Chi tiết xe giá rẻ Toyota Yaris Hatchback 2020 mới

Toyota mới đây đã công bố thông tin về phiên bản 2020 của dòng xe hatchback cỡ B Yaris dành cho thị trường Mỹ. Dự kiến chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô New York 2019 khai mạc vào ngày 17/4 tới, Toyota Yaris Hatchback 2020 là mẫu xe thay thế cho Yaris Liftback. Tương tự "đàn anh" Yaris Sedan, Toyota Yaris Hatchback 2020 cũng là phiên bản đổi tên và cải tiến thiết kế của Mazda2 bán ở thị trường ngoài Mỹ. Đồng thời,Toyota Yaris Hatchback 2020 ở thị trường Mỹ có ngoại hình khác hẳn so với xe hiện đang được bày bán ở Việt Nam. Phần đầu xe của Toyota Yaris Hatchback 2020 được thiết kế theo phong cách Yaris Sedan với lưới tản nhiệt dưới hình lục giác cỡ lớn và cụm đèn pha LED. Khoang hành lý có thể tích 450,2 lít và chiều dài cơ sở tăng gần 61 mm so với phiên bản cũ. Những điểm nhấn khác của Toyota Yaris Hatchback hoàn toàn mới bao gồm các phụ kiện ngoại thất được sơn trùng màu thân xe, đầu ống xả mạ crôm và gương ngoại thất chỉnh điện, tích hợp đèn LED báo rẽ và sở hữu chiều dài 4.105 mm...

Ngoài ra, mẫu xe hatchback hạng B này còn có nhiều trang bị an toàn ấn tượng như đèn sương mù, camera lùi và bộ vành hợp kim 16 inch. Bên trong Toyota Yaris Hatchback 2020 xuất hiện vô lăng 3 chấu gật gù, màn hình thông tin giải trí 7 inch, tương thích với Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, hệ thống thông tin giải trí còn có tính năng định vị vệ tinh GPS. Tuy nhiên, khách hàng cần mua khe cắm thẻ nhớ SD tùy chọn để kích hoạt tính năng GPS này. Nội thất của mẫu xe Toyota Yaris Hatchback 2020, người lái còn tìm thấy những điểm nhấn mạ crôm, nút bấm khởi động máy, hệ thống âm thanh 6 loa, gương trang điểm phát sáng và bộ cứu thương. Nếu mua bản XLE, khách hàng Mỹ sẽ nhận về những trang bị nội thất như ghế bọc giả da, hệ thống điều hòa tự động và cần gạt mưa tự động. Vô lăng bọc da và hệ thống đèn pha LED cũng là trang bị dành cho Toyota Yaris Hatchback 2020 bản XLE. Về an toàn, hãng Toyota chỉ nhắc đến hệ thống ngăn va chạm ở tốc độ thấp tiêu chuẩn. Hệ thống này sẽ phát hiện nguy cơ va chạm tiềm ẩn và cảnh báo bằng âm thanh cũng như hình ảnh. Nếu người lái không kịp phản ứng, hệ thống sẽ tự động nhấn phanh. Nguồn cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp, giúp Toyota Yaris Hatchback 2020 chỉ tiêu thụ lượng xăng khoảng 5,88 lít/100 km đường cao tốc. Hiện giá xe Toyota Yaris Hatchback 2020 vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết xe giá rẻ Toyota Yaris Hatchback 2020 mới.

