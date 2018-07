Chi tiết SUV hạng sang Bentley Bentayga Pikes Peak bản đặc biệt

Đường đua Pikes Peak dành cho SUV siêu sang Bentley Bentayga nằm tại tiểu bang Colorado, Mỹ, có tổng chiều dài 20 km, gồm 156 khúc cua, bắt đầu từ độ cao 2.900 m lên đến đỉnh ở độ cao 4.302.25 m so với mực nước biển. Đây là một trong những đường đua cao và khắc nghiệt nhất. Càng lên cao, không khí loãng gây thiếu oxy, không chỉ ảnh hưởng tới người lái mà cả hiệu suất động cơ cùng khả năng đốt nhiên liệu... Bất chấp mọi thách thức, Bentley Bentayga đã chiến thắng tại cuộc đua xe leo đồi nổi tiếng nhất Thế giới này Pikes Peak (Pikes Peak International Hill Climb – PPIHC) này. Rhys Millen một tay đua thuộc hàng “lão làng” tại PPIHC đã điều khiển chiếc Bentley Bentayga tiêu chuẩn hoàn thành quãng đường 20 km đường đèo chỉ trong 10 phút 49,9 giây. Với tổng chiều cao 1.524 m, giải quyết 156 góc cua, chiếc SUV với động cơ W12 vẫn giữ tốc độ trung bình ấn tượng 107 km/h. Con số 10 phút 49.9 giây cũng đã mang mang kỷ lục trao vào tay siêu SUV Bentley Bentayga khi đánh bại Range Rover Sport được lái bởi tay đua Paul Dallenbach tại đường đua Pikes Peak, từng xác lập một kỷ lục với khoảng thời gian 12 phút 35,6 giây vào năm 2014. Điều đáng nói ở đây đó là chiếc xe được Millen sử dụng gần như không khác gì so với phiên bản thương mại. Xe vẫn được trang bị động cơ W12 6.0l tăng áp kép với công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 900Nm, cùng với hệ thống treo chủ động điện tử và phanh gốm-carbon. Chiếc xe phá kỷ lục này đã có một số sửa đổi nhỏ như loại bỏ hàng ghế sau, ghế trước thay bằng ghế đua đặc biệt nhẹ. Nhằm đủ điều kiện tham gia “cuộc đua đến những đám mây”, chiếc SUV sang trọng cũng được trang bị một khung lồng và một hệ thống chữa cháy. Những thay đổi khác bao gồm ống xả thể thao do Akrapovic và lốp xe Pirelli. Theo tay dua Rhys Millen cầm lái Bentayga chia sẻ sau khi lập kỷ lục: “Tôi đã chạy rất tốt. Chiếc xe như xới tung mặt đường lên và đã cho tôi sự tự tin để nhấn ga. Tôi rất vui khi lập kỷ lục SUV băng Pikes Peak nhanh nhất cho Bentley và cho tất cả mọi người đã tham gia vào dự án.” Để kỷ niệm chiến thắng tại giải PPIHC 2018, Bentley sẽ sản xuất 10 chiếc Bentayga bản Pikes Peak đặc biệt. Bentley Bentayga Pikes Peak được sơn màu Deep Beluga Black hoặc Radium giống với chiếc xe xác lập kỷ lục. Các chi tiết bên ngoài màu đen bóng thay thế cho chi tiết bằng chrome, cản trước bằng sợi carbon, ốp hai bên, bộ khuếch tán và cánh gió phía sau cũng được làm bằng vật liệu này. Bộ mâm của chiếc xe cũng được hoàn thiện với 2 tông màu đen-xanh, trong khi nằm trên khe gió của dè trước là logo Pikes Peak đặc biệt. Nội thất Bentley Bentayga Pikes Peak có một loạt các nâng cấp bên trong nội thất, ghế bọc da Beluga và Alcantara, các điểm nhấn màu xanh Key Lime, tablo trung tâm bằng sợi carbon. Trên bảng táp lô ở vị trí của xe là hình ảnh đường đua tại đỉnh Pikes Peak. Nội thất của Bentayga Pikes Peak được bọc kết hợp da và Alcantara, riêng trần xe được bọc sợi nhân tạo Eliade. Mỗi chiếc sẽ được trang bị động cơ W12 6.0L, hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh. Mặc dù hãng siêu xe sang Bentley chưa công bố giá bán cho SUV siêu sang Bentayga Pikes Peak 2018, tuy nhiên hãng xe Anh quốc cũng đã cho biết phiên bản này sẽ được bán ở thị trường Mỹ và châu Âu kể từ tháng 8/2018. Phiên bản này sẽ do bộ phận cá nhân hóa Mulliner chế tạo. Video: SUV hạng sang Bentley Bentayga Pikes Peak 2018.

