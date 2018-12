Chi tiết siêu xe BMW i8 Roadster "khủng" của cảnh sát Đức

Mỗi năm, một công ty độ xe Đức sẽ được lựa chọn để chế tạo một phương tiện chủ đề cảnh sát cho chiến dịch “Tune It! Safe!”. Năm nay, một chiếc siêu xe BMW i8 Roadster đã được lựa chọn dành cho cảnh sát Đức. Đây là chiến dịch được hỗ trợ bởi Bộ Giao thông và Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số liên bang của Đức với mục địch chống lại nạn độ xe không an toàn và bất hợp pháp. Đối với năm 2019, hiệp hội độ xe Association of German Automobile Tuners (VDAT) đã lựa chọn công ty AC Schnitzer cho nhiệm vụ cao cả trên. Được biết, công ty độ xe AC Schnitzer đã lựa chọn mẫu xe thể thao plug-in hybrid BMW i8 Roadster làm phương tiện chiến dịch và thực hiện rất nhiều thay đổi cực kỳ bất ngờ cho mẫu xe đình đám này. Cuối cùng, mẫu siêu xe BMW i8 Roadster với cái tên “BMW i8 Tune it! Safe! bởi AC Schnitzer” đã chính thức được ra mắt trước công chúng ở Triển lãm Ô tô Essen đang diễn ra từ ngày 30/11 tới 9/12/2018 tại Đức. Bên ngoài, AC Schnitzer đã hạ thấp BMW i8 Roadster xuống 20 mm, khiến nó sát mặt đường hơn để gia tăng tính cân bằng trong các khúc cua. Xe cảnh sát BMW i8 đặc biệt còn được nhận bộ la-zăng nhẹ cân AC1 21-inch giúp giảm bớt 4,4 kg mỗi bánh. Kết quả của việc giảm cân, AC Schnitzer khẳng định động lực bên của i8 độ đã tăng lên. Hơn nữa, công ty độ xe Đức còn lắp đặt một bộ kit tăng cường khí động học được chế tạo hoàn toàn bằng chất liệu carbon. Ở phía trước, siêu xe BMW i8 Roadster có nhiều chi tiết cánh gió như một cánh gió trung tâm, cánh gió ở bên cạnh của tấm cản va, cũng như nắp capô. Gói thân vỏ khí động học còn có thanh đỡ bậc cửa, cánh gió phía sau, và bộ khuếch tán chia ba phần phía sau có tác dụng cung cấp thêm lực ép xuống giúp cho chiếc xe an toàn hơn ở tốc độ cao. Những thay đổi ngoại thất khác bao gồm tay nắm cửa, chụp gương chiếu hậu, cũng như lưới tản nhiệt hình thận đặc trưng BMW bằng carbon. Mọi thứ được bao phủ trong một màu sơn xanh-bạc thông thường của cảnh sát Đức với các đường kẻ và đèn khẩn cấp màu vàng. Bên trong, chiếc BMW i8 Roadster độ khủng này được nhận nâng cấp nhẹ như lẫy chuyển số và chân ga bằng nhôm, thậm chí vỏ bọc bộ điều khiển xoay iDrive cũng được làm bằng chất liệu tương tự. Không rõ chiếc xe độ có hiệu suất ra sao, nhưng ngay trong bộ dạng xuất xưởng, i8 sẽ có thể gia tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 4 giây. Video: Siêu xe BMW i8 Roadster "khủng" của cảnh sát Đức.

