựa bên hông và ốp che gầm kim loại, điều thường gặp trên các mẫu crossover và SUV. Đi cùng lốp 195/45 là mâm xe hợp kim kích thước 16 inch, thay vì 14 inch như ở phiên bản hiện hành 1.2 EX. Bên trong nội thất, ghế bọc da và cửa sổ trời nghiêng/trượt cũng là những trang bị nội thất đáng chú ý. Quan sát gương chiếu hậu và cản trước, nhiều người dự đoán Kia Morning X-Line phiên bản này cũng được bổ sung cảm biến dùng cho hệ thống phanh khẩn cấp tự động. Các trang bị khác gồm; vô-lăng 3 chấu vát phẳng đáy giống với bản GT-Line. Hệ thống thông tin giải trí thông qua màn hình 7 inch, tích hợp Apple CarPlay, Android Auto và ệ thống điều hòa tự động một vùng. Tương tự hai phiên bản KX-Line và GT-Line, Kia Morning X-Line vẫn sở hữu các công nghệ an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, trợ lực phanh BAS, cân bằng điện tử ESC và kiểm soát ổn định thân xe VSM. Cùng với đó, tuỳ chọn tính năng tự động phanh khẩn cấp AEB là điểm mới ở phiên bản lần này. Xe vẫn được trang bị động cơ Kappa II 1.2L 4 xy-lanh hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 84 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 122 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm với hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Mức giá của xe hiện chưa được công bố. Video: Kia Morning bản World Cup 2018 đến Malaysia.

