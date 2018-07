Chi tiết xe Nga giá 153 triệu đồng của ông Kim Jong-Un

Trái với hình ảnh những chiếc siêu xe sang Mercedes-Maybach bọc thép bóng bẩy ở những chuyến công du quốc tế hồi đầu năm nay, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã bất ngờ xuất hiện trong một chiếc xe Lada Priora cũ, bình dân màu xanh lá cây sau chuyến thị sát khu vực biên giới của mình. Chiếc xe sedan Lada Priora mà ông Kim Jong-Un sử dụng này là một dòng xe cỡ nhỏ được sản xuất bởi nhà sản xuất ôtô Nga AvtoVAZ từ tháng 3/2007. Tính đến trung tuần tháng 5/2012, theo thống kê, đã có khoảng 590.000 chiếc xe Priora đã được xuất xưởng ra thị trường. Bắt đầu từ mẫu xe Priora năm 2016, chiếc xe này không còn được xuất khẩu đi thị trường quốc tế và được thay thế bởi dòng Lada Vesta. Dù vậy dòng xe này vẫn được phân phối tại thị trường nội địa. Những chiếc Lada Priora cơ bản được trang bị túi khí ở vị trí người lái cùng tay lái điện. Kể từ tháng 5/2008, Lada Priora có thêm phiên bản “Lux” trang bị túi khí ở cả vị trí ghế ngồi hành khách, bộ căng dây đai an toàn ở ghế trước, hệ thống chống bó phanh và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Một số phiên bản cao cấp hơn thậm chí được trang bị điều hoà nhiệt độ, hệ thống âm thanh tích hợp với Bluetooth, hệ thống ghế trước sưởi ấm, đèn trước tự động…. Tháng 4/2010, dòng xe này được bổ sung thêm hệ thống đa phươn tiện, cùng hệ thống định vị được bổ sung năm 2011. Một chiếc xe Lada Priora với động cơ 1,8 L có thể cho tốc độ tối đa 190 km/h cùng khả năng tăng tốc từ 0 km/h đến 100 km/h trong 10 giây. Dù vậy, vào năm 2007 dòng xe này khi tham gia một thử nghiệm đánh giá về an toàn chỉ đạt 5,4 điểm trên tổng số 16 điểm. Tuy nhiên, những phiên bản về sau đã cảu thiện được chỉ số an toàn lên mức 10,6/16. Theo một số nguồn tin, giá xe Lada Priora mới có thể lên tới khoảng trên dưới 6.700 USD (tương đương khoảng 153 triệu đồng). Trong khi đó, giá xe cũ có khi lại chỉ dừng ở mức 800 USD. Video: Lãnh đạo của Triều Tiên Kim Jong-Un bất ngờ xuất hiện trong một chiếc xe Lada Priora đời cũ của Nga.