Đường đua Pikes Peak dành cho SUV siêu sang Bentley Bentayga nằm tại tiểu bang Colorado, Mỹ, có tổng chiều dài 20 km, gồm 156 khúc cua, bắt đầu từ độ cao 2.900 m lên đến đỉnh ở độ cao 4.302.25 m so với mực nước biển. Đây là một trong những đường đua cao và khắc nghiệt nhất. Càng lên cao, không khí loãng gây thiếu oxy, không chỉ ảnh hưởng tới người lái mà cả hiệu suất động cơ cùng khả năng đốt nhiên liệu... Bất chấp mọi thách thức, Bentley Bentayga đã chiến thắng tại cuộc đua xe leo đồi nổi tiếng nhất Thế giới này Pikes Peak (Pikes Peak International Hill Climb – PPIHC) này. Rhys Millen một tay đua thuộc hàng “lão làng” tại PPIHC đã điều khiển chiếc Bentley Bentayga tiêu chuẩn hoàn thành quãng đường 20 km đường đèo chỉ trong 10 phút 49,9 giây. Với tổng chiều cao 1.524 m, giải quyết 156 góc cua, chiếc SUV với động cơ W12 vẫn giữ tốc độ trung bình ấn tượng 107 km/h. Con số 10 phút 49.9 giây cũng đã mang mang kỷ lục trao vào tay siêu SUV Bentley Bentayga khi đánh bại Range Rover Sport được lái bởi tay đua Paul Dallenbach tại đường đua Pikes Peak, từng xác lập một kỷ lục với khoảng thời gian 12 phút 35,6 giây vào năm 2014. Điều đáng nói ở đây đó là chiếc xe được Millen sử dụng gần như không khác gì so với phiên bản thương mại. Xe vẫn được trang bị động cơ W12 6.0l tăng áp kép với công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 900Nm, cùng với hệ thống treo chủ động điện tử và phanh gốm-carbon. Chiếc xe phá kỷ lục này đã có một số sửa đổi nhỏ như loại bỏ hàng ghế sau, ghế trước thay bằng ghế đua đặc biệt nhẹ. Nhằm đủ điều kiện tham gia “cuộc đua đến những đám mây”, chiếc SUV sang trọng cũng được trang bị một khung lồng và một hệ thống chữa cháy. Những thay đổi khác bao gồm ống xả thể thao do Akrapovic và lốp xe Pirelli. Theo tay dua Rhys Millen cầm lái Bentayga chia sẻ sau khi lập kỷ lục: “Tôi đã chạy rất tốt. Chiếc xe như xới tung mặt đường lên và đã cho tôi sự tự tin để nhấn ga. Tôi rất vui khi lập kỷ lục SUV băng Pikes Peak nhanh nhất cho Bentley và cho tất cả mọi người đã tham gia vào dự án.” Để kỷ niệm chiến thắng tại giải PPIHC 2018, Bentley sẽ sản xuất 10 chiếc Bentayga bản Pikes Peak đặc biệt. Bentley Bentayga Pikes Peak được sơn màu Deep Beluga Black hoặc Radium giống với chiếc xe xác lập kỷ lục. Các chi tiết bên ngoài màu đen bóng thay thế cho chi tiết bằng chrome, cản trước bằng sợi carbon, ốp hai bên, bộ khuếch tán và cánh gió phía sau cũng được làm bằng vật liệu này. Bộ mâm của chiếc xe cũng được hoàn thiện với 2 tông màu đen-xanh, trong khi nằm trên khe gió của dè trước là logo Pikes Peak đặc biệt. Nội thất Bentley Bentayga Pikes Peak có một loạt các nâng cấp bên trong nội thất, ghế bọc da Beluga và Alcantara, các điểm nhấn màu xanh Key Lime, tablo trung tâm bằng sợi carbon. Trên bảng táp lô ở vị trí của xe là hình ảnh đường đua tại đỉnh Pikes Peak. Nội thất của Bentayga Pikes Peak được bọc kết hợp da và Alcantara, riêng trần xe được bọc sợi nhân tạo Eliade. Mỗi chiếc sẽ được trang bị động cơ W12 6.0L, hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh. Mặc dù hãng siêu xe sang Bentley chưa công bố giá bán cho SUV siêu sang Bentayga Pikes Peak 2018, tuy nhiên hãng xe Anh quốc cũng đã cho biết phiên bản này sẽ được bán ở thị trường Mỹ và châu Âu kể từ tháng 8/2018. Phiên bản này sẽ do bộ phận cá nhân hóa Mulliner chế tạo. Video: SUV hạng sang Bentley Bentayga Pikes Peak 2018.